Les essais en vol, les premiers du genre, intègrent des aéronefs non hélitreuillés dans l’espace aérien contrôlé

CHRISTCHURCH, Nouvelle-Zélande et MOUNTAIN VIEW, Californie--(BUSINESS WIRE)--Un partenariat formé de leaders du secteur de l’aviation a mené avec succès un essai unique en son genre, comprenant une série de vols d’essai destinés à évaluer l’intégration opérationnelle d’aéronefs non hélitreuillés volant au-delà de la ligne de visée visuelle (BVLOS) dans l’espace aérien contrôlé. La réussite de ces essais en Nouvelle-Zélande démontre qu’il est aujourd’hui possible d’effectuer des vols sans équipage en toute sécurité dans l’espace aérien contrôlé, parmi d’autres aéronefs pilotés.

À travers ce programme d’essais, le partenariat a permis d’établir un processus sûr pour l’accès des aéronefs non hélitreuillés à l’espace aérien contrôlé et de créer une nouvelle compréhension et une nouvelle capacité significatives pour les opérations commerciales de vol autonome. Les essais donnent des indications essentielles aux régulateurs, et aux acteurs de l’industrie à l’échelle mondiale, pour faciliter la poursuite des essais et éclairer l’élaboration des règles.

Dirigés par Wisk Aero, les essais ont réuni le gouvernement néo-zélandais et des partenaires industriels, notamment Insitu Pacific en tant qu’opérateur d’aéronef téléguidé (RPA) agréé, l’Autorité de l’aviation civile de Nouvelle-Zélande (CAA) en tant qu’observateur réglementaire et approbateur de la partie 102, Airways New Zealand en tant que fournisseur de services de navigation aérienne aux côtés du système de gestion du trafic non hélitreuillé (UTM) d’Airways International, AirShare, et l’entreprise aérospatiale dirigée par des autochtones, Tāwhaki, qui a fourni le site d’essais en vol.

Les derniers vols d’essai ont été effectués par Wisk dans le cadre du programme d’essai d’intégration dans l’espace aérien (AITP) du gouvernement néo-zélandais, qui comprend plusieurs phases d’essais. Cette dernière phase d’essais comprenait plusieurs vols qui ont eu lieu entre le 17 novembre et le 1er décembre 2023, et qui ont démontré qu’un RPA peut être exploité selon les règles de vol aux instruments (IFR) dans l’espace aérien contrôlé et intégré au trafic régulier avec équipage. Les vols ont été effectués au Centre aérospatial national de Tāwhaki à Kaitorete, impliquant des décollages, des atterrissages et une navigation dans l’espace aérien contrôlé et non contrôlé.

« Le fait de mener avec succès cette phase d’essais prouve qu’il est possible d’intégrer en toute sécurité des aéronefs autonomes dans un espace aérien contrôlé et partagé avec des aéronefs pilotés », a indiqué Catherine MacGowan, vice-présidente de Wisk pour l’APAC et les opérations aériennes. « Les processus, les données et les enseignements découlant de ces vols d’essai contribueront à façonner l’avenir de la mobilité aérienne avancée (AAM) et de l’industrie de l’aviation au sens large. »

Andrew Duggan, directeur général d’Insitu Pacific, a indiqué : « Cette série de vols, pilotés à distance par nos opérateurs d’Insitu Pacific, rend effective l’importante planification et l’étroite collaboration que nous avons entreprises pour soutenir Wisk et ses partenaires, la NZ CAA (l’Autorité de l’aviation civile de Nouvelle-Zélande) et Airways NZ, dans le cadre de ce programme évolutif. Cette démonstration couronnée de succès sert de base à la mise en œuvre d’un concept d’exploitation sûr pour les vols autonomes dans l’espace aérien non ségrégué à l’avenir ».

Le directeur général par intérim des services de trafic aérien d’Airways New Zealand, James Evans, a indiqué : « Notre objectif, en tant que fournisseur de services de navigation aérienne de Nouvelle-Zélande, est d’assurer la sécurité de notre ciel, aujourd’hui et demain. Nous valorisons cette opportunité de travailler avec un innovateur comme Wisk pour aider à façonner l’avenir en le soutenant dans l’essai de l’intégration sûre des véhicules aériens sans équipage dans notre espace aérien contrôlé. »

Justine Whitfield, responsable des produits (numériques) chez Airways International, a indiqué : « C’est un plaisir de participer à cet essai avec Wisk et de voir des vols de mobilité aérienne avancée en action dans AirShare en utilisant l’écosystème numérique UTM. Cet essai avec les partenaires de l’AITP générera des apprentissages qui aideront à informer les modèles d’intégration de l’espace aérien des aéronefs non hélitreuillés sûrs. »

Le directeur général adjoint de la CAA, Sécurité aérienne, David Harrison, a indiqué : « La CAA s’engage à intégrer en toute sécurité les technologies émergentes dans le système de l’aviation civile en Nouvelle-Zélande. C’est une avancée prometteuse pour l’ensemble du secteur que ces essais aient progressé en toute sécurité, ce qui est notre priorité absolue. »

La présidente-directrice générale de Tāwhaki, Linda Falwasser, a indiqué : « Nous mettons un point d’honneur à soutenir l’innovation de pointe au niveau mondial pour qu’elle prenne son envol depuis notre Centre aérospatial national de Tāwhaki à Kaitorete. Nous avons plaisir à travailler en partenariat dans le cadre du programme d’essais d’intégration dans l’espace aérien pour tracer la voie d’un avenir adaptatif, passionnant et durable pour le transport aérospatial. »

Le programme d’essais d’intégration de l’espace aérien (AITP) du gouvernement néo-zélandais annoncé en 2019 est un programme de quatre ans, inédit au niveau mondial, qui vise à garantir que les systèmes d’espace aérien maintiennent des niveaux de sécurité exceptionnels tout en conciliant les progrès de l’aviation, les attentes de la communauté (sociales et environnementales) et la réalisation d’avantages économiques. MoU a été le premier partenaire industriel du programme et a entrepris de multiples phases de tests depuis qu’il est devenu le premier à signer un protocole d’entente avec le gouvernement néo-zélandais en 2020.

À propos de Wisk

Wisk est une société de mobilité aérienne avancée (AAM) dont l’objectif est de permettre à chacun de voler en toute sécurité au quotidien. Le taxi aérien eVTOL (décollage et atterrissage verticaux électriques) autovolant de Wisk permettra aux passagers d’éviter les embouteillages et d’arriver plus rapidement à leur destination. Wisk est une filiale à part entière de Boeing, dont le siège se trouve dans la région de la baie de San Francisco et qui possède des sites dans le monde entier. Avec plus de dix ans d’expérience et plus de 1 700 vols d’essai, Wisk façonne l’avenir des trajets quotidiens et des déplacements urbains, en toute sécurité et de manière durable. Pour en savoir plus sur Wisk, cliquez ici.

À propos d’Insitu Pacific

Située à Brisbane, en Australie, Insitu Pacific a été créée en 2009 en tant que division d’Insitu Inc. Elle sert des clients du secteur de la défense dans toute la région Asie-Pacifique et des clients commerciaux internationaux. Nous utilisons les connaissances et les compétences d’experts internes pour fournir des systèmes d’aéronef non hélitreuillés fiables et éprouvés et des solutions de bout en bout pour la collecte, le traitement et la gestion des données de capteurs. À ce jour, les systèmes Insitu ont accumulé plus de 1,4 million d’heures de vol. Insitu Pacific est une filiale à part entière de The Boeing Company.

À propos de la CAA

L’Autorité de l’aviation civile (CAA) réglemente l’aviation en Nouvelle-Zélande afin de garantir la sécurité du ciel. L’autorité a mis en place un programme de technologies émergentes (ETP) pour servir de pont entre la CAA et les parties prenantes et innovateurs des technologies émergentes dans les domaines de l’aérospatiale et de l’aviation. Pour en savoir plus sur l’ETP, cliquez ici.

À propos d’Airways New Zealand

Airways New Zealand fournit des services de gestion du trafic aérien dans la région d’information de vol de la Nouvelle-Zélande et dans la région d’information de vol océanique d’Auckland, l’une des plus grandes régions d’espace aérien au monde. Nous contrôlons le trafic aérien dans 30 millions de kilomètres carrés d’espace aérien au-dessus de la Nouvelle-Zélande, du Pacifique Sud, de l’océan Austral et de la mer de Tasmanie, de 5 degrés au sud de l’équateur jusqu’à l’Antarctique. Notre rôle principal est de gérer le trafic aérien de manière sûre et efficace, et d’investir dans l’infrastructure et les citoyens qui la soutiennent. Nous employons environ 800 personnes hautement qualifiées. Nos citoyens travaillent dans nos centres de contrôle du trafic aérien d’Auckland et de Christchurch, dans 19 tours et dans nos bureaux d’Auckland, de Wellington et de Christchurch. Pour en savoir plus, consultez le site www.airways.co.nz.

À propos d’AirShare

AirShare est un système de gestion du trafic non hélitreuillé (UTM) destiné à aider les prestataires de services de navigation aérienne et les régulateurs à gérer de manière sûre et efficace le trafic des aéronefs non hélitreuillés (UA). Depuis son lancement en 2014, AirShare a permis l’accès des aéronefs sans équipage à l’espace aérien, soutenu la connaissance de la situation et réduit la charge de travail des gestionnaires de l’espace aérien grâce à l’automatisation. AirShare a été développé par Airways International Ltd, la branche commerciale d’Airways New Zealand. Pour plus d’informations sur AirShare, visitez le site https://airwaysinternational.com/airshare-utm/.

À propos de Tāwhaki

Tāwhaki offre l’un des meilleurs endroits au monde pour tester, prendre son envol et découvrir de nouveaux horizons. Tāwhaki est une coentreprise aérospatiale entre Kaitorete mana whenua - Te Taumutu Rūnanga et Wairewa Rūnanga - et le gouvernement néo-zélandais. Depuis sa formation en 2021, elle a établi le premier Centre aérospatial national du pays à Kaitorete, à 50 minutes de route de Ōtautahi Christchurch CBD, accueillant de multiples consommateurs dans le spectre de l’aviation et de l’aérospatiale de pointe. Début 2024, Tāwhaki permettra le lancement spatial horizontal grâce à une nouvelle piste d’atterrissage scellée. Son partenariat entre mana whenua et la Couronne, et son tissage de mātauranga Māori (connaissances indigènes) et d’innovations de pointe dans l’aérospatiale et le rajeunissement de l’environnement, est unique et à la pointe du monde.

