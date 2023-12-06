Moody’s推出生成式人工智慧工具Moody’s Research Assistant以強化分析洞察

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Moody’s Corporation (NYSE:MCO)今天宣布推出Moody’s Research Assistant。這是首款由生成式人工智慧(GenAI)驅動的搜索和分析工具。該產品利用Moody’s廣泛的專有內容和最新的大型語言模型(LLM)，幫助客戶從Moody’s信貸研究、資料和分析的廣度和深度中獲得新的洞察。

Moody’s Research Assistant是第一款針對金融市場參與者的由生成式人工智慧驅動的商用研究工具，可綜合大量資訊，使用戶能夠快速、大規模地評估借貸或投資機會、監控發展動態、比較實體並強化分析工作流程。Moody’s Research Assistant以Moody’s廣泛的專有內容為基礎，結合最新的生成式人工智慧科技，使用戶能夠更快地生成更全面的風險洞察。

Moody’s Analytics數位洞察部總經理Cristina Pieretti表示：「對於金融市場參與者來說，要成功駕馭當今複雜的風險環境，需要對多個風險領域的大量研究和資料進行資源密集型分析。有了Moody’s Research Assistant，過去需要幾個小時的分析現在幾分鐘就能完成，從而可以騰出更多時間用於策略決策。」

Moody’s Research Assistant試點用戶報告稱，他們的工作效率和效果都得到了改善。根據試點期間觀察到的指標，添加Moody’s Research Assistant後，用戶可節省多達80%的資料收集時間和多達50%的分析時間。總體而言，研究結果顯示，在執行金融分析師的常規任務和職能方面，Moody’s Research Assistant可為用戶節省多達27%的時間。

Moody’s Research Assistant可作為Moody’s旗艦評等和研究解決方案CreditView的附加組件提供。Moody’s Research Assistant使用Microsoft的Azure OpenAI服務，採用先進的語言處理技術，是對CreditView現有資訊檢索系統的補充，可有效識別文本內容中的相關實體、產業和地理區域。

Moody’s Research Assistant涵蓋Moody’s Investors Service的最新評等行動、信用意見和研究報告，為用戶提供即時解答。最終，Moody’s Research Assistant將進行擴充以利用更多的Moody’s資料和內容，涵蓋信用、氣候、網路、法規遵從、供應鏈等風險領域。

Moody’s Research Assistant的推出是Moody’s將人工智慧融入其產品、解決方案和流程的最新篇章，可幫助決策者解讀風險，釋放機會。Moody’s的持續創新方法以三大原則為基礎，即迅速成長、賦能員工和優先考慮客戶影響。

如欲瞭解有關Moody’s Research Assistant的更多資訊，請造訪https://www.moodys.com/researchassistant

如欲瞭解有關Moody’s生成式人工智慧方法的更多資訊，請造訪https://www.moodys.com/innovation/ai-principles.html

關於MOODY’S CORPORATION

Moody’s (NYSE: MCO)是一家全球綜合性風險評估公司，可協助組織做出更好的決策。其資料、分析解決方案和見解可幫助決策者發現機會，並管理與其他機構推展業務往來的風險。我們相信，提高透明度、明達決策和公平資訊管道是通往共同進步的途徑。Moody’s在40多個國家擁有大約1.5萬名員工，將國際業務與地方專長以及超過一個世紀的金融市場經驗結合在一起。更多資訊請造訪moodys.com/about。

《1995年美國私人證券訴訟改革法案》「安全港」聲明

本新聞稿中的某些陳述為前瞻性陳述，根據對Moody’s的業務和營運的未來預期、計畫與前景，涉及各種風險與不確定性。此類陳述涉及估計、預測、目標、預計、預期和不確定性，可能導致實際結果或結局與前瞻性陳述中設想、表達、預計、預期或暗示的結果大相逕庭。股東和投資人應注意不要過分依賴這些前瞻性陳述。本新聞稿中的前瞻性陳述和其他資訊於發稿之日做出，除非適用法律或法規要求，否則Moody’s沒有義務（也不打算）在未來公開對該等陳述進行補充、更新或修改，無論是由於後來的事態發展、期望的改變或其他原因。根據《1995年美國私人證券訴訟改革法案》「安全港」條款，Moody’s正在識別某些可能會導致實際結果與這些前瞻性陳述所示的結果發生（可能是重大的）差異的因素。這些因素、風險和不確定性包括但不限於：當前經濟狀況，包括資本市場混亂、通貨膨脹和政府為因應通貨膨脹而採取的相關貨幣政策行動，對全球信貸市場和經濟活動（包括購併數量）的影響，這些因素可能會影響國內和/或全球資本市場債務和其他證券的發行數量；美國和外國政府為因應當前經濟氣候而採取的措施和貨幣政策的有效性不確定且可能引發附帶後果，包括金融機構的不穩定、信貸品質問題以及金融和信貸市場波動的其他潛在影響；俄烏軍事衝突以及最近以色列及周邊地區軍事衝突對世界金融市場波動、美國和全球總體經濟狀況和國內生產毛額、全球關係以及公司自身營運和人員的全球性影響；其他可能會影響國內和/或全球資本市場債務和其他證券發行數量的事項，包括監管，更多地利用可能加劇金融服務業競爭、加速產業顛覆和去仲介化的技術，以及未經評等的證券或由非傳統方評等或評估的證券的發行數量等；美國和海外的購併活動水準；美國和外國政府對於信貸市場、國際貿易及經濟政策所採取措施效果的不確定性及其潛在相關後果，包括與關稅、稅收協定和貿易壁壘有關的後果；MIS撤銷其對國家或國家內實體的信用評等以及Moody’s不得不停止在政治不穩定的國家推展商業業務的影響；市場上的擔憂影響我們的信譽度或者影響市場對獨立信用機構評等的完整性或效用的看法；競爭性和/或新興技術和產品的引進或開發；競爭對手和/或客戶帶來的定價壓力；新產品開發及全球擴張的成功程度；「全國認可的評等機構」(NRSRO)規則的影響，美國國家、州和地方的新立法和規章制度的潛在影響；歐盟和其他國外司法管轄區競爭加劇和法規要求提高的可能性；與我們的評等觀點相關的訴訟風險，以及Moody’s可能會不時捲入的其他訴訟、政府及法規程序、調查及問詢；美國立法規定中對辯護標準進行修改的內容，以及歐盟負債標準修改後對信用評等機構不利的規定；歐盟規定中對服務定價增加程序性和實質性要求的條款以及將法規範圍擴大至包括用於法規目的的非歐盟評等；未來中美關係的不確定性；關鍵員工流失的可能和全球勞動力環境的影響；公司營運和基礎建設故障或失靈；任何易遭受網路攻擊或其他網路安全問題的漏洞；我們的重整計畫（例如2022-2023年地理位置重整計畫）的時機和有效性；貨幣和外匯波動；稅務當局對Moody’s全球稅務計畫措施的檢查結果；如Moody’s未能遵守適用於其營運所在司法管轄區的外國及美國法律法規，包括資料保護及隱私法、制裁法、反腐敗法及禁止向政府官員行賄的地方法律，則可能面臨刑事制裁或民事賠償；兼併、收購（如收購RMS）或其他公司合併的影響以及Moody’s成功整合被收購企業的能力；未來現金流量水準；資本投資水準；以及金融機構對風險管理工具的需求下降。這些因素、風險和不確定性以及其他風險和不確定性可能會導致Moody’s的實際業績與前瞻性陳述中估計、表述、預期和預計或暗指的結果大相逕庭。這些內容在Moody’s截至2022年12月31日年度的Form 10-K年報中第一部分1A項「風險因素」、以及該公司不時向美國證券交易委員會提交的其他文件中或由此而含有的資料中有著更為詳細的描述。請股東和投資人注意，上述因素、風險和不確定性的發生可能會導致公司的實際業績與前瞻性陳述所估計、表述、預測、預期或暗指的業績之間發生重大差異，繼而可能會對公司的業務、經營業績和財務狀況帶來重大的負面影響。新的因素可能會不時出現，公司無法預測新因素，也無法評估任何新因素對其的潛在影響。本文件中的前瞻性陳述和其他陳述也可能涉及我們的企業責任進展、計畫和目標（包括永續性和環境問題），包含此類陳述並不表明這些內容對投資人來說一定很重要，或者需要在公司向美國證券交易委員會呈報的文件中揭露。此外，與永續發展相關的歷史、當前和前瞻性陳述可能採用仍在制定中的進展衡量標準、不斷變化的內部控制和流程以及未來可能發生變化的假設。

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