HID喜获为芬兰提供新型驾照及欧洲第二代智能行车记录卡解决方案的合同

HID喜获为芬兰提供全新高安全性驾照卡和个性化服务解决方案的合同，其中结合了欧洲第二代智能行车记录仪解决方案。(照片：美国商业资讯)

德州奧斯汀--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 安全身份解决方案的全球翘楚HID喜获一份合同，将为芬兰提供全新的高安全性驾照卡和个性化服务解决方案，其中结合了欧洲第二代智能行车记录仪解决方案。这一合作体现了HID对提高芬兰交通系统的安全性和效率的承诺。

这一全面、量身定制的可配置解决方案将令芬兰受益匪浅。该方案集成了软件、硬件和设备，符合交通管理当局打造精简、高效的数字化证件发放系统这一愿景。在该项目中，HID与值得信赖的合作伙伴CardPlus Systems合作，提供安全的身份证件、服务和系统，以确保带来具有行业领先功能的一流驾照解决方案。

芬兰交通和通信局(Traficom)驾照与考试服务主管Max Fogdell表示：“芬兰交通和通信局很高兴与HID建立合作关系。我们相信凭借HID在可信身份解决方案领域的丰富经验，我们将能够确保驾照卡服务继续满足最高水平的安全性、效率要求，并符合欧盟的安全法规。”

高级副总裁兼公民身份和安全发卡主管Craig Sandness表达了他对该项目的热情，他说：“我们很自豪能够与芬兰政府合作，为加强该国的驾驶执照和行车记录仪系统做出贡献。我们对安全和创新的承诺坚定不移，这份合同证明了我们在保护公民和基础设施上的努力。”

根据欧盟新的安全标准和行车记录仪规定，到2026年，该地区的商用车必须安装第二代行车记录仪。HID的先进解决方案完全符合这些严格的法规，包括为驾驶者、执法部门、企业和车间提供安全访问设备数据的智能卡。

有关HID身份证件发证解决方案的更多信息，请访问HID网站。

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