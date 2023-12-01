Cega推出首款鏈上雙幣產品，就最高收益stETH策略與Lido合作

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Cega Finance (「Cega」)宣布推出雙幣策略，為流動性質押生態系統開啟新的收益機會，並為stETH或ETH持有人提供22%以上的年收益率回報。此次與Lido合作可令Cega進軍快速擴張的流動性質押市場並發掘機會以利用以太坊的持續成長，Cega的結構化投資專業知識與Lido在質押領域的龍頭地位相得益彰，從而可推動實質收益革命。

去年，流動性質押生態系統的規模成長了106%，而且沒有放緩的跡象。流通中的ETH有超過四分之一被質押，其中三分之一直接在Lido手中。Lido的stETH市場目前價值就超過160億美元，這代表新的資本市場結構顯然出現。

如今，數十億美元的流動性質押市場面臨的主要問題是stETH持有人缺乏收益機會。如不鑽研槓桿或高風險策略，其年收益率僅為3%左右。Cega的新雙幣產品解決了這一問題，為DeFi投資人提供創新而簡單的方式，透過選擇權交易來獲得超過22%的實質收益率，此為市場上最高的stETH和ETH收益率。

自2022年成立以來，Cega已成為鏈上結構性投資的領導者。它透過建構創新產品及奇特的選擇權為投資人帶來更安全、更高的實質收益。迄今為止，交易額已超過3億美元。

雙幣策略的推出令人振奮，其原因有很多。Cega執行長兼共同創辦人Toyosaki Arisa表示：「我們引進雙重貨幣，將最受歡迎的結構性產品之一與具有收益的DeFi代幣整合在一起，開創了DeFi的新時代。我們的創新不僅在當前的市場環境中提供了有吸引力的回報，而且還透過與眾不同的選擇權創新來繼續擴大DeFi未開發的潛力。」

Lido團隊對Cega雙幣產品的潛力也抱有同樣的熱情。Lido的DeFi通才Kenneth Tan表示：「我們很高興看到Cega的雙幣產品等創新策略，這類策略可為持有人提供更多選擇和機會來發揮其stETH價值，從而增強了stETH的效用。」

Cega在發行雙幣產品時優先考慮了安全性，令投資人安心。Cega與Ottersec一起進行全面的安全審查，並且在即時代碼開發期間，還從Code4rena的高級稽查人員處獲得安全建議。

Cega推出雙幣策略代表流動性質押生態系統的重大勝利，並說明了當創新與市場需求相結合時可以達成的目標。隨著2024年初將有更多創新出現，Cega正在重新定義結構性投資的格局，並擴大DeFi更安全、實質收益的領域。

欲了解Cega的新產品並開啟您的投資之旅，請瀏覽：https://app.cega.fi。

關於Cega：

Cega是去中心化的結構性投資協議，幫助投資人從其USDC穩定幣中獲得高額固定收益。Cega的策略為投資人的多元DeFi投資組合提供更高收益和本金保護等。現在可在Ethereum、Solana及Arbitrum獲取。

使用Cega的入口網站和服務須遵守Cega的服務條款。存取和使用Cega入口網站和服務面臨一系列風險，包括財務風險，以及潛在資金損失。Cega入口網站和服務不提供給美國人士、受限制人士或受制裁人士（定義見Cega服務條款）等個人或實體。明確禁止此類人員存取和使用。

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關於Lido：

Lido Finance是部署在以太坊區塊鏈上的中介層流動性質押解決方案，旨在將下一波機構採用者引入DeFi。Lido Finance與以太坊區塊鏈上的去中心化應用程式整合，是以太坊上總鎖倉價值(TVL)最大的流動性質押協議。

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