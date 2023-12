Beperkte libaties, innovatieve blends, escapisme-elixirs: een handgreep uit wat de manier bepaalt waarop consumenten in 2024 drinken, aldus de Bacardi Cocktail Trends Report

Find out what's in store for 2024 with the Bacardi Cocktail Trends Report. (Graphic: Business Wire)

HAMILTON, Bermuda--(BUSINESS WIRE)--Bacardi Limited, ’s werelds grootste internationale maatschappij gespecialiseerd in geestrijke dranken die in privéhanden is, gaf haar vijfde jaarlijkse Bacardi Cocktail Trends Report uit, waarin geanticipeerd wordt op de belangrijkste trends die de cocktailcultuur en de handel in geestrijke dranken in 2024 zullen herdefiniëren. De report, tot stand gebracht in samenwerking met The Future Laboratory (TFL), de consultancy voor strategische prognose, stippelt inzichten uit die verworven werden uit onderzoek geleid door Bacardi en uit extern onderzoek, interviews met barmannen en inzichten van The Future Laboratory om de thema's te delen die smaakvoorkeuren, drankformaten en cocktailervaring het komende jaar transformeren.

