Fujirebio和Sysmex通过免疫测定合作将CDMO伙伴关系扩展到神经退行性疾病领域

日本东京和神户--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Fujirebio Holdings, Inc.（总裁兼首席执行官：Goki Ishikawa）和Sysmex Corporation（总裁：Kaoru Asano）今天宣布，继之前对2023年10月签署的免疫测定领域业务合作基本协议*进行讨论后，两家公司已达成协议，扩大双方在Sysmex的HISCL™系列自动免疫测定系统方面的合同开发和制造组织(CDMO)合作关系，将神经退行性疾病领域纳入合作范围。

Fujirebio自2020年起就开始为Sysmex的HISCL™系列产品开发专用试剂，两家公司于2023年10月达成了深化合作的共识，认为将各自在免疫测定领域的专长和优势结合起来，将有助于加速双方的全球扩张，并将为免疫测定的发展和进步做出贡献。此后，两家公司一直在讨论如何加强合作。

根据新协议的条款，在包括阿尔茨海默病在内的神经退行性疾病领域，Fujirebio将为Sysmex的HISCL™系列产品开发试剂，用于基于脑脊液(CSF)的检测和基于血液的检测。这将加速扩展Sysmex在疾病领域的检测参数，进一步推动其在免疫测定领域的全球扩张。

Fujirebio和Sysmex将进一步合作，尽早开发和推出这些检测项目。

*2023年10月10日发布的新闻稿：“Fujirebio与Sysmex就免疫测定领域的业务合作达成基本协议”

关于Fujirebio

Fujirebio是H.U. Group Holdings Inc.的成员公司，是一家以研发为驱动力的全球性公司，不断致力于开发新的体外诊断检测技术和具有高临床价值的独特生物标志物。本集团的使命是在医疗保健领域创造新的价值，从而为人类健康和医疗保健的未来做出贡献。

我们的全球团队分布在日本、亚洲、欧洲和美国，专注于为客户和合作伙伴提供具有最高质量标准的产品。我们重视与业内其他领先公司的合作，共享知识、能力和关键材料，以便在各种平台上提供、开发或制造诊断解决方案。

如需了解有关Fujirebio的更多信息，请访问www.fujirebio.com。

关于Sysmex Corporation

总部位于日本神户的Sysmex Corporation是体外诊断领域的全球领先企业。自1968年成立以来，Sysmex一直将诊断作为其业务的核心，如今为全球190多个国家和地区人民的健康提供支持。在“携手共创美好医疗之旅”的长期愿景下，Sysmex持续在诊断领域进行创新，并通过合作在个性化医疗和新型疗法领域共同创造独特价值。为了实现这一愿景，Sysmex确定并验证了优先可持续发展目标(SDG)和重要性（优先事项），从而在创造社会和经济价值的同时获得持续发展。通过其独特的技术、解决方案以及与不同合作伙伴的共同创造，Sysmex带来了新的价值，满足了人们希望生活得更长寿、更健康的普遍愿望。如需了解有关Sysmex的更多信息，请访问www.sysmex.co.jp/en/。

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