Andersen Global与Philip Lee LLP合作，增强在爱尔兰的法律服务

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Global通过与Philip Lee LLP签订合作协议，进一步扩展了其在爱尔兰的业务平台，为其在该国的现有税务服务增加了补充性法律服务。

Philip Lee LLP成立于1993年，最初是一家精品律师事务所，现已发展成为一家提供全方位服务的律师事务所，业务领域涵盖区块链、技术、建筑、银行、网络安全、就业、能源和自然资源、媒体、竞争、地产和制药。事务所总部位于都柏林，由管理合伙人Jonathan Kelly领导，与100多个国家的客户合作，提供定制化解决方案。

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz表示：“随着我们不断扩大提供无缝、无国界服务的能力，Philip Lee是我们全球平台的重要补充。Jonathan和他的团队与我们一样热衷于管理，将为我们的成员和伙伴公司提供宝贵的知识。”

Kelly分享道：“我们的团队深入了解每位客户的业务和法律要求，并认识到客户对综合、多学科专业服务的需求。我们通过与Andersen Global的合作，利用这家全球公司的资源增强了我们的税务能力，巩固了我们保持市场竞争优势的承诺。”

Andersen Global是一家国际联盟型组织，其成员公司在法律上各自独立，并由世界各地的税务、法律和估值专业人士组成。Andersen Global于2013年由美国成员公司Andersen Tax LLC组建成立，目前在全球拥有超过14,000名专业人士，并通过其成员和伙伴公司在400多个地区开展业务。

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