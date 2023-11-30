Fujirebio和Sysmex透過免疫分析合作將CDMO夥伴關係擴大到神經退化性疾病領域

日本東京和神戶--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Fujirebio Holdings, Inc.（總裁兼執行長：Goki Ishikawa）和Sysmex Corporation（總裁：Kaoru Asano）今天宣布，繼之前對2023年10月簽署的免疫分析領域業務合作基本協議*進行討論後，兩家公司已達成協議，擴大雙方在Sysmex的HISCL™系列自動免疫分析系統方面的委託開發暨製造服務(CDMO)合作關係，將神經退化性疾病領域納入合作範圍。

Fujirebio自2020年起就開始為Sysmex的HISCL™系列產品開發專用試劑，兩家公司於2023年10月達成了深化合作的共識，認為將各自在免疫分析領域的專長和優勢結合起來，將有助於加快雙方的全球擴張，並將為免疫分析的發展和進步做出貢獻。此後，兩家公司一直在討論如何強化合作。

根據新協議的條款，在包括阿茲海默症在內的神經退化性疾病領域，Fujirebio將為Sysmex的HISCL™系列產品開發試劑，用於以腦脊液(CSF)和血液為基礎的偵測。這將加快擴大Sysmex在疾病領域的偵測參數，進一步推動其在免疫分析領域的全球擴張。

Fujirebio和Sysmex將進一步合作，儘早開發和推出這些偵測服務。

*2023年10月10日發布的新聞稿：「Fujirebio與Sysmex就免疫分析領域的業務合作達成基本協議」

關於Fujirebio

Fujirebio是H.U. Group Holdings Inc.的成員公司，是一家以研發為驅動力的全球性公司，不斷致力於開發新的體外診斷偵測科技和具有高臨床價值的獨特生物標記。本集團的使命是在醫療保健領域創造新的價值，從而為人類健康和醫療保健的未來做出貢獻。

我們的全球團隊分佈在日本、亞洲、歐洲和美國，專注于為客戶和合作夥伴提供具有最高品質標準的產品。我們重視與業界其他一流公司的合作，共用知識、能力和關鍵材料，以便在各種平台上提供、開發或製造診斷解決方案。

如欲瞭解有關Fujirebio的更多資訊，請造訪www.fujirebio.com。

關於Sysmex Corporation

總部位於日本神戶的Sysmex Corporation是體外診斷領域的全球領先企業。自1968年成立以來，Sysmex一直將診斷作為其業務的核心，如今為全球190多個國家和地區人民的健康提供支援。在「攜手共創美好醫療之旅」的長期願景下，Sysmex持續在診斷領域進行創新，並透過合作在個人化醫療和新型療法領域共同創造獨特價值。為了達成這一願景，Sysmex確定並驗證了優先永續發展目標(SDG)和重要性（優先事項），從而在創造社會和經濟價值的同時獲得持續發展。透過其獨特的科技、解決方案以及與不同合作夥伴的共同創造，Sysmex帶來了新的價值，滿足了人們希望生活得更長壽、更健康的普遍願望。如欲瞭解有關Sysmex的更多資訊，請造訪www.sysmex.co.jp/en/。

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