Andersen Global renforce ses capacités juridiques en Irlande en collaboration avec le cabinet Philip Lee LLP

Philip Lee LLP a été créé en 1993 en tant que cabinet boutique et s’est depuis développé pour devenir un cabinet d’avocats à service complet avec des capacités dans des domaines tels que la blockchain, la technologie, la construction, la banque, la cybersécurité, l’emploi, l’énergie et les ressources naturelles, les médias, la concurrence, la propriété et les produits pharmaceutiques. Basé à Dublin et dirigé par l’associé directeur Jonathan Kelly, le cabinet travaille avec des clients dans plus de 100 pays pour offrir des solutions personnalisées.

Mark Vorsatz, président d’Andersen Global et directeur général d’Andersen, déclare : « Philip Lee est un ajout important à notre plateforme mondiale, tandis que nous continuons à étendre nos capacités afin d’offrir un service sans faille et sans frontière. Jonathan et son équipe partagent notre passion pour la gouvernance et apporteront de précieuses connaissances à nos membres et entreprises partenaires. »

« Notre équipe acquiert une compréhension approfondie des exigences commerciales et juridiques de chaque client et reconnaît le besoin de nos clients en matière de services professionnels intégrés et multidisciplinaires », déclare Jonathan Kelly. « Notre collaboration avec Andersen Global améliore nos capacités fiscales grâce aux ressources d’une entreprise mondiale et consolide notre engagement à maintenir un avantage concurrentiel sur le marché. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement distincts et indépendants comprenant des professionnels de la fiscalité, du droit et de l’évaluation du monde entier. Fondée en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd’hui plus de 14 000 professionnels dans le monde et une présence dans plus de 400 sites par le biais de ses cabinets membres et collaborateurs.

