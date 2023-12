AM Best conferma il rating di merito creditizio di S2C S.p.A. Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha confermato il rating di solidità finanziaria (Financial Strength Rating) B++ (Buono) e il rating di credito dell'emittente a lungo termine (Long-Term Issuer Credit Rating) “bbb” (Buono) per S2C S.p.A. Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni (S2C) (Italia). L’outlook assegnato a questi rating di merito creditizio (rating) rimane “stabile”.

I rating riflettono la solidità patrimoniale di S2C, che AM Best reputa ”adequate”, oltre alla performance operativa “strong”, il profilo di mercato “limited” e la gestione del rischio aziendale (ERM) “Appropriate”.

La capitalizzazione risk-adjusted di S2C, calcolata tramite il Best’s Capital Adequacy Ratio (BCAR), è al livello “Very Strong” alla fine del 2022. AM Best prevede che in prospettiva la capitalizzazione risk-adjusted rimarrà almeno al livello “Very Strong”. I fattori che controbilanciano la solidità patrimoniale della Società sono la limitata flessibilità finanziaria, la significativa esposizione su titoli di Stato italiani e su investimenti immobiliari, oltre alla sua contenuta base patrimoniale, che aumenta la potenziale volatilità della capitalizzazione risk-adjusted. La dipendenza dalla riassicurazione è elevata, sebbene il rischio di credito associato sia in parte mitigato dai rapporti di lunga data con riassicuratori dall’eccellente merito creditizio.

In passato S2C ha registrato risultati di sottoscrizione consistentemente positivi, come dimostrato da un combined ratio medio ponderato a cinque anni pari al 61,4% (2018-2022), calcolato da AM Best. Nel 2022, il combined ratio registrato è rimasto buono, pari al 54.6% (55,8% nel 2021), calcolato da AM Best, nonostante un deterioramento della sinistrosità durante l'anno che ha spinto il loss ratio al 23,5% (9,3% nel 2021). AM Best ritiene che in futuro la performance possa manifestare volatilità a causa delle variazioni nella riserva integrativa premi (in conformità alla normativa locale) e di possibili fluttuazioni della sinistrosità.

S2C è un assicuratore mono-line specializzato nel mercato italiano delle fideiussioni, altamente concorrenziale. L'azienda fa leva sulle sue competenze specialistiche per fronteggiare i grandi operatori di mercato e mantenere i premi ad un livello sostenibile. S2C ha una struttura di ERM sviluppata, con chiari livelli di propensione al rischio e con margini di tolleranza ben definiti.

Il presente comunicato stampa si riferisce a rating creditizi pubblicati sul sito web di AM Best. Per tutte le informazioni sul rating correlate al comunicato stesso e divulgazioni pertinenti, comprese informazioni sull’ufficio responsabile dell’emissione di ciascuno dei singoli rating a cui si fa riferimento nel presente comunicato stampa, visitare la pagina web Recent Rating Activity di AM Best. Per ulteriori informazioni riguardanti l’uso e le limitazioni delle opinioni sul rating creditizio, consultare Guide to Best's Credit Ratings. Per informazioni sull’uso corretto dei rating creditizi presentati da Best, delle valutazioni preliminari sulla posizione creditizia da essa effettuate e sui comunicati stampa di AM Best, consultare Guide to Proper Use of Best’s Ratings & Assessments.

AM Best è un’agenzia di livello internazionale di rating creditizio, di informazioni e di analisi dei dati specializzata nel comparto assicurativo. Ha sede centrale negli Stati Uniti ed è presente in oltre 100 paesi con sedi a Londra, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapore e Città del Messico. Per maggiori informazioni visitare www.ambest.com.

Copyright © 2023 by A.M. Best Rating Services, Inc. e/o le sue affiliate. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.