LTIMindtree faz parceria com Metasphere para oferecer soluções de esgotos inteligentes

LONDRES E MUMBAI, Índia--(BUSINESS WIRE)--A LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], uma empresa global de consultoria tecnológica e soluções digitais, anunciou que foi selecionada como parceira estratégica pela Metasphere, especialista em aplicações de águas residuais, para escalonar sua plataforma de gestão de esgotos inteligentes. Como parte desse compromisso, a LTIMindtree transformará o portfólio de soluções de monitoramento de águas residuais de última geração da Metasphere e viabilizará a entrega escalonável e a plataforma para seus clientes.

A Metasphere, que é parte da Grundfos, oferece soluções inteligentes de gestão de redes para a indústria global de serviços públicos. A empresa ajuda os clientes a evitar vazamentos e derramamentos para um mundo mais ecológico e limpo e implantou mais de 200 mil sensores para seus clientes no mundo todo. Com o uso de tecnologia de ponta, a empresa oferece soluções de aplicação de águas residuais inteligentes, inovadoras e completas. Essas soluções proporcionam visibilidade total da rede, desempenho e previsão que reduzem o custo de propriedade da telemetria para que os clientes administrem os ativos e os sistemas remotos críticos em relação ao tempo.

Sudhir Chaturvedi, presidente e membro do conselho executivo da LTIMindtree, afirmou: “estamos animados com a parceria com a Metasphere, uma empresa Grundfos, em seu programa de modernização. Com o foco cada vez maior nas empresas de serviços públicos em todo o mundo, tornou-se fundamental melhorar a prestação de serviços, reduzir os acidentes e fornecer informações em tempo real aos clientes. Após análise cuidadosa da nossa equipe de especialistas, a LTIMindtree otimizou a arquitetura de nuvem da Metasphere para a escala e o custo da AWS. Essa transformação está permitindo que a Metasphere otimize até 25% do custo total, ao mesmo tempo em que oferece escala quase ilimitada e maior desempenho”.

Tim O'Brien, CEO da Metasphere, disse: “esse compromisso é fundamental para nossa capacidade de fornecer soluções modernas e escalonáveis para todos os nossos clientes de serviços públicos no mundo todo. Encontramos na LTIMindtree uma parceira especialista para apoiar nossas diversas necessidades e trazer outras ofertas inovadoras que podemos integrar em nosso sistema no futuro. Estamos confiantes de que essa parceria nos aproximará da nossa visão de alavancar as nossas soluções para atender pelo menos 10% da população mundial até 2040.”

As soluções modernizadas projetadas pela LTIMindtree e desenvolvidas com base na AWS reduziram significativamente o tempo de integração do cliente da Metasphere, de alguns dias para alguns minutos, além de possibilitarem a implementação mais rápida de novos recursos.

Paddy Fitzpatrick, diretor de ISV para o Reino Unido da AWS, afirmou: “estamos animados em ver organizações como a LTIMindtree entregarem soluções inovadoras para o setor de água com base na AWS. Essa colaboração entre a LTIMindtree e a Metasphere dará ao setor de serviços públicos acesso a novas soluções, como monitoramento de águas residuais e visibilidade de rede em tempo real, para reduzir custos e aumentar o desempenho. Juntos, podemos ajudar o setor de serviços públicos a aproveitar o poder da nuvem para gerar valor comercial”.

Sobre a LTIMindtree:

A LTIMindtree é uma empresa internacional de consultoria tecnológica e soluções digitais que permite que empresas de todos os setores reinventem modelos de negócios, acelerem a inovação e maximizem o crescimento ao aproveitar tecnologias digitais. Como parceira de transformação digital de mais de 700 clientes, a LTIMindtree traz vasta experiência de domínio e tecnologia para ajudar a impulsionar diferenciação competitiva superior, experiências do cliente e resultados comerciais em um mundo convergente. Impulsionada por mais de 83.000 profissionais talentosos e empreendedores em mais de 30 países, a LTIMindtree, uma empresa do Larsen & Toubro Group, combina os pontos fortes aclamados pelo setor da antiga Larsen e Toubro Infotech e Mindtree para superar os mais complexos desafios comerciais e entregar transformação em escala. Para mais informações, acesse https://www.ltimindtree.com/.

Sobre a Metasphere:

A Metasphere é uma marca reconhecida mundialmente pela indústria, que se destaca pela excelência em telemetria para ajudar nossos clientes a evitar vazamentos e derramamentos por um mundo mais ecológico e limpo. Como uma empresa especializada em aplicações de águas residuais, nós fornecemos soluções de monitoramento para a indústria global de serviços públicos, com instalações em mais de 25 grandes agências de serviços públicos, instituições governamentais e integradores de sistemas. Nós nos conectamos com todos os setores da indústria, desde as grandes empresas de serviços públicos até os órgãos ambientais e regulatórios. Com operações no Reino Unido e na Austrália, nossa simpática equipe de especialistas está sempre pronta para ajudar em suas necessidades de telemetria e monitoramento, sejam elas relacionadas a água, águas residuais, meio ambiente ou gás. Para mais informações, acesse https://www.metasphere.co.uk/.

