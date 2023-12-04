《百加得雞尾酒趨勢報告》指出，酒量有限、創新調酒、解酒消愁等因素將在2024年塑造消費者飲酒方式

百慕達漢密爾頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球最大的國際性私營烈酒公司百加得有限公司發布了第五份年度《百加得雞尾酒趨勢報告》(Bacardi Cocktail Trends Report)，預測2024年將重新定義雞尾酒文化和烈酒行業的主要趨勢。這份報告是與策略展望諮詢公司「未來實驗室」(The Future Laboratory，簡稱TFL)合作完成的，報告借鑑了百加得主導的外部研究的見解、對調酒師的採訪以及「未來實驗室」的見解，分享了未來一年將改變口味偏好、酒水形式和雞尾酒體驗的主題。

百加得策略、洞察和分析全球副總裁Brenda Fiala表示：「隨著2024年的到來，人們希望適應動盪的生活，歡迎樂觀主義的味道進入我們的現實。在這種情況下，人們正在重塑雞尾酒文化，為其注入新的視角，並在酒吧與朋友一起尋找難忘的經歷。從重新定義適度飲酒到可持續態度的激增，百加得站在最前沿，倡導以人為本的雞尾酒文化通過創新、實驗和更佳的整體體驗來實現蓬勃發展。」

以下是2024年烈酒品鑑的宏觀趨勢:

酒量有限。酒量有限。下一代飲酒者正在接受一種「少而精」的方式，繼續支援主要烈酒、白酒和NoLo品類正在進行的高端化時代。隨著對經濟氛圍的有意識處理，消費者正在尋求輕度奢侈品——把提升生活方式的產品視為必備的單品。這種以品質為中心的轉變使烈酒成為令人垂涎的收藏品，具有前瞻性的品牌透過精心製作的故事來增強限量版產品。同時，NoLo（不含酒精或低酒精含量）類別繼續發展，體現了「啜飲光譜」，而適度是選擇、質量、味道和社會關係的代名詞。IWSR的研究表明了這種靈活的未來。報告稱，幾乎一半的NoLo消費者在某些情況下選擇NoLo選項，而在其他情況下則完全選擇NoLo選項。



創新陳釀與調酒。2024年將迎來深色陳釀烈酒的創新時代，品牌將採用獨特的陳釀方法和新穎的風味組合。釀酒師正在冒險進入未知領域，在不斷擴大的類別中發現新的創新來源。大膽和意想不到的搭配繼續引領潮流，而區域實驗則以創新的形式產生辛辣，水果和熱情的形象。雖然喜歡深色陳年烈酒的人正在多樣化他們的口味，但朗姆酒雞尾酒仍在繼續流行。根據《2023年百加得全球消費者調查》顯示，龍舌蘭酒被一致評為頭號高檔酒，梅斯卡爾緊隨其後。



借酒消愁。雞尾酒文化正把消費者帶到不同的目的地、國家甚至時代——經典的雞尾酒和華麗的小酌有助於全年重現懷舊、歡樂的時刻。2024年，飲料和目的地之間的聯繫將會加深，經典雞尾酒和歐洲風味將把飲酒者從海灘帶到酒吧。這種演變不僅關係到消費者在哪裡喝飲料，也關係到消費者什麼時候喝飲料。至於放鬆，非傳統的場所正在增加。百加得的研究表明，狂歡的新中心從夜總會轉向音樂節。在南非和印度，超過三分之一的受訪者希望在明年享受更多的日落雞尾酒，而在美國和墨西哥(27%)以及西班牙(26%)，這一比例約為四分之一。



記錄自然。在未來的一年裡，消費者將重新構建他們與自然世界的關係，這會影響他們在哪裡消磨時間，他們支援的品牌以及他們消費的產品。隨著新一代戶外活動的復甦和對可持續性的日益重視，飲料品牌正在通過有意的成分和環保實踐重新定義它們與環境的聯繫。在飲料界，2024年將看到品牌和調酒師對自然及其風味採取全面的方法——利用可持續來源的芳香劑、花卉、植物和精油，創造獨特的根植於自然的雞尾酒體驗。根據《2023年百加得全球消費者調查》，44%的加拿大受訪者和43%的美國年輕受訪者打算在2024年消費更多用天然成分製成的雞尾酒。在新興市場，這一數字甚至更高，印度為51%，南非為47%，墨西哥為44%。



科技提升口感。數位技術的進步正在改變「喝什麼」、「在哪裡」和「如何」喝飲料，為個性化、品牌體驗和社區提供了全新的途徑。隨著消費者越來越多地尋求個性化的品牌互動，人工智慧正在為量身訂製的雞尾酒體驗帶來令人興奮的機會，這會隨時隨地都可以獲得。對於飲料行業來說，人工智慧的發展將為實驗和發現創造全新的途徑，品牌創新者將這項技術作為一種工具，讓消費者更接近品牌雞尾酒和體驗，而不管他們身在何處。雖然在特定市場中，80%的年輕消費者希望探索人工智慧推薦，但他們堅持要保持只有調酒師才能提供的情感聯繫和藝術技巧。

下載完整的2024年百加得雞尾酒趨勢報告和資訊圖表。

關於Bacardi Limited

全球最大私人控股國際烈酒公司百加得有限公司 (Bacardi Limited) 生產並銷售烈酒和紅酒。百加得有限公司的產品組合共有200多個品牌和商標，包括百加得 (BACARDÍ®) 蘭姆酒、PATRÓN®龍舌蘭、灰雁 (GREY GOOSE®) 伏特加、帝王 (DEWAR’S®) 蘇格蘭調和威士忌、龐貝藍鑽 (BOMBAY SAPPHIRE®) 琴酒、馬丁尼 (MARTINI®) 苦艾酒和氣泡酒、CAZADORES®100%藍色龍舌蘭酒，以及WILLIAM LAWSON’S®蘇格蘭威士忌、D’USSÉ®干邑白蘭地、ANGEL’S ENVY®美國純威士忌和ST-GERMAIN®接骨木花酒等其它一流新興品牌。家族企業百加得有限公司成立於161年前的古巴聖地牙哥，目前擁有約9000名員工，在11個國家及地區經營多所生產設施，將各品牌商品銷往160多個市場。百加得有限公司是指百加得企業集團，包括百加得國際有限公司 (Bacardi International Limited)。敬請造訪http://www.bacardilimited.com，亦可透過LinkedIn與 Instagram關注我們。

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