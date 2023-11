Rimini ONE™ unterstützt MYOB beim Erreichen von hoher Systemzuverlässigkeit und betrieblicher Effizienz

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von End-to-End-Support, Produkten und Dienstleistungen für Unternehmenssoftware, der führende Drittanbieter von Support für Oracle- und SAP-Software und ein Salesforce- und AWS-Partner, teilte heute mit, dass sich MYOB, ein führender SaaS-Anbieter mit Sitz in Australien, für Rimini ONE™ entschieden hat, um den Support für seine Kernplattformen zu straffen. Durch diese Entscheidung kann sich das interne MYOB-Entwicklungsteam auf die Erzielung strategischer Ergebnisse für das Unternehmen konzentrieren.

Die Suche von MYOB nach einem strategischen Partner für Software-Support und Managed Services

MYOB ist eine Business-Management-Plattform, die wichtige Arbeitsabläufe von kleinen und mittleren Unternehmen zusammenführt, vom Finanzwesen über die Lieferkette bis hin zum Mitarbeiter- und Projektmanagement. Seit Anfang der neunziger Jahre ist MYOB ein integraler Bestandteil der Geschäftswelt in Australien und Neuseeland und hilft Unternehmen dabei, sich zu gründen, zu bestehen und erfolgreich zu sein.

Das Ökosystem des Unternehmens baut auf CRM- und ERP-Lösungen auf, die seit Jahrzehnten für seine Geschäftstätigkeit von grundlegender Bedeutung sind. MYOB hat eine umfassende Marktanalyse durchgeführt, um einen Partner zu finden, der diese Lösungen unterstützt und die speziellen Anforderungen des Unternehmens wirklich versteht.

“Rimini Street war für uns eindeutig die richtige Wahl. Dieser Anbieter wollte uns nicht nur ein Produkt aus seinem Standardsortiment verkaufen. Das Team wollte unsere Systeme, Prozesse und Probleme wirklich verstehen, damit alles gut zusammenpasst”, sagte Catherine Quinn, Platform Delivery Lead bei MYOB.

Stefan Vargheese, Engineering Manager bei MYOB, schloss sich ihren Ansichten an: “Dieses Produkt war keine Universallösung für alle Anwendungsfälle. Rimini Street hat unsere Bedürfnisse und Unternehmensziele wirklich erkannt und berücksichtigt. Über Managed Services und Problemlösungen in einer nahtlosen End-to-End-Lösung zu verfügen, und zwar ohne mehrere Anbieter oder mehrere Tickets, war für uns selbstverständlich.”

MYOB verbessert Effizienz und Talentbindung mit Rimini ONETM

MYOB entschied sich für Rimini ONE, eine End-to-End-Outsourcing-Lösung für Unternehmensanwendungen, Datenbanken und Technologiesoftware, zur Verwaltung seiner Siebel-Plattform. Diese steigert Effizienzen, gewährleistet einen nahtlosen Betrieb, fördert die gemeinsame Lösung von Problemen und ermöglicht fachkundig zugeschnittene Lösungen.

Gewährleistung unterbrechungsfreier Betriebsabläufe

Geschäftskontinuität und Systemverfügbarkeit stehen für MYOB an oberster Stelle, da die Vertreter und Kunden des Unternehmens einen unterbrechungsfreien Zugriff auf ihre Software benötigen. “Rimini gibt uns die Gewissheit, dass unsere Kernanwendungen verfügbar sind, wann immer sie gebraucht werden”, fügte Quinn hinzu.

Kultivierung der gemeinschaftlichen Problemlösung

Rimini Street verfolgt einen proaktiven Ansatz, bei dem die Ursachen von Problemen identifiziert und behoben werden, und arbeitet in enger Zusammenarbeit mit den MYOB-Ingenieuren an einer schnelleren Lösung.

Bereitstellung von Know-how und maßgeschneiderten Lösungen

Der Ansatz von Rimini Street stellt MYOB die nötigen Fachkenntnisse und Fähigkeiten zur Verfügung, mit denen jedes Szenario bewältigt werden kann. “Die Experten von Rimini Street bringen sich ein, verstehen das Problem und erarbeiten dann die beste Lösung. Es gab ein paar Dinge, die selbst sie noch nicht gesehen hatten, aber das hat sie überhaupt nicht aus der Ruhe gebracht”, erläuterte Quinn.

Der Umstieg auf Rimini ONE eröffnete MYOB mehr Möglichkeiten und versetzte das Team in die Lage, nicht nur effizienter und flexibler zu arbeiten, sondern auch Kosten zu sparen. “Rimini ONE ist eine wirklich einzigartige Lösung, die für Unternehmen von heute ein Muss ist”, sagte Vargheese.

Durch Rimini ONE brauchte das Team keine Zeit mehr für den Support nach Geschäftsschluss aufzuwenden, was zu einer höheren Produktivität, einer besseren Work-Life-Balance und einer engeren Bindung von Talenten führte. Vargheese merkte an: “Das Team ist produktiver, wenn es an strategischen Projekten arbeitet, die auf die Zukunft ausgerichtet sind. Die Partnerschaft macht sich definitiv bezahlt.”

“Wir freuen uns, zusammen mit MYOB an der Optimierung seines IT-Ökosystems zu arbeiten und sein Entwicklungsteam in die Lage zu versetzen, sich auf strategische Innovationen zu konzentrieren”, sagte Craig Mackereth, Executive Vice President of Global Service Delivery bei Rimini Street. “Diese Partnerschaft ist ein Beleg für das Engagement von Rimini Street, maßgeschneiderte End-to-End-Supportlösungen bereitzustellen, die den individuellen Bedürfnissen unserer Kunden entsprechen und es ihnen ermöglichen, ihre Geschäftsziele sicher zu erreichen.”

Mehr Informationen darüber, wie Rimini Street MYOB unterstützt, finden Sie hier.

Entdecken Sie das komplette Rimini-Street-Portfolio von extrem reaktionsschnellen, zuverlässigen und bewährten Lösungen in den Bereichen Support, Managed Services, Sicherheit, Integration, Observability, Professional Services sowie der Rimini ONE™-End-to-End-Outsourcing-Lösungen für SAP-, Oracle- und Salesforce-Anwendungen, die Wettbewerbsvorteile bringen und die Profitabilität und das Wachstum fördern.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein Russell 2000® Unternehmen, ist ein globaler Anbieter von End-to-End-Unternehmenssoftware-Support, -Produkten und -Dienstleistungen, der führende Anbieter von Drittanbieter-Support für Oracle- und SAP-Software und ein Salesforce- und AWS-Partner. Das weltweit tätige Unternehmen bietet eine umfassende Palette einheitlicher Lösungen zum Durchführen, Verwalten, Unterstützen, Anpassen, Konfigurieren, Verbinden, Schützen, Überwachen und Optimieren von Unternehmensanwendungen, Datenbanken und Technologiesoftware an und ermöglicht es Kunden, bessere Unternehmensergebnisse zu erzielen, Kosten erheblich zu reduzieren und Ressourcen für Innovationen umzuverteilen. Bis heute haben sich mehr als 5.300 Fortune 500-, Fortune Global 100-, mittelständische, öffentliche und andere Unternehmen aus einer Vielzahl von Branchen auf Rimini Street als vertrauenswürdigen Anbieter von Unternehmenssoftwarelösungen verlassen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte riministreet.com, und verbinden Sie sich mit Rimini Street auf Twitter, Instagram, Facebook und LinkedIn. (IR-RMNI)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Mitteilung handelt es sich nicht um historische Tatsachen, sondern um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen werden im Allgemeinen begleitet von Wörtern wie "antizipieren", "glauben", "fortsetzen", "könnte", "gegenwärtig", "einschätzen", "erwarten", "zukünftig", "beabsichtigen", "können", "könnten", "Ausblick", "planen", "möglich", "potenziell", "vorhersagen", "prognostizieren", "scheinen", "anstreben", "sollten", "werden", "würden" oder anderen ähnlichen Wörtern, Wendungen oder Ausdrücken. Diese zukunftsgerichteten Aussagen enthalten unter anderem Aussagen bezüglich unserer Erwartungen hinsichtlich künftiger Ereignisse, künftiger Chancen, unserer globalen Expansion und anderer Wachstumsinitiativen sowie unserer Investitionen in derartige Initiativen. Diese Aussagen basieren auf verschiedenen Annahmen sowie auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung. Bei diesen Aussagen handelt es sich weder um Vorhersagen tatsächlicher Ergebnisse noch um historische Tatsachen. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten hinsichtlich der Geschäfte von Rimini Street, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich davon abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem nachteilige Entwicklungen und Kosten im Zusammenhang mit der Verteidigung in anhängigen Rechtsstreitigkeiten oder neuen Rechtsstreitigkeiten, unter anderem die Entscheidung über anhängige Berufungsanträge und etwaige neue Ansprüche; zusätzliche Ausgaben, die anfallen, um gerichtlichen Verfügungen gegen bestimmte unserer Geschäftspraktiken nachzukommen, und die Auswirkungen auf die Einnahmen und Kosten zukünftiger Berichtszeiträume; Änderungen im Geschäftsumfeld, in dem Rimini Street tätig ist, einschließlich der Auswirkungen von wirtschaftlichen Rezessionstrends und Wechselkursschwankungen, sowie allgemeine finanzielle, wirtschaftliche, regulatorische und politische Bedingungen, die die Branche, in der Rimini Street tätig ist, und die Branchen, in denen unsere Kunden tätig sind, beeinflussen; die Entwicklung im Bereich Unternehmenssoftware-Management und Support für unsere bestehenden und potenziellen Kunden und unsere Fähigkeit, Kunden anzuwerben und zu binden und weiter in unseren Kundenstamm vorzudringen; erheblicher Wettbewerb in der Branche für Software-Support-Services; die Kundenakzeptanz unseres erweiterten Portfolios an Produkten und Dienstleistungen, einschließlich der Produkte und Dienstleistungen, deren Einführung wir erwarten; unsere Fähigkeit, unser Umsatzwachstum oder unsere Rentabilität aufrechtzuerhalten oder zu erreichen, unsere Umsatzkosten zu kontrollieren und unsere Umsätze exakt vorherzusagen; Schätzungen unseres gesamten adressierbaren Marktes und kundenseitige Erwartungen von Einsparungen im Verhältnis zur Beauftragung anderer Anbieter; Schwankungen in der Zeitplanung unserer Verkaufszyklen; Risiken in Verbindung mit Kundenbindungsquoten einschließlich unserer Fähigkeit, Kundenbindungsquoten exakt vorherzusagen; der Verlust eines oder mehrerer Mitglieder unseres Management-Teams; unsere Fähigkeit, qualifizierte Mitarbeiter und wichtiges Personal anzuwerben und zu binden; Herausforderungen in Verbindung mit der rentablen Handhabung unseres Wachstums; unser Kapitalbedarf und unsere Fähigkeit, weiteres Kapital aufzunehmen oder Fremdfinanzierungen zu günstigen Konditionen durchzuführen, und unsere Fähigkeit, Cashflow aus dem Geschäftsbetrieb zu generieren, um Investitionen in unser Wachstum finanzieren zu können; die Auswirkungen von ESG-Angelegenheiten; unsere Fähigkeit, nicht autorisierten Zugriff auf unsere Informationstechnologiesysteme und andere Cybersicherheitsbedrohungen abzuwehren, vertrauliche Daten unserer Mitarbeiter und Kunden zu schützen und Datenschutzbestimmungen einzuhalten; unsere Fähigkeit, ein wirksames System interner Kontrolle über die Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, unsere Marke und unser geistiges Eigentum aufrechtzuerhalten, zu schützen und zu verbessern; Änderungen von Gesetzen und Bestimmungen, einschließlich Steuergesetzen, oder ungünstige Ergebnisse unserer Steuerpositionen oder unsere Unfähigkeit, angemessene Rücklagen für steuerliche Zwecke zu bilden; die laufenden Schuldendienstverpflichtungen unter unserer Kreditfazilität und operativen Vereinbarungen zu unserem Geschäft und damit verbundene Zinssatzrisiken, einschließlich Unsicherheit durch den Übergang zu SOFR oder andere Zinssatz-Benchmarks; die Frage, ob wir über ausreichend liquide Mittel verfügen, um unseren Anforderungen zu genügen; die Menge und der Zeitpunkt etwaiger Aktienrückkäufe unter unserem Rückkaufsprogramm und unsere Fähigkeit, den Wert für unsere Aktionäre mittels eines derartigen Programms zu verbessern; die Unsicherheit des langfristigen Werts der Wertpapiere von Rimini Street; katastrophale Ereignisse, die unser Geschäft oder das unserer aktuellen und künftigen Kunden stören, sowie diejenigen Risiken und Unwägbarkeiten, die unter der Überschrift „Risk Factors“ im Quartalsbericht von Rimini Street auf Formblatt 10-Q, der am 1. November 2023 eingereicht wurde, erörtert und von Zeit zu Zeit in den künftigen Jahresberichten von Rimini Street auf Formblatt 10-K, den Quartalsberichten auf Formblatt 10-Q, den aktuellen Berichten auf Formblatt 8-K und anderen Einreichungen von Rimini Street bei der Securities and Exchange Commission aktualisiert werden. Weiterhin kommen in den zukunftsgerichteten Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street hinsichtlich künftiger Ereignisse und Ansichten zum Datum dieser Mitteilung zum Ausdruck. Rimini Street geht davon aus, dass nachfolgende Ereignisse und Entwicklungen zu einer Veränderung der Einschätzungen von Rimini Street führen werden. Während sich Rimini Street das Recht vorbehält, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt Rimini Street diesbezügliche Verpflichtungen ausdrücklich ab, sofern sie nicht gesetzlich vorgeschrieben sind. Es wird darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen in Bezug auf die Einschätzungen von Rimini Street nach dem Datum dieser Mitteilung nicht als verbindlich angesehen werden dürfen.

© 2023 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. "Rimini Street" ist ein eingetragenes Warenzeichen von Rimini Street, Inc. in den Vereinigten Staaten und weiteren Ländern. Überdies sind Rimini Street, das Rimini Street-Logo und Kombinationen davon sowie andere mit TM gekennzeichnete Marken Warenzeichen von Rimini Street, Inc. Alle sonstigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, und sofern nicht anders angegeben, erhebt Rimini Street keinen Anspruch auf Zugehörigkeit, Billigung oder Verbindung mit den Inhabern dieser Marken oder anderen hier erwähnten Unternehmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.