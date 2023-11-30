QPS控股有限公司出售其神經藥理學業務部門

德拉瓦州，紐瓦克--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 一流藥物開發受託研究機構 (CRO) QPS控股有限公司 (QPS) 今日宣布達成一項協議，將其神經藥理學業務部門「QPS Neuropharmacology」售予Scantox。Scantox位於北歐，是一家經GLP認證的優秀臨床前受託研究機構。QPS Neuropharmacology位於奧地利的格蘭巴哈 ( Grambach)，致力於藥物研發，專門研究神經退化性疾病、罕見疾病和精神障礙。

從1999年成立至今，QPS Neuropharmacology已建立了卓著的全球聲譽。它以精深科研為基礎，秉持高標準服務全球廣大的忠誠客戶群，成就有目共睹。該部門長期以來在神經藥理學臨床前研究領域積累專業知識，其成果反映在強勁的年度成長上，因此被視為理想的收購目標。QPS Neuropharmacology位於奧地利的格蘭巴哈，擁有2700平方公尺的先進設施及80多名員工。QPS Neuropharmacology運用經驗證的轉基因和非轉基因體外和體內模型，解決日益成長的中樞神經系統 (CNS) 領域的多個目標，是生物技術和製藥公司開發藥物的傑出搭檔。

出售完成後，QPS將保留歐洲臨床部門，包括在奧地利、捷克和克羅埃西亞的服務能力。QPS在這些國家進行神經退化性疾病、腫瘤和各種罕見疾病的後期臨床試驗行之有年。這一後期臨床能力仍將與QPS全球臨床營運服務機構全面整合，為全球製藥和生物技術客戶提供全面的全球性開發受託研究機構服務。

「QPS的目標是發展為一家專注於臨床前、生物分析和臨床研究營運服務的全方位全球性開發受託研究機構，出售QPS Neuropharmacology是這個過程中的自然過渡。我們相信，加入Scantox後，QPS Neuropharmacology將可得到強化並繼續發展。」 QPS控股有限公司總裁兼執行長簡銘達 (Ben Chien) 表示。

QPS Neuropharmacology總監Manuela Prokesch則表示：「這是一個特別的機會，可將我們深厚的神經藥理學專業知識帶給這個以高品質和奉行客戶為中心聞名的臨床前市場領導者。我們期待繼續為客戶提供一貫的優質解決方案，同時運用我們在Scantox產生的協同作用。」

QPS Neuropharmacology將以Scantox旗下組織的身分繼續為其寶貴客戶提供服務。合併後的公司將在六處地點擁有300多名員工，並提供先導最佳化、神經藥理學研究服務、監管毒理學和CMC/分析服務。

顧問團隊

Perella Weinberg Partners擔任QPS Holdings的財務顧問，畢馬威 (KPMG) 擔任其稅務顧問，Ropes & Gray和Wolf Theiss擔任其法律顧問。Lincoln International擔任Scantox的企業財務顧問，安永公司擔任其財務和稅務顧問，L.E.K.顧問公司擔任其商業顧問，Accura與DORDA共同擔任其法律顧問。

關於QPS控股有限公司：

QPS是一家符合GLP/ GCP標準的合約研究組織(CRO)，提供最高級別的發現、臨床前和臨床藥物開發服務。自1995年以來，它已迅速從一個小型生物分析組織發展成為在美國、歐洲、印度和亞洲擁有1,200多名員工的全方位服務型CRO組織。今天，它提供擴展的製藥合約研發服務，在神經藥理學、DMPK、毒理學、生物分析、轉化醫學和臨床開發方面具有特殊的專業知識。透過不斷增強能力和資源，QPS充滿信心地承諾為其尊貴客戶提供卓越品質、純熟技能和值得信賴的服務。欲了解更多資訊，請造訪：www.qps.com，亦可電郵：info@qps.com。

關於 Scantox:

Scantox 是一家位於北歐並經GLP認證的一流臨床前CRO組織，專注於藥理學和監管毒理學。該公司總部位於丹麥，在瑞典設有三家子公司，在丹麥設有一家子公司。基於數十年的經驗，該公司是製藥、生物技術和醫療設備行業產品開發服務的可信伙伴，並在Göttingen小型豬領域擁有蜚聲全球的專業知識。公司的服務使客戶能夠基於可靠的數據，以最高的技術和科學標準推進其藥物或設備開發。Scantox成立於1977年，隸屬於北歐一流醫療保健投資公司 Impilo。

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