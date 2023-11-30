Cega推出首款链上双币产品，与Lido合作推动最高收益率的stETH战略

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Cega Finance（"Cega"）宣布推出双币策略，为流动性质押生态系统提供新收益机会，让stETH或ETH持有人可以获得超过22%的年收益率回报。通过与Lido的合作，Cega能够进军快速扩张的流动性质押市场及持续增长以太坊市场，Cega的结构化投资专业知识与Lido在质押领域的龙头地位相结合，必将推动一场真正的收益革命。

去年，流动性质押生态系统的规模增长了106%，而且没有放缓的迹象。超过四分之一的流通中ETH被质押，其中三分之一直接在Lido手中。仅Lido的stETH市场目前价值就超过160亿美元，这体现了新资本市场结构的异军突起。

如今，数十亿美元的流动性质押市场面临的主要问题是stETH持有者缺乏收益机会。如不挖掘杠杆或高风险策略，其年收益率仅为3%左右。Cega的新双币产品解决了这一问题，为DeFi投资者提供了创新而简单的方式，通过期权交易获得市场上最高的超过22%的stETH和ETH真实收益率。

自2022年成立以来，Cega已成为链上结构性投资的领导者。它通过构建创新产品以及独特的期权为投资者带来更安全、更高的实际收益。迄今为止，交易额已超过3亿美元。

双币策略的推出令人振奋，其原因有很多。Cega首席执行官兼联合创始人Toyosaki Arisa表示：“ 推出双币将最受欢迎的结构性产品与具有收益的DeFi代币整合在一起，开创了DeFi的新时代。我们的创新不仅在当前的市场环境中提供丰厚回报，而且还通过与独特的期权创新来继续扩大DeFi未开发的潜力。”

Lido团队对Cega双币产品的潜力也抱有同样的热情。Lido的DeFi通才Kenneth Tan表示：“ 我们很高兴看到Cega的双币产品等创新策略，通过为持有者提供更多选择和机会来发挥其stETH价值，从而增强了stETH的效用。”

Cega在发行双币产品时优先考虑了安全性，令投资者安心。Cega与Ottersec一起进行全面的安全审计，并且在实时代码开发期间还从Code4rena的高级审计师那里获得了安全建议。

Cega推出双币战略是流动性质押生态系统的重大胜利，并描绘了将创新与市场需求相结合可以实现的目标。随着2024年初更多创新的出现，Cega正在重新定义结构性投资的格局，并扩大DeFi更安全、真实收益的领域。

欲了解Cega的新产品并开启您的投资之旅，请访问：https://app.cega.fi。

关于Cega:

Cega是去中心化的结构性投资协议，帮助投资者从其USDC稳定币中获得高额固定收益。Cega的策略为投资者的多元DeFi投资组合实现更高收益和本金保护等。现在可通过Ethereum、Solana及Arbitrum获取。

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关于Lido:

Lido Finance是部署在以太坊区块链上的中间件流动性质押解决方案，旨在将下一波机构采用者引入DeFi。Lido金融与以太坊区块链上的去中心化应用程序集成，是以太坊上总价值锁定（TVL）最大的流动性质押协议。

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