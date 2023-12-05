Taulia將中國銀行和法國巴黎銀行納入其出資方網路

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球首屈一指的營運資本管理解決方案供應商Taulia今天宣布，已將中國銀行倫敦分行和法國巴黎銀行(BNP Paribas)納入其全球多出資方網路。

Taulia針對全球客戶建立了一個龐大且不斷成長的出資方網路，隨著兩家主要國際銀行的加入，企業將能夠利用更加廣泛和多元化的資金池，並擁有更多選擇、流動性和可用資金。

供應鏈金融計畫中的多出資方模式旨在透過更廣泛的多元化資金池（包括不同的貨幣、地域、客戶規模和信用狀況），為企業提供更靈活的融資。這種模式與適當的科技相結合，還可幫助企業對沖流動性風險，尤其是在經濟不確定時期。

Taulia執行長Cedric Bru評論道：「將中國銀行和法國巴黎銀行納入Taulia多投資方網路是一項巨大的成就，我們很高興與這兩家銀行合作。合作協議的簽署標誌著我們向前邁出了重要一步，有助於達成Taulia的使命，即幫助企業釋放困在供應鏈中的流動性，協助企業成長並因應不斷變化的市場環境。」

中國銀行倫敦分行交易銀行部負責人Xun Liu評論道：「此次合作是中國銀行倫敦分行為強化供應鏈金融解決方案而採取的重要前進舉措。與Taulia的合作將進一步鞏固我們作為現代高效解決方案領導者的地位，這些解決方案將促進企業的發展和貿易成長。Taulia在科技和供應鏈融資安排方面的專業知識與我行廣泛的資源和實務相結合，必將能夠協助企業更有效地管理其現金流。」

法國巴黎銀行歐洲、中東和非洲營運資本主管Bruno Lechevalier評論道：「Taulia提供與SAP完全整合的解決方案，為企業帶來了強大的附加價值，支持企業最佳化營運資本，並將供應鏈網路證券化。秉持『以最佳方式為雙方的共同客戶服務』的架構原則，我們欣然宣布，我行已加入Taulia出資方網路，並將提供各種營運資本解決方案。」

關於Taulia

Taulia是一家金融科技營運資本管理解決方案供應商，總部位於加州舊金山。Taulia幫助企業獲得與其應付款項、應收款項和存貨相關的價值。Taulia的平台以及由超過300萬家企業組成的網路幫助客戶執行營運資本策略，幫助客戶供應商收到提前付款，並推動建設永續的供應鏈。Taulia每年處理的資金超過5000億美元，受到包括Airbus、AstraZeneca和Nissan在內的全球頂尖規模企業的信任。2022年3月，Taulia成為SAP旗下公司。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.taulia.com。

關於中國銀行倫敦分行

中國銀行倫敦分行成立於1929年，是中國首家在全球金融中心設立的海外金融分支機搆。倫敦分行在英國的發展歷史充分代表了中國現代金融服務業的國際化歷程。

過去94年以來，中國銀行倫敦分行在英國穩步發展，已成為中國「出海」客戶和尋求與中國建立關係的英國本土客戶的首選銀行，並在英國的倫敦金融城、倫敦唐人街、曼徹斯特、伯明罕和格拉斯哥開設了分支機搆。倫敦分行在英國的中資金融機構中處於領先地位，正在發展成為歐洲市場上的主流外資銀行之一。中國銀行倫敦分行將繼續成為當地社群中積極、有影響力的一員，努力成為中英關係的金橋。

中國銀行是全球貿易融資業務的領導者。我們出色的業務能力源自于我行龐大的資產規模、廣泛的全球網路、對亞洲地區的全面覆蓋、良好的風險偏好、穩健的財務表現、產品專家能力、豐富的客戶群體、極具競爭力的定價、透過快速處理達成的更短周轉時間，以及多樣化的貿易產品。

作為中國全球化程度最高的銀行，中國銀行擁有完善的全球服務網路，在62個國家和地區設有分支機搆。中國銀行建立了綜合服務平台，可提供全面的金融服務。中國銀行為中國國內約四分之一的國際貿易企業提供資金支持。

關於法國巴黎銀行

法國巴黎銀行是歐盟首屈一指的銀行及國際銀行業務的重要參與者，在65個國家/地區開展業務，擁有近18.5萬名員工，其中歐洲地區員工數量超過14.5萬人。該集團在其三大業務領域均具有重要地位：商業、個人銀行及服務（為集團的商業和個人銀行業務以及包括法國巴黎銀行個人理財和Arval在內的多項專業業務提供服務）；投資及保障服務（提供儲蓄、投資及保障解決方案）；以及企業和機構銀行業務（專注於企業和機構客戶）。憑藉強大的多元化和綜合模式，該集團透過涵蓋融資、投資、儲蓄和保障保險的解決方案，幫助所有客戶（個人、社群協會、企業家、中小企業、企業和機構客戶）實施其專案。法國巴黎銀行在歐洲有四個主要營運國家：比利時、法國、義大利和盧森堡。集團正在多個地中海國家、土耳其和東歐推出綜合商業和個人銀行業務模式。作為國際銀行業務的重要參與者，該集團在歐洲擁有首屈一指的平台和業務線，其美洲業務表現強勁，亞太地區業務穩固且蒸蒸日上。法國巴黎銀行在其所有活動中採取企業社會責任方法，在幫助建設永續未來的同時，確保集團的業績和穩定。

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