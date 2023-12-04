《百加得鸡尾酒趋势报告》指出，酒量有限、创新调酒、解酒消愁等因素将在2024年塑造消费者饮酒方式

百慕大汉密尔顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球最大的国际性私营烈酒公司百加得有限公司发布了第五份年度《百加得鸡尾酒趋势报告》(Bacardi Cocktail Trends Report)，预测2024年将重新定义鸡尾酒文化和烈酒行业的主要趋势。这份报告是与战略展望咨询公司“未来实验室”(The Future Laboratory，简称TFL)合作完成的，报告借鉴了百加得主导的外部研究的见解、对调酒师的采访以及“未来实验室”的见解，分享了未来一年将改变口味偏好、酒水形式和鸡尾酒体验的主题。

百加得战略、洞察和分析全球副总裁Brenda Fiala表示：“随着2024年的到来，人们希望适应动荡的生活，欢迎乐观主义的味道进入我们的现实。在这种情况下，人们正在重塑鸡尾酒文化，为其注入新的视角，并在酒吧与朋友一起寻找难忘的经历。从重新定义适度饮酒到可持续态度的激增，百加得站在最前沿，倡导以人为本的鸡尾酒文化通过创新、实验和更佳的整体体验来实现蓬勃发展。”

以下是2024年烈酒品鉴的宏观趋势:

酒量有限。下一代饮酒者正在接受一种“少而精”的方式，继续支持主要烈酒、白酒和NoLo品类正在进行的高端化时代。随着对经济氛围的有意识处理，消费者正在寻求轻度奢侈品——把提升生活方式的产品视为必备的单品。这种以品质为中心的转变使烈酒成为令人垂涎的收藏品，具有前瞻性的品牌通过精心制作的故事来增强限量版产品。同时，NoLo（不含酒精或低酒精含量）类别继续发展，体现了“啜饮光谱”，而适度是选择、质量、味道和社会关系的代名词。IWSR的研究表明了这种灵活的未来。报告称，几乎一半的NoLo消费者在某些情况下选择NoLo选项，而在其他情况下则完全选择NoLo选项。



创新陈酿与调酒2024年将迎来深色陈酿烈酒的创新时代，品牌将采用独特的陈酿方法和新颖的风味组合。酿酒师正在冒险进入未知领域，在不断扩大的类别中发现新的创新来源。大胆和意想不到的搭配继续引领潮流，而区域实验则以创新的形式产生辛辣，水果和热情的形象。虽然喜欢深色陈年烈酒的人正在多样化他们的口味，但朗姆酒鸡尾酒仍在继续流行。根据《2023年百加得全球消费者调查》显示，龙舌兰酒被一致评为头号高档酒，梅斯卡尔紧随其后。



借酒消愁。鸡尾酒文化正把消费者带到不同的目的地、国家甚至时代——经典的鸡尾酒和华丽的小酌有助于全年重现怀旧、欢乐的时刻。2024年，饮料和目的地之间的联系将会加深，经典鸡尾酒和欧洲风味将把饮酒者从海滩带到酒吧。这种演变不仅关系到消费者在哪里喝饮料，也关系到消费者什么时候喝饮料。至于放松，非传统的场所正在增加。百加得的研究表明，狂欢的新中心从夜总会转向音乐节。在南非和印度，超过三分之一的受访者希望在明年享受更多的日落鸡尾酒，而在美国和墨西哥(27%)以及西班牙(26%)，这一比例约为四分之一。



记录自然。在未来的一年里，消费者将重新构建他们与自然世界的关系，这会影响他们在哪里消磨时间，他们支持的品牌以及他们消费的产品。随着新一代户外活动的复苏和对可持续性的日益重视，饮料品牌正在通过有意的成分和环保实践重新定义它们与环境的联系。在饮料界，2024年将看到品牌和调酒师对自然及其风味采取全面的方法——利用可持续来源的芳香剂、花卉、植物和精油，创造独特的根植于自然的鸡尾酒体验。根据《2023年百加得全球消费者调查》，44%的加拿大受访者和43%的美国年轻受访者打算在2024年消费更多用天然成分制成的鸡尾酒。在新兴市场，这一数字甚至更高，印度为51%，南非为47%，墨西哥为44%。



科技提升口感。数字技术的进步正在改变“喝什么”、“在哪里”和“如何”喝饮料，为个性化、品牌体验和社区提供了全新的途径。随着消费者越来越多地寻求个性化的品牌互动，人工智能正在为量身定制的鸡尾酒体验带来令人兴奋的机会，这会随时随地都可以获得。对于饮料行业来说，人工智能的发展将为实验和发现创造全新的途径，品牌创新者将这项技术作为一种工具，让消费者更接近品牌鸡尾酒和体验，而不管他们身在何处。虽然在特定市场中，80%的年轻消费者希望探索人工智能推荐，但他们坚持要保持只有调酒师才能提供的情感联系和艺术技巧。

下载完整的2024年百加得鸡尾酒趋势报告和信息图表。

关于Bacardi Limited

百加得有限公司是全球最大的烈性酒私营企业，生产和销售各种国际知名的烈酒和葡萄酒。百加得有限公司品牌组合由200多个品牌和商标组成，包括百加得(BACARDÍ®)朗姆酒、PATRÓN®龙舌兰、灰雁(GREY GOOSE®)伏特加、帝王(DEWAR’S®)苏格兰调和威士忌、孟买蓝宝石(BOMBAY SAPPHIRE®)金酒、马丁尼(MARTINI®)苦艾酒和气泡酒、卡萨多雷(CAZADORES®)100%蓝色龙舌兰酒以及D’USSE®干邑白蘭地、ANGEL’S ENVY®美式純威士忌、圣日耳曼(ST-GERMAIN®)接骨木花利口酒等其它领先的新兴品牌。家族企业百加得有限公司于超过161年前成立于古巴圣地亚哥，目前拥有超过9,000名员工，在11个国家和地区运营着多处生产设施，产品销往160多个国家。百加得有限公司是指百加得企业集团，包括百加得国际有限公司。敬请访问：http://www.bacardilimited.com，亦可在LinkedIn和Instagram关注我们。

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