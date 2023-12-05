Andersen Global與Philip Lee LLP合作，強化在愛爾蘭的法律服務

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Global透過與Philip Lee LLP簽訂合作協議，進一步擴大了其在愛爾蘭的業務平台，為其在該國的現有稅務服務增加了補充性法律服務。

Philip Lee LLP成立於1993年，最初是一家精品法律事務所，現已發展成為一家提供全方位服務的法律事務所，業務領域涵蓋區塊鏈、科技、建築、銀行、網路安全、就業、能源和自然資源、媒體、競爭、房地產和製藥。事務所總部位於都柏林，由管理合夥人Jonathan Kelly領導，與100多個國家的客戶合作，提供客製化解決方案。

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark Vorsatz表示：「隨著我們不斷擴大提供順暢無國界服務的能力，Philip Lee是我們全球平台的重要補充。Jonathan和他的團隊與我們一樣熱衷於管理，將為我們的成員和夥伴公司提供寶貴的知識。」

Kelly分享道：「我們的團隊深入瞭解每位客戶的業務和法律要求，並體認到客戶對綜合、跨領域專業服務的需求。我們透過與Andersen Global的合作，利用這家全球公司的資源強化了我們的稅務能力，鞏固了我們保持市場競爭優勢的承諾。」

Andersen Global是一家國際聯盟型組織，其成員公司在法律上各自獨立，並由世界各地的稅務、法律和估值專業人士組成。Andersen Global于2013年由美國成員公司Andersen Tax LLC組建成立，目前在全球擁有超過14,000名專業人士，並透過其成員和夥伴公司在400多個地區開展業務。

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