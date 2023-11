HID ganha contrato para fornecer à Finlândia nova carteira de motorista e solução europeia de cartão inteligente de tacógrafos de segunda geração

HID has been awarded a contract to provide Finland with a new high-security driver’s license card and personalization services solution, incorporating the European second-generation smart Tachograph solution. (Photo: Business Wire)

AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--A HID, líder mundial em soluções de identidade confiáveis, obteve um contrato para fornecer à Finlândia uma nova solução de carteiras de motorista de alta segurança e serviços de personalização, ao incorporar a solução europeia inteligente de tacógrafos de segunda geração. Esta cooperação reflete o compromisso da HID em aprimorar a segurança e a eficiência nos sistemas de transporte da Finlândia.

A Finlândia terá o benefício de uma solução abrangente, personalizada e configurável que integra software, hardware e equipamentos para se alinhar à visão da Autoridade de Trânsito de um sistema de emissão de documentos digitais otimizado e eficiente. Para o projeto, a HID uniu forças com a CardPlus Systems, um parceiro confiável que provê documentos, serviços e sistemas de identificação seguros, a fim de garantir uma solução excepcional de carteiras de motorista com recursos de liderança no setor.

Max Fogdell, Chefe de Serviços de Carteiras de Motorista e Exames da Agência de Transportes e Comunicações da Finlândia, Traficom, declarou, "A Agência Finlandesa de Transportes e Comunicações, Traficom, sente o prazer de iniciar uma parceria com a HID. Estamos convencidos de que, com a ampla experiência da HID na área de soluções de identidade confiáveis, estaremos aptos a garantir que nossos serviços de cartões continuem satisfazendo o mais alto nível de segurança, eficiência e conformidade com os regulamentos de segurança da União Europeia."

Craig Sandness, Vice-Presidente Sênior e Chefe de Identidade do Cidadão e Emissão Segura expressou seu entusiasmo pelo projeto, ao declarar: "Sentimos orgulho de cooperar com o governo da Finlândia e contribuir para aprimorar os sistemas de carteiras de motorista e tacógrafos do país. Nosso compromisso com a segurança e a inovação é inabalável, e este contrato comprova nossa dedicação em proteger os cidadãos e a infraestrutura."

Com os novos padrões de segurança e regulamentações sobre tacógrafos da União Europeia, os veículos comerciais da região devem instalar tacógrafos de segunda geração até 2026. A solução avançada da HID cumpre plenamente estas rigorosas regulamentações e inclui cartões inteligentes que protegem o acesso a dados de dispositivos para motoristas, autoridades policiais, empresas e oficinas.

