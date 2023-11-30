LTIMindtree与Metasphere合作推出智能下水道解决方案

伦敦和印度孟买--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球性技术咨询与数字解决方案企业 LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005]宣布已被污水处理应用专家Metasphere选为战略合作伙伴，以扩展其智能下水道管理平台。作为此次合作的一部分，LTIMindtree将改造Metasphere 的新一代污水监控解决方案组合，并为其客户提供可扩展的交付和平台。

Metasphere是Grundfos旗下公司，为全球公用事业行业提供智能网络管理解决方案。公司帮助客户严防泄露，以创造一个更清洁、更环保的世界，并已为全球客户部署了20多万个传感器。公司利用尖端技术，提供智能、创新、一体化的废水应用解决方案。这些解决方案能够实现全面的网络可视性、高性能和预测，缩减了客户管理时序要求严格的远程资产和系统的遥测所有权成本。

LTIMindtree总裁兼执行董事会成员Sudhir Chaturvedi表示：“我们很高兴能加入Grundfos旗下Metasphere公司的现代化计划。随着全球对公用事业的日益关注，改善服务交付、减少事故并为客户提供实时洞察已变得至关重要。经过我们专家团队的深思熟虑，LTIMindtree采用Metasphere的云架构，并针对AWS的规模和成本进行了优化。这一转变让Metasphere能够优化高达25%的总成本，同时提供几乎无限的规模和更高的性能。”

Metasphere首席执行官Tim O'Brien表示：“这项合作对于我们向全球所有公用事业客户提供现代化、可扩展的解决方案至关重要。LTIMindtree是能够支持我们多样化需求的专业合作伙伴，并为我们带来更多的创新产品，让我们在未来可以将其整合到系统中。我们相信，这一合作关系将使我们更接近我们的愿景，即到2040年，利用我们的解决方案，为全球至少10%的人口提供服务。”

由LTIMindtree设计并在AWS上构建的现代化解决方案将Metasphere的客户引导时间从数天大幅缩短至数分钟，并加快了新功能的推出速度。

AWS英国和爱尔兰独立软件供应商（ISV）主管Paddy Fitzpatrick 表示：“我们很高兴看到像LTIMindtree这样的组织以AWS为基础，为水务行业提供创新解决方案。LTIMindtree和Metasphere之间的合作将为公用事业行业提供包括实时网络可视性和废水监控在内的全新解决方案，以帮助降低成本和提高性能。通过合作，我们能够帮助公用事业行业利用云计算的力量来推动商业价值。”

关于 LTIMindtree：

LTIMindtree是一家提供技术咨询和数字解决方案的全球公司，通过数字技术，帮助各行各业的企业重新构想商业模式，加快创新，并最大限度地实现增长。作为700多家客户的数字化转型合作伙伴，LTIMindtree带来了广泛的领域及技术专业知识，帮助在融合的世界中推动卓越的竞争差异化、客户体验和业务成果。Larsen & Toubro集团旗下的LTIMindtree由30多个国家的83000多名才华横溢的创业专业人士提供支持，在解决最复杂的业务挑战和实现大规模转型方面，融合了Larsen和Toubro Infotech以及Mindtree在业界广受赞誉的优势。若要了解更多信息，请访问https://www.ltimindtree.com/。

关于Metasphere:

全球化行业品牌Metasphere是卓越遥测技术的代名词，帮助客户严防泄露，以创造一个更清洁、更环保的世界。作为污水处理应用的专业企业，我们为全球公用事业行业提供监控解决方案，为超过25个主要公用事业、政府机构和系统整合商实施安装。我们与行业中各类组织保持密切联系，包括大型公用事业公司、环保与监管机构等。在英国和澳大利亚，我们亲切友好的专家团队随时准备提供与水务、污水、环境或煤气相关的遥测和监测服务。若要了解更多信息，请访问https://www.metasphere.co.uk/。

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