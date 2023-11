QPS Holdings, LLC cède son unité commerciale de neuropharmacologie

NEWARK, Delaware--(BUSINESS WIRE)--QPS Holdings, LLC (QPS), une organisation de recherche sous contrat (ORC) de premier plan spécialisée dans le développement de médicaments, annonce aujourd’hui un accord en vue de la vente de son unité commerciale de neuropharmacologie (QPS Neuropharmacology) à Scantox, une ORC préclinique scandinave de premier plan accréditée BPL (bonnes pratiques de laboratoire). Basée à Grambach, en Autriche, QPS Neuropharmacology axe ses efforts sur la découverte de médicaments et est spécialisée dans les maladies neurodégénératives, les maladies rares et les troubles mentaux.

Fondée en 1999, QPS Neuropharmacology a acquis une solide réputation mondiale pour ses services de haute qualité avec un fort ancrage scientifique, et affiche des antécédents incontestés en matière de service pour une vaste clientèle fidèle, répartie dans le monde entier. Cette longue histoire de développement d’une expertise dans les études précliniques en neuropharmacologie a contribué à une forte croissance annuelle et fait de la société une cible d’acquisition désirable. QPS Neuropharmacology est basée dans une installation de pointe de 2 700 m2 située à Grambach, en Autriche, et compte plus de 80 employés. Grâce à la disponibilité sur site de modèles transgéniques et non-transgéniques in-vitro et in-vivo validés, QPS Neuropharmacology s’intéresse à plusieurs cibles dans le domaine en pleine croissance du SNC, et représente un partenaire unique pour les entreprises de biotechnologie et pharmaceutiques dans le cadre de leur processus de développement de médicaments.

Après finalisation de la vente, QPS conservera la division clinique européenne comprenant les capacités de service en Autriche, en République tchèque et en Croatie, où QPS a une longue expérience dans la réalisation d’essais cliniques en phase finale dans les maladies neurodégénératives, l’oncologie et diverses maladies rares. Cette capacité clinique en phase finale restera entièrement intégrée dans l’organisation mondiale de services opérationnels cliniques de QPS, fournissant des services d’ORC mondiaux complets aux clients dans les domaines de la pharmacie et des biotechnologies dans le monde entier.

« La vente de QPS Neuropharmacology constitue une transition naturelle dans le développement de QPS en tant qu’ORC mondiale à services complets axée sur les services opérationnels de recherche préclinique, de bioanalyse et cliniques. Nous pensons que l’unité de neuropharmacologie sera renforcée et continuera de se développer au sein de l’organisation Scantox », a affirmé Ben Chien, président et chef de la direction de QPS Holdings, LLC.

Manuela Prokesch, directrice de QPS Neuropharmacology, a ajouté : « Rejoindre un chef de file sur le marché préclinique, connu pour son approche de haute qualité centrée sur les clients, constitue une occasion unique d’apporter notre vaste expertise en neuropharmacologie. Nous sommes ravis de pouvoir continuer à offrir à nos clients nos solutions distinctives de haute qualité, tout en tirant parti des synergies que nous pouvons générer dans l’ensemble de l’organisation Scantox. »

QPS Neuropharmacology continuera de servir sa clientèle estimée dans le cadre de l’organisation Scantox. La société regroupée comptera plus de 300 employés sur six sites offrant des services d’optimisation des composés prometteurs, de recherche en neuropharmacologie, de toxicologie réglementaire et de CMC/analyse.

Conseillers

Perella Weinberg Partners agit à titre de conseiller financier de QPS Holdings, KPMG agit à titre de conseiller fiscal, Ropes & Gray et Wolf Theiss agissent pour leur part à titre de conseillers juridiques. Lincoln International agit à titre de conseiller en finances d’entreprise de Scantox, EY agit à titre de conseiller financier et fiscal, L.E.K. Consulting agit à titre de conseiller commercial, Accura et DORDA agissent quant à eux à titre de conseillers juridiques.

À propos de QPS Holdings, LLC :

QPS est une organisation de recherche sous contrat (ORC) conforme aux BPL et aux BPC, qui fournit des services de découverte ainsi que de développement préclinique et clinique de médicaments de la plus haute qualité. Depuis 1995, elle est passée rapidement d’un petit laboratoire de bioanalyse à une ORC à services complets employant plus de 1 200 personnes aux États-Unis, en Europe, en Inde et en Asie. Aujourd’hui, QPS offre des services élargis de R&D pharmaceutique sous contrat, avec une expertise particulière en neuropharmacologie, métabolisme des médicaments/pharmacocinétique (DMPK), toxicologie, bioanalyse, médecine translationnelle et développement clinique. Grâce à l’amélioration continue de ses capacités et de ses ressources, QPS reste fidèle à son engagement de fournir une qualité supérieure, des performances de haut calibre et un service de confiance à ses précieux clients. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.qps.com ou envoyez un courriel à info@qps.com.

À propos de Scantox :

Plus importante ORC préclinique accréditée BPL en Scandinavie, Scantox est axée sur la pharmacologie et la toxicologie réglementaire, elle a son siège social au Danemark et possède trois filiales en Suède et une au Danemark. Fondée sur plusieurs décennies d’expérience, la société est un partenaire de confiance pour les services de développement de produits au sein des secteurs pharmaceutique, des biotechnologies et des dispositifs médicaux, jouissant d’une expertise reconnue mondialement au sein des minipigs de Göttingen. Les services de la société permettent aux clients de faire progresser leur développement de médicaments et de dispositifs sur la base de données solides en respectant les normes techniques et scientifiques les plus strictes. Fondée en 1977, Scantox appartient à Impilo, une société d’investissement dans les soins de santé scandinave de premier plan.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.