Cega lance le premier produit Dual Currency sur chaîne et collabore avec Lido sur une stratégie stETH à rendement élevé

SINGAPOUR--(BUSINESS WIRE)--Cega Finance (« Cega ») annonce le lancement de sa stratégie Dual Currency pour créer de nouvelles opportunités de rendement pour l’écosystème Liquid Staking, fournissant un APY rendements dépassant les 22 % pour les détenteurs de stETH ou ETH. Cette collaboration avec Lido s’appuie sur le marché en pleine expansion de Liquid Staking et sur la croissance continue de l’Ethereum, où l’expertise de Cega en matière d’investissement structuré rencontre le leadership de Lido dans le domaine du staking pour promouvoir une véritable révolution du rendement.

L’écosystème Liquid Staking a augmenté de 106 % au cours de la dernière année et ne montre aucun signe de ralentissement. Plus d’un quart de tout l’ETH en circulation est staké, dont un tiers est directement dans Lido. Le marché stETH de Lido, actuellement évalué à plus de 16 milliards USD, illustre à lui-seul l’émergence significative d’une nouvelle structure du marché des capitaux.

Un problème majeur sur le marché du Liquid Staking, qui pèse un milliard de dollars, est le manque d’opportunités de rendement pour les détenteurs de stETH, limité à un APY d'environ 3 % sans explorer des stratégies à effet de levier ou à risque plus élevé. Le nouveau produit Dual Currency de Cega résout cette problématique en offrant aux investisseurs DeFi un moyen à la fois innovant et simple de profiter du rendement stETH et ETH le plus élevé du marché, avec plus de 22 % de rendement réel grâce à la négociation d’options.

Depuis son lancement en 2022, Cega est devenu le chef de file des investissements structurés sur chaîne en construisant des produits innovants qui permettent aux investisseurs de générer des rendements réels plus sécurisés et plus élevés grâce à des options exclusives. Plus de 300 millions USD en volume ont été négociés à ce jour.

Le lancement de la stratégie Dual Currency est prometteur pour un certain nombre de raisons. « Nous sommes à l’avant-garde d’une nouvelle ère dans la DeFi avec l'introduction de Dual Currency, intégrant ainsi l’un des produits structurés les plus prisés avec des jetons DeFi à haut rendement », déclare Arisa Toyosaki, CEO et cofondatrice, Cega. « Notre innovation génère non seulement des rendements attractifs dans l’environnement actuel du marché, mais suit également notre trajectoire d’expansion du potentiel inexploité de la DeFi grâce à l’innovation en matière d’options exotiques. »

L’équipe Lido fait écho à cet enthousiasme pour le potentiel des produits Dual Currency de Cega. « Nous sommes ravis de voir des stratégies innovantes telles que les produits Dual Currency de Cega qui améliorent l’utilité du stETH en offrant aux détenteurs plus d’options et d’opportunités d’utiliser leur stETH », déclare Kenneth Tan, DeFi Generalist Contributor, Lido.

Cega a donné la priorité à la sécurité et à la sûreté avec le lancement des produits Dual Currency pour offrir une véritable tranquillité d’esprit aux investisseurs. Un audit de sécurité complet avec Ottersec a été réalisé, et Cega a également reçu des conseils en sécurité de la part de l’auditeur principal de Code4rena lors du développement de codes en direct.

Le lancement par Cega de la stratégie Dual Currency marque une victoire majeure pour l’écosystème Liquid Staking et illustre ce qui est réalisable lorsque l’innovation converge avec les besoins du marché. Avec de nouvelles innovations prévues pour début 2024, Cega redéfinit le paysage des investissements structurés et repousse les limites d'un rendement réel plus sûr dans la DeFi.

Pour explorer les nouveaux produits de Cega et commencer votre parcours d’investissement, rendez-vous sur https://app.cega.fi.

À propos de Cega :

Cega est un protocole décentralisé d'investissements structurés qui aide les investisseurs à générer des rendements fixes élevés sur leur stablecoin USDC. Les stratégies de Cega fournissent une optimisation des performances, une protection du capital et des services connexes à un portefeuille diversifié d'investisseurs de la DeFi. Désormais accessible sur Ethereum, Solana et Arbitrum.

L’utilisation du Portail et des Services de Cega est soumise aux Conditions d’utilisation de Cega. L’accès et l’utilisation du Portail et des Services de Cega sont soumis à divers risques, y compris un risque financier, notamment la perte potentielle de fonds. Le Portail et les Services de Cega ne sont pas offerts aux personnes ou entités qui sont des U.S. Persons, des personnes soumises à restrictions ou des personnes faisant l'objet de sanctions (telles que définies dans les conditions d’utilisation de Cega). L’accès et l’utilisation par ces personnes sont expressément interdits.

Plus d'informations sur : https://www.cega.fi

Twitter : https://twitter.com/cega_fi

Discord : discord.gg/cega

À propos de Lido :

Lido Finance est une solution intergicielle de staking en liquidités déployée sur la blockchain Ethereum, visant à intégrer la prochaine vague d’adoptants institutionnels de la DeFi. Lido Finance est intégré à des applications décentralisées sur la blockchain Ethereum et est le plus grand protocole de staking liquide par valeur totale verrouillée (TVL) sur Ethereum.

Plus d'informations sur : https://lido.fi/

Twitter : https://twitter.com/lidofinance

Discord : https://discord.com/invite/lido

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.