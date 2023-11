大润发联手 Blue Yonder，开展品类管理功能转型升级

Shanghai & SCOTTSDALE, Ariz.--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 伴随快速变化的消费行为和供应链干扰,零售商需要提升决策效率,吸引并留住顾客。有鉴于此,大中华地区领先的大卖场零售商大润发选择了 Blue Yonder 品类管理解决方案,用以优化利用门店空间,进一步方便消费者定位商品,实现门店营收最大化。

作为一家大型零售企业,大润发已有几十年发展历史。它在大中化地区拥有超过五百家大卖场,提供丰富多样的商品和服务,满足消费者快速变化的需求。大润发致力于了解顾客需求,通过高品质的平价商品让顾客满意。不断优化的购物体验让大润发赢得了数以百万计消费者的信赖。该公司决定联手 Blue Yonder,将其品类管理流程从手动转型升级为自动流程。

实施 Blue Yonder 解决方案后,大润发将能:

基于消费趋势洞察,加快品类周转流程;通过数字化上架,提升供应链计划的准确性。

利用数字化解决方案,提升门店货架展示的效率和准确性。

通过增强门店货架层级和商品流程的数字可视性,提升顾客体验。

强化以顾客为中心的数字化分析,实现数据驱动的业务和品类决策。

通过准确的布局和展示定位,实现高效的店内拣货计划,支持全渠道业务模式的进一步拓展。

“我们需要优化的品类空间管理解决方案,为我们提供业界最出色的洞察和实践,增强对于门店展示的可视性,进一步提升品牌竞争力。Blue Yonder 行业领先的品类管理解决方案,符合我们当前以顾客为中心的转型升级战略,有助于为未来全渠道业务成长打下坚实基础。我们非常期待本次解决方案实施。”大润发SPT项目总监,高伟表示。

Blue Yonder 品类管理解决方案将帮助大润发优化门店布局,提升空间利用,减少缺货,从而增强顾客满意度。该解决方案利用详尽的消费者洞察信息、数据分析和自动化技术,优化货架空间和门店布局,在充分考虑各地偏好的前提下,实现门店货架商品科学合理的配置。

“大润发的品类管理战略需要随着顾客偏好和需求的变化而作出调整。利用 Blue Yonder 品类管理解决方案,他们将能基于数据和分析,从更加战略的角度分配空间,进而提升消费者购物体验。” Blue Yonder 零售业高级副总裁 Vince Beacom 表示。

