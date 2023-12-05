PUMA擴大「紡織品到紡織品」回收科技，使用RE:FIBRE科技製造未來所有球迷版足球裝備

跨國運動公司PUMA今天宣布擴大其紡織品回收創新計畫RE:FIBRE的規模，從2024年起，用RE:FIBRE科技取代回收聚酯纖維製造PUMA足球俱樂部和聯合會的所有球迷版球衣。

跨國運動公司PUMA今天宣布擴大其紡織品回收創新計畫RE:FIBRE的規模，從2024年起，用RE:FIBRE科技取代回收聚酯纖維製造PUMA足球俱樂部和聯合會的所有球迷版球衣。（照片：美國商業資訊）

跨國運動公司PUMA今天宣布擴大其紡織品回收創新計畫RE:FIBRE的規模，從2024年起，用RE:FIBRE科技取代回收聚酯纖維製造PUMA足球俱樂部和聯合會的所有球迷版球衣。（照片：美國商業資訊）

德國黑佐根奧拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球性運動公司PUMA今天宣布擴大其紡織品回收創新計畫RE:FIBRE的規模，從2024年起，用RE:FIBRE科技取代回收聚酯纖維製造PUMA足球俱樂部和聯合會的所有球迷版球衣。

自2022年PUMA啟動試點專案，為其贊助的足球俱樂部生產可回收訓練服以來，RE:FIBRE科技已被用於製作女足世界盃瑞士和摩洛哥的球迷版裝備，以及赫羅納足球俱樂部2023/24賽季的第三球衣。2024年，包括歐洲杯和美洲杯比賽在內的PUMA官方球迷版足球球衣*將使用RE:FIBRE回收材料製造，這些材料由舊衣服和工廠廢料製成，而不僅僅是回收的塑膠瓶。

憑藉RE:FIBRE計畫，PUMA致力於透過長期的回收解決方案來因應紡織廢料挑戰。這項科技還希望能夠使時尚產業服裝回收聚酯纖維的主要來源多樣化，從而減少對透明塑膠瓶的依賴。

RE:FIBRE製程可以使用任何聚酯材料——從工廠邊角料、有缺陷的商品到舊衣服，這樣就可以回收任何顏色的紡織品來製造任何理想顏色的新衣服。

RE:FIBRE的四步工藝流程如下：

收集和分類：收集紡織廢料和其他以前浪費的材料並分類。

粉碎和混合：將收集到的材料粉碎並混合到最細粒度。

溶解、過濾和聚合：將粉碎的聚酯纖維熔化，並透過化學回收製程去除之前的染料。

熔融、紡紗、編織和縫製：熔融使新生產的聚合物可用於紡紗和縫製成型，以製造完好如新的RE:FIBRE織物，它們未來可以反復回收。

如今，管理廢物已成為一種必要，這就是為什麼PUMA正加大對資源節約型製造製程的投資，以減少紡織廢物。

PUMA採購長Anne-Laure Descours表示：「我們的願望是使100%的產品聚酯纖維來自紡織廢料。堆積在垃圾填埋場的紡織廢料是一種環境風險。重新思考我們的生產方式，朝著更加循環的商業模式發展，是我們永續發展策略的主要優先事項之一。」

為了讓想要瞭解更多的普通消費者更容易理解RE:FIBRE的科技製程，PUMA利用電腦特效的敘事能力，帶領觀眾瞭解整個RE:FIBRE製程，一直至發揮作用的分子化學層面。點選此處觀看影片。

該影片從品牌的持續承諾出發，確保PUMA的永續發展倡議簡化，讓每個人都能參與其中。此前，PUMA進行的一項研究發現，71%的年輕人認為他們在環境問題上的聲音沒有被傾聽，他們希望看到品牌做出更多承諾(49%)，更好地傳達他們的目標(40%)，以及更加透明(34%)。

作為改善溝通承諾的一部分，PUMA於2023年6月發布了RE:GEN REPORTS播客，讓公司永續發展報告中密集的資訊更易於理解，並為Z世代受眾量身打造。

PUMA在永續發展方面的持續努力，使該品牌在Corporate Knight全球100大永續企業指數中的排名從第77位提高到第47位，而且這還不是旅程的終點。您可以在foreverbetter.com上進一步瞭解PUMA的永續發展目標和RE:FIBRE科技。

*不包括當地為費內巴切足球俱樂部、頓內次克礦工足球俱樂部生產的球迷版球衣和當地採購的裝備。

致編輯：

紡織廢料的危害：

每週大約有1500萬件二手服裝進入迦納

抵達迦納的服裝中有40%被歸類為垃圾，最終被傾倒到垃圾填埋場，每天大約100公噸

迦納的垃圾填埋場對環境和農業造成嚴重破壞。（連結）

PUMA的雄心：

關於PUMA

躋身全球首屈一指的運動品牌之列的PUMA致力於設計、開發、銷售並行銷各種鞋類、服飾以及配件產品。75年來，PUMA一直為全球身手最迅捷的運動健將打造提升速度紀錄的產品，不懈地推動運動和文化的發展。PUMA生產足球、跑步和訓練、籃球、高爾夫球以及賽車運動等類別的機能型或運動啟發型日常用品。它與知名設計師和品牌通力合作，將運動的影響力融入街頭文化和時尚。PUMA Group旗下擁有的品牌包括：PUMA、Cobra Golf以及stichd。該公司的產品遠銷120多個國家和地區，在全球約有2萬名員工，總部位於德國黑佐根奧拉赫。