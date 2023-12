EROSKI kiest voor het NIQ Activate-personalisatieplatform om zijn loyaliteitsprogramma een impuls te geven

MADRID--(BUSINESS WIRE)--NIQ, de toonaangevende wereldwijde aanbieder van metingen en analyses, heeft aangekondigd dat EROSKI, de eerste coöperatieve retailgroep in Spanje en leider in het noorden van de Spaanse markt, een overeenkomst heeft getekend om NIQ Activate te implementeren. Door de overeenkomst wordt EROSKI de pionierende winkelketen in Spanje die NIQ Activate toepast.

NIQ Activate, een op SaaS AI gebaseerd platform, maakt zinvolle interacties tussen retailers, merken en klanten mogelijk. Dit samenwerkingsverband heeft tot doel de omzetgroei te stimuleren, de loyaliteit van klanten te bevorderen en de samenwerking tussen merken te versterken, waardoor de algehele winstgevendheid wordt verbeterd. Klanten zullen profiteren van op maat gemaakte aanbiedingen, een verrijkte winkelervaring en aantrekkelijke advertenties, in lijn met EROSKI's loyaliteitsprogramma's zoals EROSKI Club en Club Caprabo.

"Door optimaal gebruik te maken van onze gevestigde loyaliteitsprogramma's zal de NIQ Activate-personalisatieoplossing dienen als een uitbreiding van onze inspanningen om klanten te werven, waardoor we onze initiatieven kunnen opschalen en hen kunnen voorzien van de geïndividualiseerde aanbiedingen die ze nodig hebben, op het juiste moment en via de juiste kanalen," verklaart Iker Pérez de Arenaza, Director Customer & Club Development bij EROSKI.

NIQ Activate, een technologiegedreven SaaS-platform, integreert een uniforme interface en gebruikerservaring. Het biedt retailers meer mogelijkheden door gebruik te maken van supply chain-, klant- en categorie-inzichten en voorziet in een alles-in-één oplossing voor gepersonaliseerde ervaringen. Het AI-aangedreven systeem maakt gebruik van voorspellende analyses om het winkelgedrag van elke klant te decoderen voor gerichte en gepersonaliseerde interacties. De zelflerende algoritmen passen zich aan gedragsveranderingen aan en zorgen voor schaalbaarheid voor grote klantenbestanden. De cloudgebaseerde infrastructuur van het platform garandeert directe toegang tot uitgebreide retailinformatie en -analyses, waardoor een naadloze verwerking zonder vertragingen wordt gegarandeerd.

"EROSKI is een distributieketen met de roeping om vooruitgang te boeken in een steeds persoonlijkere propositie voor zijn klanten, en het doet ons veel genoegen om het bedrijf te helpen zijn klantgerichte omnichannel-personalisatieprogramma uit te breiden," stelt Ángela López Antón, Retail Analytics Director bij NIQ.

Xavier Facon, SVP Retail Media bij NIQ, voegt hieraan toe: “Toonaangevende retailers schakelen over van productgerichte naar klantgerichte strategieën, ondersteund door personalisatie, en EROSKI neemt hierbij het voortouw in Spanje. Retailers die een concurrentievoordeel willen behalen, moeten hun investeringen in personalisatie versnellen om de winkelervaring in alle kanalen te verbeteren door gebruik te maken van analyse en activering van consumentengegevens. We zijn verheugd door EROSKI te zijn gekozen om de klantloyaliteit te helpen vergroten en hun positie op de markt te versterken.”

Voor meer informatie over NIQ Activate, of om een demonstratie te zien, gaat u naar de Activate-pagina van NIQ.

Over NIQ

NIQ is 's werelds toonaangevende consumenteninformatiebedrijf, dat het meest complete inzicht biedt in het koopgedrag van consumenten en nieuwe wegen naar groei onthult. In 2023 werd NIQ gecombineerd met GfK, waardoor de twee marktleiders met een ongeëvenaard mondiaal bereik samenkwamen. Met een holistisch retailoverzicht en de meest uitgebreide consumenteninzichten – geleverd met geavanceerde analyses via de modernste platforms – levert NIQ de Full View (TM).

NIQ is een Advent International-portfoliobedrijf met activiteiten in meer dan 100 markten en bestrijkt meer dan 90% van de wereldbevolking. Ga voor meer informatie naar NIQ.com.

Over EROSKI

EROSKI is de vooraanstaande coöperatieve distributiegroep in Spanje en een van de leiders in het noorden van de Spaanse markt. Het commerciële netwerk omvat ongeveer 1.500 vestigingen, waaronder supermarkten, hypermarkten, cash & carry's en online supermarkten; evenals benzinestations, sportwinkels en andere non-foodbedrijven. Het heeft ook meer dan 5 miljoen klantpartners en meer dan 29.000 werknemers, naast het collectief van werknemers in de meer dan 600 franchisewinkels.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.