Q4 Inc. annonce la sortie d'une nouvelle version de sa plateforme Q4 au quatrième trimestre 2023

TORONTO, Canada--(BUSINESS WIRE)--Q4 Inc. (TSX : QFOR) (« Q4 » ou « la Société »), plateforme d'accès aux marchés financiers de premier plan, vient d'annoncer l'arrivée, au quatrième trimestre 2023, de nouvelles améliorations à sa plateforme Q4, qui offrira encore davantage de plus-value aux clients grâce à des flux de travail transparents et des renseignements et analyses améliorés.

Publication de la nouvelle version de Q4 : quatrième trimestre 2023

Tableau de bord pour les émetteurs : appli Web Management améliorée

Les émetteurs peuvent désormais employer l'appli Web Management pour accélérer la mise à jour de leur site Internet et bénéficier d'une meilleure visibilité sur l'état de leurs demandes. La page d'accueil leur permet en outre d'accéder directement aux alertes critiques, y compris aux engagements des activistes, et à des mises à jour en temps réel concernant les événements.

Appli Engagement Analytics : des renseignements plus pertinents

Via l'appli Engagement Analytics, les chargés de relations avec les investisseurs ont désormais accès aux données historiques relatives à l'engagement des investisseurs et peuvent savoir plus facilement depuis combien de temps les gestionnaires de portefeuille et activistes sont concentrés sur l'entreprise et à quel moment ils ont commencé à la suivre, ce qui les aidera à piloter leurs stratégies de ciblage et d'activisme.

Appli Engagement Analytics : une vue centralisée des indicateurs

Les chargés de relations avec les investisseurs bénéficient d'une gestion simplifiée de leur programme grâce à une vue d'ensemble des indicateurs de performance et d'engagement qui couvre toute la plateforme Q4. Cette dernière fournit une mesure efficace du comportement et de l'audience sur chaque page de site Internet et apporte un degré de clarté supplémentaire sur la croissance de l'audience et la participation aux événements, offrant ainsi un moyen plus efficace de communiquer la valeur aux marchés.

Plateforme Q4 Virtual Events : une expérience améliorée pour les investisseurs

Analystes et investisseurs peuvent maintenant mettre en pause et rembobiner les annonces de résultats en direct et les événements relationnels avec les investisseurs qui se déroulent sur la plateforme Q4 Virtual Events. Cette fonction leur permet de consulter facilement les contenus décisifs dans leur emploi du temps. Cette fonction est disponible pour les plus de 4400 événements relatifs aux résultats diffusés chaque année par Q4.

Prochainement ! Un système de gestion de la relation clientèle infusé d'IA et une nouvelle expérience pour les investisseurs leur permettant d'entrer en contact encore plus aisément avec les entreprises qui les intéressent le plus.

« Nous sommes très heureux de proposer cette nouvelle fonctionnalité à nos clients par le biais de la plateforme Q4 » a déclaré Darrell Heaps, fondateur et PDG de Q4. « Ces améliorations sont pensées pour enrichir l'expérience de nos clients, en leur assurant un accès pratique aux outils indispensables dont ils ont besoin pour gérer et exécuter leur stratégie globale de relations avec les investisseurs ».

Une courte présentation vidéo des nouvelles fonctionnalités incluses dans la nouvelle version qui sortira ce trimestre peut être visionnée ici.

À propos de Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX : QFOR) est la principale plateforme d'accès aux marchés financiers qui transforme la façon dont les émetteurs, les investisseurs et les vendeurs se connectent, communiquent et s'impliquent efficacement entre eux.

La plateforme Q4 facilite les interactions sur les marchés des capitaux grâce à des produits de sites Web de relations investisseurs, des solutions d'événements virtuels, des analyses du taux d'engagement, des relations investisseurs CRM, des analyses d'actionnaires et de marché, de la surveillance et des outils ESG. La plateforme Q4 est la seule plateforme globale d'accès aux marchés des capitaux qui stimule numériquement les connexions, analyse l'impact et cible le bon engagement pour permettre aux entreprises publiques de travailler plus rapidement et plus intelligemment.

L'entreprise est un partenaire de confiance pour plus de 2650 sociétés publiques dans le monde, dont un grand nombre des marques les plus respectées au monde.

Q4 est sise à Toronto et possède des bureaux à New York et à Londres. Plus d'informations : www.q4inc.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.