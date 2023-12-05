電池製造商Hithium加入智利再生能源協會

智利聖地牙哥--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 固定電池製造商Hithium現已成為智利再生能源協會（ACERA）的成員。雙方在一場於聖地牙哥專為合作夥伴和行業同仁舉辦的活動上簽署了協議，Hithium的代表將公司介紹給該地區市場，並展示了其最新的產品創新。

Hithium全球業務主管Mizhi Zhang在活動上表示：「我們致力於支援智利的再生能源產業，這也是我們攜手智利清潔能源產業同仁，成為ACERA成員的重要原因。隨著再生能源發電量的成長， 儲能在推動電網穩定向清潔能源轉型方面發揮著關鍵作用。非常感謝所有行業同仁和合作夥伴今晚與我們共襄盛舉，探討如何共建智利的能源儲存。」

ACERA成立於2003年，是一家非營利產業協會，致力於將再生能源市場的利益相關者聯繫起來，並促進智利向清潔能源過渡並提高能源效率。

繼今年稍早在全球儲能市場首次亮相後，Hithium推出了首個5兆瓦時貨櫃系統「∞ Block」，Hithium全球應用工程總監Neil Bradshaw在公司活動上詳細介紹了該系統。

Bradshaw表示：「該系統實現了能量密度的飛躍，並簡化了安裝。利用雙通道模組技術，Hithium設計的模組僅從一側便能插入，因此後續維護僅在一側便可進行。這意味著 貨櫃不僅能夠並排，還可背靠背放置，從而使專案所需表面積減少達20%。同樣，整個電纜都能從貨櫃側面而非下方排出，安裝人員因此可大幅節省地基成本。」

Hithium的「Hi Society」活動在聖地牙哥W飯店舉行，約有70家地區再生能源界成員企業到場。

關於Hithium

HiTHIUM成立於2019年，是一家為公用事業規模以及商業和工業應用提供優質固定式儲能產品的領先製造商。HiTHIUM擁有四個研發中心和多個智慧生產設施，其創新成果包括對鋰離子電池進行的突破性安全改進以及生命週期的延長。Hithium創辦人和高階管理人員在該領域累積了數十年的經驗，利用其在BESS領域的專業優勢，為合作夥伴和客戶提供獨一無二的先進儲能技術。該公司總部位於中國廈門，並在深圳、重慶、慕尼黑、杜拜和加州設有分支機搆。迄今為止，HiTHIUM已交付了11 GWh的電池容量。

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