QPS Holdings, LLC aliena sua unidade de negócios de neurofarmacologia

NEWARK, Delaware--(BUSINESS WIRE)--Hoje, a QPS Holdings, LLC (QPS), uma importante Organização de Pesquisa por Contrato (CRO para o desenvolvimento de medicamentos, anunciou um acordo para vender sua unidade de negócios de neurofarmacologia (QPS Neuropharmacology) à Scantox, uma CRO nórdica de pré-clínica credenciada para GLP. A QPS Neuropharmacology, com sede em Grambach, Áustria, concentra-se na investigação de medicamentos e é especializada em doenças neurodegenerativas, doenças raras e transtornos mentais.

Fundada em 1999, a QPS Neuropharmacology construiu uma forte reputação global em serviços de alta qualidade profundamente enraizados, além de contar com um histórico indiscutível de atender a uma base ampla e fiel de clientes no mundo inteiro. Esta longa história de desenvolver conhecimentos em estudos pré-clínicos de neurofarmacologia contribuiu para o forte crescimento ano a ano e posicionou a empresa como um alvo de aquisição desejável. A QPS Neuropharmacology está localizada em uma instalação de última geração de 2.700 m2 em Grambach, Áustria, e emprega mais de 80 funcionários. Com disponibilidade de modelos transgênicos e não transgênicos validados in vitro e in vivo, a QPS Neuropharmacology trata de múltiplos alvos na crescente área de SNC e representa uma parceria única para empresas de biotecnologia e farmacêuticas em seu processo de desenvolvimento de medicamentos.

Depois que a venda for concluída, a QPS reterá a divisão clínica europeia, incluindo a capacidade de serviço na Áustria, República Tcheca e Croácia, onde a QPS possui uma longa história de realizar ensaios clínicos de fase tardia em doenças neurodegenerativas, oncologia e em várias doenças raras. Esta capacidade clínica de fase tardia permanecerá totalmente integrada com a organização global de serviços operacionais clínicos da QPS para oferecer serviços CRO globais abrangentes a clientes farmacêuticos e de biotecnologia do mundo inteiro.

“A venda da QPS Neuropharmacology é uma transição natural no desenvolvimento da QPS como uma CRO global de serviço completo com foco em serviços operacionais pré-clínicos, de bioanálise e pesquisa clínica. Acreditamos que a unidade de neurofarmacologia será fortalecida e continuará a crescer como parte da empresa Scantox”, disse Ben Chien, presidente e CEO da QPS Holdings, LLC.

Manuela Prokesch, diretora da QPS Neuropharmacology, continua: “Esta é uma oportunidade única de levarmos nossa profunda experiência em Neurofarmacologia para essa união com uma líder no mercado pré-clínico, conhecida por sua abordagem de alta qualidade e centrada no cliente. Estamos ansiosos para continuar a oferecer nossas soluções exclusivas de alta qualidade aos nossos clientes, enquanto tiramos proveito das sinergias que podemos gerar em toda a empresa Scantox”.

A QPS Neuropharmacology continuará a atender seus valiosos clientes como parte da empresa Scantox. A empresa combinada terá mais de 300 funcionários em seis instalações para oferecer otimização de leads, serviços de pesquisa em neurofarmacologia, toxicologia regulatória e serviços analíticos/CMC.

Consultores

Perella Weinberg Partners atua como consultora financeira da QPS Holdings, KPMG atua como consultora fiscal e Ropes & Gray junto com a Wolf Theiss atuam como consultoras jurídicas. A Lincoln International atua como consultora financeira corporativa da Scantox, a EY atua como consultora financeira e tributária, L.E.K. Consulting como consultora comercial e Accura juntamente com a DORDA servem como consultoras jurídicas.

Sobre a QPS Holdings, LLC:

A QPS é uma Organização de Pesquisa por Contrato (CRO – Contract Research Organization) em conformidade com GLP/GCP, que oferece o mais alto nível de serviços de descoberta, pré-clínicos e clínicos do desenvolvimento de medicamentos. Desde 1995, a empresa se expandiu rapidamente de um pequeno estabelecimento de bioanálise para uma CRO de serviço completo com mais de 1.200 funcionários nos Estados Unidos, Europa, Índia e Ásia. Atualmente, ela oferece serviços expandidos de P&D de contratos farmacêuticos com expertise especial em neurofarmacologia, DMPK, toxicologia, bioanálise, medicina translacional e desenvolvimento clínico​. Por meio de aprimoramentos contínuos em capacidades e recursos, a QPS se mantém firme em seu compromisso de oferecer qualidade superior, desempenho qualificado e serviço confiável a seus valiosos clientes. Para mais informações, acesse www.qps.com ou envie um e-mail para info@qps.com.

Sobre a Scantox:

A Scantox é uma CRO nórdica de pré-clínica credenciada para GLP, com foco em farmacologia e toxicologia regulatória. Sua sede está localizada na Dinamarca, com três subsidiárias na Suécia e uma na Dinamarca. Com base em décadas de experiência, a empresa é uma parceira confiável para serviços de desenvolvimento de produtos nas indústrias farmacêuticas, de biotecnologia e de dispositivos médicos, com uma experiência mundialmente conhecida em suínos miniatura de Gottingen. Os serviços da empresa permitem aos clientes avançar no desenvolvimento de medicamentos ou dispositivos com base em dados sólidos e de acordo com os mais altos padrões técnicos e científicos​. Fundada em 1977, a Scantox é de propriedade da Impilo, uma empresa nórdica líder em investimentos em saúde.

