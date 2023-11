Boingo Wireless lança Wi-Fi 6 no Aeroporto Internacional de Brasília

FRISCO, Texas--(BUSINESS WIRE)--A Boingo Wireless, maior provedora de sistemas de antenas distribuídas (DAS), Wi-Fi e redes privadas em aeroportos do Brasil, implantou uma rede Wi-Fi 6 de alta velocidade em todo o aeroporto no Aeroporto Internacional de Brasília (BSB). A Boingo projetou, instalou e gerencia a rede Wi-Fi 6 de próxima geração para permitir operações digitais no aeroporto e fornecer aos passageiros conectividade rápida e confiável para dispositivos móveis.

A robusta rede Wi-Fi 6 está disponível em todo o aeroporto, incluindo espaços públicos, terminais e áreas externas no pátio. A rede melhora a experiência do passageiro em BSB, conectando bilhetes de embarque móveis, transações de alimentos e bebidas sem dinheiro, serviços de transporte compartilhado e aplicativos de streaming. Para maior conveniência, os clientes da AT&T podem usar seu International Day Pass® para se conectar automaticamente e com segurança à rede Wi-Fi 6 do BSB via Passpoint. As soluções de Wi-Fi convergente da Boingo são projetadas com a tecnologia Passpoint, permitindo que as operadoras desviem o tráfego celular de forma contínua.

“De bilhetes de embarque móveis a localização digital para baixar um filme no portão, o Boingo Wi-Fi 6 alimenta inúmeros dispositivos conectados em aeroportos movimentados com maior capacidade e velocidade”, disse o diretor comercial da Boingo, Michael Zeto. “A rede de próxima geração da Boingo no BSB melhora a experiência do passageiro, enquanto alimenta as operações críticas do aeroporto, incluindo na pista onde as aeronaves são estacionadas, carregadas, reabastecidas, embarcadas e mantidas.”

A Boingo é uma das maiores provedoras de celular e Wi-Fi aeroportuários do mundo, com grande presença na América Latina conectando mais de 50 aeroportos no Brasil. As redes convergentes e neutras da empresa oferecem aos passageiros Wi-Fi rápido e gratuito e podem ser apoiadas com publicidade via Boingo Media. Aproveitando o mais recente padrão de tecnologia Wi-Fi, a Boingo arquitetou suas redes Wi-Fi 6 para aumentar a largura de banda, permitindo a conexão de mais dispositivos, e para reduzir a latência, proporcionando um tempo de resposta mais rápido ao acessar aplicativos on-line.

“Sabemos que os passageiros desejam conectividade à internet rápida, gratuita, confiável e segura no aeroporto, e temos orgulho de oferecer isso com a mais recente tecnologia Wi-Fi 6 da Boingo. Também ficamos satisfeitos em aproveitar a rede de ponta para apoiar nossos objetivos de transformação digital, aumentar a eficiência operacional e garantir que o BSB permaneça um hub de viagem de classe mundial”, disse Diego Mendes Teixeira, gerente de Pessoas, Gestão e técnico do Aeroporto Internacional de Brasília.

O Aeroporto Internacional de Brasília é o terceiro aeroporto mais movimentado do Brasil, com cerca de 13 milhões de passageiros por ano. O BSB também foi recentemente nomeado o terceiro aeroporto mais pontual do mundo.

Sobre a Boingo Wireless

A Boingo Wireless, Inc. simplifica desafios complexos de redes sem fio para conectar pessoas, negócios e coisas. A Boingo projeta, constrói e gerencia redes públicas e privadas neutras convergentes em locais importantes ao redor do mundo. A vasta presença da Boingo em sistemas de antenas distribuídas (DAS), Wi-Fi, células pequenas e torres macro alimenta inovação e conectividade de forma segura em aeroportos, estações de trânsito, estádios, bases militares, hospitais, propriedades comerciais e empresas em todo o mundo. Saiba mais em boingo.com.

Sobre o Aeroporto Internacional de Brasília

O Aeroporto Internacional de Brasília é o terceiro maior aeroporto em movimento de passageiros no Brasil, recebendo mais de 13 milhões de passageiros por ano. É o principal hub aeroportuário do país e o único com voos para todas as capitais do Brasil. O Aeroporto Internacional de Brasília conecta voos para países e destinos no exterior, incluindo Orlando (EUA), Miami (EUA), Cidade do Panamá (Panamá), Lisboa (Portugal), Buenos Aires (Argentina) e Lima (Peru).

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.