IFRC-DREF呼吁全球捐助者为更明智、更快速的救灾提供支持，帮助世界各地的人民“挺身而出”，勇敢应对日益增长的人道主义需求

日内瓦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 红十字会与红新月会国际联合会（IFRC）发起了一项新运动，以应对气候导致的人道主义危机迅速升级。该运动呼吁全球各国政府和国际捐助者支持当地应急人员和受灾社区，通过更明智、更快捷的人道主义资金帮助他们“挺身而出”（Stand Tall），勇敢面对危机。

红十字会与红新月国际联合会的救灾应急基金 (IFRC-DREF) 是在危机爆发前后直接向当地国家红会提供资金的最快、最有效和最透明的方式。但该基金需要预测和应对气候变化导致的世界各地同时发生的多重复杂危机，因此面临越来越大的压力。

目前，36亿人生活在极易受气候变化影响的地区。随着每年越来越多的人受到气候相关灾害的不利影响，人道主义资金需求不断增长。这些迹象不容忽视：与2022年同期相比，为满足 2023年上半年不断增长的需求，IFRC-DREF分配的资金增加了75%，其中主要是为了应对洪水和地震灾害。

Shoulder to shoulder - to Stand Tall（肩并肩，挺身而出）

“挺身而出”运动呼吁全球各国政府和私人捐助者与当地应急人员及其支持的社区并肩作战。 “挺身而出”计划的目标是到2025年，将向当地救援组织提供的人道主义资金从目前的6400万瑞士法郎（7300万美元）增加到1亿瑞士法郎（1.14 亿美元）。

IFRC发起“挺身而出”运动恰逢COP28召开之际，该运动使用一系列视觉效果作品来推广并支持由捐助者、志愿者和受影响社区构成的IFRC-DREF卓越网络。

红十字会与红新月国际联合会副秘书长Nena Stoiljkovic表示：“社区面临越来越多的破坏性影响，资金供不应求，应对气候变化的斗争已经到了关键时刻。在IFRC-DREF资助合作伙伴的帮助下，我们能汇聚全球力量支持受灾当地社区落实救灾措施。

“我们应该颂扬无私的资助合作伙伴和志愿者网络为受灾社区所做的巨大贡献和取得的卓越成就。我们努力预防并减轻气候灾害对脆弱社区的影响，并为上述伙伴的决心和合作感到自豪。我们鼓励合作伙伴继续支持IFRC-DREF的行动。面对气候灾难，我们将一起‘挺身而出’。”

更智能、更快捷的融资 ，并及时提供给需要帮助的人员

与其他人道主义资助机制不同，82%的IFRC-DREF资金直接提供给支持当地行动的相关国家红会，而全球平均水平仅为1.2%。社区主导的本地化行动是确保社区有能力应对和克服毁灭性危机的关键。

IFRC-DREF不断发展，致力于提高基金每笔捐款的影响力。例如，2023年9月，IFRC宣布推出 IFRC-DREF保险，这是一种真正创新的资助方式，确保有需求的人员始终能及时获得救灾资金。该保险是IFRC-DREF的后盾，在出现高需求时期，额外提供2000万瑞士法郎（约合2300万美元）。

为支持到2025年实现1亿瑞士法郎的目标，全球政府和私人捐助者可以与应急响应人员及其社区一起“挺身而出”，在爆发气候灾害时刻拯救生命和人们的生计。

要了解有关IFRC-DREF以及捐助者如何支持其2025年目标的更多信息，请访问ifrc.org。

关于红十字会与红新月会国际联合会（IFRC）

IFRC是全球最大的人道主义网络，由191个国家红会组成，汇集了超过1600万名志愿者，致力于在世界各地拯救生命、增强社区韧性、加强本地化并提升人类尊严。

关于IFRC救灾应急基金 (IFRC-DREF)

IFRC-DREF成立于1979年，是捐助者直接为当地社区行动提供全球短期紧急资金的最快捷、最高效和最透明的机制。全球每年直接拨给当地行动者的国际人道主义资金平均约为1.2%，但 82%的IFRC-DREF拨款直接拨给相关国家红会。自成立以来，全球超过2.2亿遭受危机的人士从IFRC-DREF的支持中受益。

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