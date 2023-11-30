QPS Holdings, LLC剥离其神经药理学业务部门

特拉华州纽瓦克--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 领先的药物开发合同研究机构（CRO）QPS Holdings, LLC（QPS）今日宣布将其神经药理学业务部门（QPS Neuropharmacology）出售给位于北欧并经GLP认证的一流临床前CRO机构Scantox。QPS Neuropharmacology位于奥地利格兰巴赫，专注于药物研发，并专业从事神经退行性疾病、罕见疾病和精神障碍的研究。

成立于1999年的QPS Neuropharmacology享有全球盛誉，其高品质服务以精深科研为基石，在服务于全球忠诚、广泛的客户群方面同样成绩斐然。长期深耕神经药理学临床前研究领域积累的专业知识确保公司逐年稳步增长，并使其成为理想的收购目标。QPS Neuropharmacology位于奥地利格兰巴赫，拥有2700平方米的先进设施及80多名员工。QPS Neuropharmacology运用经验证的转基因和非转基因体外和体内模型，解决了日益增长的中枢神经系统（CNS）领域的多个目标，堪称生物技术和制药公司在药物开发过程中的独特合作伙伴。

出售完成后，QPS将保留欧洲临床部门，包括在奥地利，捷克共和国和克罗地亚的服务功能。QPS在这些国家长期致力于神经退行性疾病、肿瘤和各种罕见疾病的后期临床试验。这一后期临床试验功能将与QPS全球临床运营服务机构保持全面整合，为全球制药和生物技术客户提供全面的全球性CRO服务。

QPS Holdings, LLC总裁兼首席执行官Ben Chien表示，“出售QPS Neuropharmacology是一种自然过渡，确保QPS发展成为一家专注于临床前、生物分析和临床研究运营服务的全方位全球性CRO。我们相信，加入Scantox后，该神经药理学部门将得到加强并继续发展。”

QPS Neuropharmacology总监Manuela Prokesch补充说：“这对我们是独一无二的机会，将我们深厚的神经药理学专业知识引入临床前市场的领先企业，Scantox的高质量和以客户为中心的经营之道闻名遐迩。我们期待继续为客户提供我们的高端优质解决方案，同时发挥加入Scantox产生的协同效应。”

QPS Neuropharmacology将继续作为Scantox的隶属部门为其重要客户提供服务。合并后的公司将在6处工作点拥有300多名员工，并提供先导优化、神经药理学研究服务、监管毒理学和CMC/分析服务。

顾问团队

Perella Weinberg Partners担任QPS Holdings的财务顾问，KPMG担任其税务顾问，Ropes & Gray和Wolf Theiss担任其法律顾问。Lincoln International担任Scantox的企业财务顾问，EY担任其财务和税务顾问，L.E.K. Consulting担任其商业顾问，Accura与DORDA共同担任其法律顾问。

关于About QPS Holdings, LLC：

QPS是一家符合GLP/ GCP标准的合同研究机构(CRO)，提供最高级别的发现、临床前和临床药物开发服务。自1995年以来，它已迅速从一个小型生物分析机构发展成为在美国、欧洲、印度和亚洲拥有1,200多名员工的全方位服务型CRO机构。今天，它提供扩展的制药合同研发服务，在神经药理学、DMPK、毒理学、生物分析、转化医学和临床开发方面具有特殊的专业知识。通过不断增强能力和资源，QPS充满信心地承诺为其尊贵客户提供卓越品质、纯熟技能和值得信赖的服务。欲了解更多信息，请访问www.qps.com，或发邮件： info@qps.com。

关于Scantox：

Scantox是一家位于北欧并经GLP认证的一流临床前CRO机构，专注于药理学和监管毒理学。该公司总部位于丹麦，在瑞典设有三家子公司，在丹麦设有一家子公司。基于数十年的经验，该公司是制药、生物技术和医疗设备行业产品开发服务的可信伙伴，并在Göttingen小型猪领域拥有蜚声全球的专业知识。公司的服务使客户能够基于可靠的数据，以最高的技术和科学标准推进其药物或设备开发。Scantox成立于1977年，隶属于北欧一流医疗保健投资公司Impilo。

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