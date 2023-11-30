大润发联手 Blue Yonder，开展品类管理功能转型升级

这家业界领先的大中华地区零售商希望利用 Blue Yonder 解决方案，提升店内消费体验，实现门店营收最大化

Shanghai & SCOTTSDALE, Ariz.--()--(美国商业资讯)-- 伴随快速变化的消费行为和供应链干扰，零售商需要提升决策效率，吸引并留住顾客。有鉴于此，大中华地区领先的大卖场零售商大润发选择了 Blue Yonder 品类管理解决方案，用以优化利用门店空间，进一步方便消费者定位商品，实现门店营收最大化。

作为一家大型零售企业，大润发已有几十年发展历史。它在大中化地区拥有超过五百家大卖场，提供丰富多样的商品和服务，满足消费者快速变化的需求。大润发致力于了解顾客需求，通过高品质的平价商品让顾客满意。不断优化的购物体验让大润发赢得了数以百万计消费者的信赖。该公司决定联手 Blue Yonder，将其品类管理流程从手动转型升级为自动流程。

实施 Blue Yonder 解决方案后，大润发将能：

  • 基于消费趋势洞察，加快品类周转流程；通过数字化上架，提升供应链计划的准确性。
  • 利用数字化解决方案，提升门店货架展示的效率和准确性。
  • 通过增强门店货架层级和商品流程的数字可视性，提升顾客体验。
  • 强化以顾客为中心的数字化分析，实现数据驱动的业务和品类决策。
  • 通过准确的布局和展示定位，实现高效的店内拣货计划，支持全渠道业务模式的进一步拓展。

“我们需要优化的品类空间管理解决方案，为我们提供业界最出色的洞察和实践，增强对于门店展示的可视性，进一步提升品牌竞争力。Blue Yonder 行业领先的品类管理解决方案，符合我们当前以顾客为中心的转型升级战略，有助于为未来全渠道业务成长打下坚实基础。我们非常期待本次解决方案实施。”大润发SPT项目总监，高伟表示。

Blue Yonder 品类管理解决方案将帮助大润发优化门店布局，提升空间利用，减少缺货，从而增强顾客满意度。该解决方案利用详尽的消费者洞察信息、数据分析和自动化技术，优化货架空间和门店布局，在充分考虑各地偏好的前提下，实现门店货架商品科学合理的配置。

“大润发的品类管理战略需要随着顾客偏好和需求的变化而作出调整。利用 Blue Yonder 品类管理解决方案，他们将能基于数据和分析，从更加战略的角度分配空间，进而提升消费者购物体验。” Blue Yonder 零售业高级副总裁 Vince Beacom 表示。

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Blue Yonder Public Relations Contacts:
Marina Renneke, APR, Senior Corporate Communications Director
Tel: +1 480-308-3037, marina.renneke@blueyonder.com

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