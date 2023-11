LTIMindtree s’associe à Metasphere pour proposer des solutions de traitement des eaux usées intelligentes

LONDRES & MUMBAI, Inde--(BUSINESS WIRE)--LTIMindtree [NSE : LTIM, BSE : 540005], une entreprise mondiale de conseil en technologie et de solutions numériques, a annoncé avoir été sélectionnée comme partenaire stratégique par Metasphere, un spécialiste des applications de traitement des eaux usées, pour mettre à l’échelle sa plateforme de gestion des eaux usées intelligentes. Dans le cadre de cet engagement, LTIMindtree transformera le portefeuille de solutions de surveillance des eaux usées de nouvelle génération de Metasphere, et permettra une livraison et une plateforme évolutives à leurs clients.

Metasphere, filiale de Grundfos, fournit des solutions de gestion de réseaux intelligents à l’industrie mondiale des services publics. La société permet à ses clients de prévenir les fuites et les déversements pour un monde plus propre et plus vert et a déployé plus de 200 000 capteurs pour ses clients dans le monde entier. Grâce à une technologie de pointe, l’entreprise propose des solutions intelligentes, innovantes et tout-en-un pour les applications liées aux eaux usées. Ces solutions assurent une visibilité complète du réseau, des performances et des prévisions qui réduisent les coûts de propriété de la télémétrie pour les clients afin de gérer les actifs et les systèmes distants critiques.

Sudhir Chaturvedi, Président et membre du conseil d’administration de LTIMindtree, a indiqué : « Nous nous réjouissons de notre partenariat avec Metasphere, une société de Grundfos, dans le cadre de leur programme de modernisation. Les services publics étant de plus en plus sollicités dans le monde entier, il est devenu essentiel d’améliorer la prestation de services, de réduire les accidents et de fournir des informations en temps réel aux clients. Après une étude approfondie par notre équipe d’experts, LTIMindtree a pris l’architecture en nuage de Metasphere et l’a optimisée pour l’échelle et le coût d’AWS. Cette transformation a permis à Metasphere d’optimiser jusqu’à 25 % du coût total, tout en offrant une échelle presque illimitée et des performances accrues. »

Tim O’Brien, président-directeur général de Metasphere, a indiqué : « Cet engagement joue un rôle clé dans notre capacité à fournir des solutions modernes et évolutives à tous nos clients du secteur des services publics dans le monde entier. Grâce à LTIMindtree, nous avons trouvé un partenaire expert pour soutenir nos divers besoins et apporter des offres innovantes supplémentaires que nous pourrons intégrer dans notre système à l’avenir. Nous sommes persuadés que ce partenariat nous rapprochera de notre vision, qui est de tirer parti de nos solutions pour desservir au moins 10 % de la population mondiale d’ici 2040. »

Les solutions modernisées conçues par LTIMindtree et développées sur AWS ont considérablement réduit le temps d’intégration des clients de Metasphere, qui est passé de quelques jours à quelques minutes, et ont activé un déploiement plus rapide des nouvelles fonctionnalités.

Paddy Fitzpatrick, responsable ISV UKI, AWS, , a indiqué : « Nous nous félicitons de voir des organisations comme LTIMindtree proposer des solutions innovantes pour l’industrie de l’eau en s’appuyant sur AWS. Cette collaboration entre LTIMindtree et Metasphere donnera à l’industrie des services publics l’accès à de nouvelles solutions telles que la visibilité en temps réel du réseau et la surveillance des eaux usées, afin de réduire les coûts et d’améliorer les performances. Tous les deux, nous pouvons aider l’industrie des services publics à tirer parti de la puissance de l’informatique dématérialisée pour générer de la valeur commerciale. »

À propos de LTIMindtree :

LTIMindtree est une société internationale de conseil en technologie et de solutions numériques qui permet aux entreprises de tous les secteurs d’activité de réimaginer les modèles d’entreprise, d’accélérer l’innovation et de maximiser la croissance en exploitant les technologies numériques. En tant que partenaire de transformation numérique de plus de 700 clients, LTIMindtree apporte une vaste expertise dans le domaine de la technologie pour aider à obtenir une différenciation concurrentielle supérieure, des expériences clients et des résultats commerciaux dans un monde convergent. Soutenu par plus de 83 000 professionnels talentueux et entreprenants dans plus de 30 pays, LTIMindtree, une société Larsen & Toubro Group, combine les forces reconnues de l’industrie de l’ancienne Larsen et Toubro Infotech et de Mindtree pour résoudre les défis commerciaux les plus complexes et assurer une transformation à l’échelle. Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.ltimindtree.com/.

À propos de Metasphere :

Metasphere est une marque industrielle mondiale, synonyme d’excellence en matière de télémétrie, qui aide ses clients à prévenir les fuites et les déversements pour un monde plus propre et plus vert. En tant qu’entreprise spécialisée dans les applications liées aux eaux usées, nous fournissons des solutions de surveillance à l’industrie mondiale des services publics, avec des installations dans plus de 25 grands services publics, agences gouvernementales et intégrateurs de systèmes. Nous sommes en contact avec tous les secteurs de l’industrie, depuis les grandes entreprises de services publics jusqu’aux organismes de réglementation et de protection de l’environnement. Présente au Royaume-Uni et en Australie, notre équipe d’experts est toujours prête à répondre à vos besoins en matière de télémétrie et de surveillance, que ce soit dans le domaine de l’eau, des eaux usées, de l’environnement ou du gaz. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site https://www.metasphere.co.uk/.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.