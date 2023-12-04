IFRC-DREF呼籲全球捐助方幫助世界「挺身而出」因應不斷加速的人道主義需求——支援更智慧、更快速的救災行動

日內瓦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 紅十字會與紅新月會國際聯合會(IFRC)發起了一項新的運動，以因應氣候導致的迅速升級的人道主義危機。它呼籲全球各國政府和國際捐助者支援當地應急人員和受災社群——幫助他們「挺身而出」，以更智慧、更快速的方式獲得人道主義資金。

IFRC的救災應急基金(IFRC-DREF)是在危機發生前後直接向當地紅十字會和紅新月會提供資金的最為快捷、有效、透明的方式。然而，由於氣候變化的影響，IFRC-DREF在預測和因應世界各地同時發生的多重複雜危機方面面臨著越來越大的壓力。

如今有36億人生活在極易受氣候變化影響的地區。隨著每年越來越多的人受到氣候相關災害的不利影響，人道主義資金需求也在不斷增加。這些跡象不容忽視：與2022年同期相比，為滿足2023年上半年不斷成長的需求，IFRC-DREF的資金分配增加了75%，主要用於因應洪水和地震。

肩並肩——挺身而出

「挺身而出」(Stand Tall)運動呼籲全球各國政府和私人捐助者與當地緊急救援人員及其支持的社群並肩作戰。「挺身而出」運動的目標是，到2025年，向實地救援組織提供的人道主義資金將從目前的6400萬瑞士法郎（7300萬美元）增加到1億瑞士法郎（1.14億美元）。

IFRC的「挺身而出」活動與第28屆聯合國氣候變遷大會(COP28)同期舉行，透過一系列視覺宣傳來支援由捐贈者、志工和受影響社群組成的非凡網路，而該網路也是IFRC-DREF的基礎。

IFRC副秘書長Nena Stoiljkovic表示：「在因應氣候變化的鬥爭中，我們已經來到了一個關鍵時刻——隨著社群面臨越來越多的破壞性影響，資金變得供不應求。IFRC-DREF籌資夥伴使我們能夠在全球支持下展開地方回應行動。

「我們借此機會慶祝我們鼓舞人心的籌資夥伴和志工網路在受影響社群所做的傑出工作和取得的非凡成就。在我們努力預防和減輕氣候災害對脆弱社群造成的負擔的過程中，我們為他們的決心和精誠合作感到驕傲。我們鼓勵我們的合作夥伴繼續支援IFRC-DREF的行動。面對氣候災害，我們將齊心協力，挺身而出。」

更智慧、更快速地提供資金——在需要的時候提供給需要的人

與其他人道主義資助機制不同，82%的IFRC-DREF資金直接劃撥給各國紅十字會和紅新月會以支援當地行動，而全球平均水準僅為1.2%。由社群主導的本地行動是確保社群有能力因應和克服毀滅性危機的關鍵。

IFRC-DREF正在不斷發展，努力擴大基金每筆捐款的影響力。例如，2023年9月，IFRC宣布推出IFRC-DREF保險。這是一種真正創新的方式，可確保始終能在需要的時候為需要的人提供資金。它充當IFRC-DREF的後備，可在高需求時期自動觸發，從而額外提供2000萬瑞士法郎（約合2300萬美元）資金流。

為幫助在2025年前達成1億瑞士法郎的目標，全球各國政府和私人捐助者可以與應急人員及其社群一起「挺身而出」，在氣候導致的災害面前拯救生命，維持其生計。

如欲瞭解有關IFRC-DREF以及捐助方如何支援其2025年宏偉目標的更多資訊，請造訪ifrc.org。

關於紅十字會與紅新月會國際聯合會(IFRC)

IFRC是全世界最大的人道主義網路，由191個國家的紅十字會和紅新月會組成，彙集了超過1600萬名志工，致力於在世界各地拯救生命、建設社群復原力、強化本土化和提高尊嚴。

關於IFRC救災應急基金(IFRC-DREF)

IFRC-DREF成立於1979年，是捐助方將全球短期應急資金直接用於當地社群行動的最為快捷、高效、透明的機制。在全球範圍內，每年直接提供給當地行動者的國際人道主義資金平均約為1.2%，而IFRC-DREF將82%的資金都直接劃撥給了各國紅十字會和紅新月會。自成立以來，全球已有超過2.2億處於危機中的人受惠於IFRC-DREF的支持。

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