HID喜获为芬兰提供新型驾照及欧洲第二代智能行车记录卡解决方案的合同

HID的综合性智能卡解决方案可确保驾驶员、执法者等人员安全访问设备数据

HID喜获为芬兰提供全新高安全性驾照卡和个性化服务解决方案的合同，其中结合了欧洲第二代智能行车记录仪解决方案。(照片：美国商业资讯)

德州奧斯汀--()--(美国商业资讯)-- 安全身份解决方案的全球翘楚HID喜获一份合同，将为芬兰提供全新的高安全性驾照卡和个性化服务解决方案，其中结合了欧洲第二代智能行车记录仪解决方案。这一合作体现了HID对提高芬兰交通系统的安全性和效率的承诺。

这一全面、量身定制的可配置解决方案将令芬兰受益匪浅。该方案集成了软件、硬件和设备，符合交通管理当局打造精简、高效的数字化证件发放系统这一愿景。在该项目中，HID与值得信赖的合作伙伴CardPlus Systems合作，提供安全的身份证件、服务和系统，以确保带来具有行业领先功能的一流驾照解决方案。

芬兰交通和通信局(Traficom)驾照与考试服务主管Max Fogdell表示：“芬兰交通和通信局很高兴与HID建立合作关系。我们相信凭借HID在可信身份解决方案领域的丰富经验，我们将能够确保驾照卡服务继续满足最高水平的安全性、效率要求，并符合欧盟的安全法规。”

高级副总裁兼公民身份和安全发卡主管Craig Sandness表达了他对该项目的热情，他说：“我们很自豪能够与芬兰政府合作，为加强该国的驾驶执照和行车记录仪系统做出贡献。我们对安全和创新的承诺坚定不移，这份合同证明了我们在保护公民和基础设施上的努力。”

根据欧盟新的安全标准和行车记录仪规定，到2026年，该地区的商用车必须安装第二代行车记录仪。HID的先进解决方案完全符合这些严格的法规，包括为驾驶者、执法部门、企业和车间提供安全访问设备数据的智能卡。

有关HID身份证件发证解决方案的更多信息，请访问HID网站

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HID致力于为全世界的人、场所和物品提供可信身份。我们让人们能够安全交易、高效工作和自由旅行。我们的安全身份解决方案使人们能够方便地访问线下和线上场所，并将可通过数字方式识别、验证和跟踪的物件连接起来。 全球数以百万计的人使用HID的产品和服务来驾驭日常生活，数十亿的物件通过HID的技术连接。我们与世界各国的政府、教育机构、医院、金融机构、工业企业和一些最具创新性的公司开展合作。

HID总部位于美国德克萨斯州奥斯汀，在全球拥有4500多名员工，并在100多个国家和地区设有国际办事处。HID是亚萨合莱集团旗下品牌。欲了解更多信息，请浏览：www.hidglobal.com

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CardPlus是北欧安全身份证件分销商及服务和系统提供商，其主要产品包括各种类型的塑料卡、接触式和非接触式智能卡、专用软件解决方案、卡片打印机和其他个性化设备。作为解决方案合作伙伴，CardPlus选择采用“技术冷漠”（technological indifference）的方式，这意味着可自由选择最适合客户需求和应用的最佳技术。

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Matt Winn
mwinn@hidglobal.com

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