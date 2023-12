Andersen Global styrker sin juridiske kapacitet i Irland med Philip Lee LLP

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global udvider yderligere sin platform i Irland gennem en samarbejdsaftale med Philip Lee LLP og tilføjer yderligere juridiske services til sine eksisterende skattekompetencer i landet.

Philip Lee LLP blev etableret i 1993 som et boutique-firma og er siden vokset til at være et full-service advokatfirma med kompetencer inden for områder som blockchain, teknologi, byggeri, bankvirksomhed, cybersikkerhed, beskæftigelse, energi og naturressourcer, medier, konkurrence, ejendom og lægemidler. Firmaet har base i Dublin, ledes af administrerende partner Jonathan Kelly og arbejder med klienter i mere end 100 lande for at levere skræddersyede løsninger.

Bestyrelsesformand for Andersen Global og administrerende direktør for Andersen, Mark Vorsatz, fortæller: "Philip Lee er en vigtig tilføjelse til vores globale platform, da vi fortsætter med at udvide kapaciteten med henblik på at levere problemfri og grænseløs service. Jonathan og hans team deler vores passion for stewardship og vil bidrage med værdifuld viden til vores medlemmer og samarbejdende virksomheder."

"Vores team sigter efter at opnå en dyb forståelse af hver enkelt kundes forretningsmæssige og juridiske krav og anerkender vores kunders behov for integrerede, tværfaglige professionelle services," siger Kelly. "Vores samarbejde med Andersen Global styrker vores skattekompetencer med ressourcerne fra et globalt firma og understreger vores forpligtelse til at opretholde en konkurrencemæssig fordel på markedet."

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk adskilte, uafhængige medlemsvirksomheder, der består af skatteeksperter og -jurister over hele verden. Andersen Global, der blev etableret i 2013 af det amerikanske medlemsfirma Andersen Tax LLC, har nu mere end 14.000 eksperter verden over og en tilstedeværelse på over 400 lokationer gennem sine medlems- og samarbejdsvirksomheder.

