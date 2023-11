Orano réduit son empreinte carbone en choisissant le transport ferroviaire des déchets nucléaires de type TFA

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

A l’occasion du World Nuclear Exhibition (salon international du nucléaire), Orano a annoncé avoir récemment réalisé un transport majoritairement ferroviaire de déchets nucléaires de type TFA (Très Faible Activité) au départ du site Orano de Valognes (Manche) et à destination du site CIRES de l’Andra (Aube). Il s’agit du troisième transport de ce type. Précédemment, le groupe utilisait la voie routière, plus émettrice en carbone. Orano poursuit ainsi ses efforts en matière de décarbonation avec le développement des transports ferroviaires de matières nucléaires en Europe.

Cette évolution des modalités de transports nucléaires s’inscrit dans la continuité du rachat de la société STSI opéré par Orano en 2021, en vue de décarboner ses activités et du partenariat stratégique établi la même année avec Fret SNCF.

Le choix de ce mode d’acheminement permet de réduire de manière significative l’empreinte carbone par rapport au transport routier avec une division par dix des émissions de CO 2 pour un transport de cette catégorie. A titre illustratif, en moyenne, un transport majoritairement par le rail produit 1,5 tonne de CO 2 , contre 15 tonnes en utilisant l’option routière1.

Pour Jean-Michel Romary, directeur Programmation Stratégique Démantèlement et Déchets d’Orano, « privilégier le mode de transport ferroviaire pour les transports de déchets TFA est un pas de plus permettant de réduire notre empreinte carbone. Ainsi, nous élargissons notre palette de solutions, en cohérence avec notre ambition de décarbonation de nos activités industrielles et plus particulièrement logistiques ».

1 Calculs réalisés par Orano sur la base des distances entre nos sites et les sites de l’ANDRA et sur les facteurs d’émissions de l’ADEME.