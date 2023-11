Orano et Comète-J. Paris signent un accord de partenariat pour les moyens de levage.

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Ce jeudi 29 novembre 2023, Orano DS, filiale du groupe Orano et Comète-J. Paris, filiale du groupe Fayat ont signé un accord de partenariat visant à renforcer leur collaboration sur le marché des moyens de levage. Cet accord de coopération scellé ce jour à Paris à l’occasion du Word Nuclear Exhibition (WNE), le salon international des acteurs de l’énergie nucléaire, a été signé par Jean-Christophe Patout, Directeur des activités Démantèlement et Services d’Orano (Orano DS) et Emmanuel de Laage, Directeur général de Comète-J. Paris.

Dans le contexte de relance du nucléaire, les moyens de levage sont des équipements sensibles au cœur des enjeux de la filière aussi bien pour le parc de réacteurs existants que pour les besoins liés aux futurs réacteurs EPR 2. Orano DS, acteur clé des services sur le parc nucléaire français assure plus de 30 % de la maintenance des moyens de levage pour son client EDF.

A travers cet accord de coopération, Orano DS et Comète-J. Paris s’engagent à proposer à leurs clients une offre de services unique alliant l’expertise reconnue d’un des leaders de la construction des moyens de levage à celle d’un acteur clé de la maintenance et de l’exploitation de ce type d’équipements. Cette alliance industrielle vise à développer des solutions innovantes capables d’améliorer la performance opérationnelle du parc nucléaire : réemploi de portiques ou de ponts mis à l’arrêt dans le cadre de chantiers de démantèlement, développement de solutions intégrées suite à l’analyse conjointe des pannes des appareils, sécurisation des opérations de montage associées à l’achat de matériels neufs avec des équipes habilitées et expérimentées.

Ces sujets d’intérêt commun représentent un fort enjeu aussi bien pour la pérennité des équipements de levage du parc mais aussi pour anticiper les besoins futurs de la filière de manière compétitive, en prolongeant la durée de vie tout en augmentant la disponibilité des équipements.

Jean-Christophe Patout, se félicite de ce partenariat : « Nous sommes ravis de cet accord unique avec un acteur majeur tel que Comète-J. Paris, premier constructeur des moyens de levage pour le parc nucléaire. Cette collaboration va nous permettre de proposer à nos clients des solutions intégrées, compétitives et innovantes pour relever collectivement les défis du parc nucléaire d’aujourd’hui et de demain ».

De son côté, Emmanuel de Laage Directeur général de Comète-J. Paris ajoute « Cet accord concrétise une collaboration déjà effective sur plusieurs projets de rénovation et d’équipements neufs pour le parc nucléaire français. La complémentarité de nos compétences et la formalisation de cet accord de partenariat vont renforcer nos offres communes à destination du secteur nucléaire. Ainsi, nous sommes ravis de cet accord avec Orano DS, acteur majeur du démantèlement et des services pour le secteur nucléaire : il nous permettra d’apporter des solutions « clé en main » pour les projets structurants du parc nucléaire, tant dans la filière du démantèlement que dans celle des nouveaux programmes, ainsi que dans les installations du cycle et la gestion des déchets nucléaires ».

Profils entreprise :

À propos du groupe Orano

Opérateur international reconnu dans le domaine des matières nucléaires, Orano apporte des solutions aux défis actuels et futurs, dans l’énergie et la santé. Son expertise ainsi que sa maîtrise des technologies de pointe permettent à Orano de proposer à ses clients des produits et services à forte valeur ajoutée sur l’ensemble du cycle du combustible. Grâce à leurs compétences, leur exigence en matière de sûreté et de sécurité et leur recherche constante d’innovation, l’ensemble des 17 000 collaborateurs du groupe s'engage pour développer des savoir-faire de transformation et de maîtrise des matières nucléaires, pour le climat, pour la santé et pour un monde économe en ressources, aujourd’hui et demain.

À propos d’Orano DS

Au sein du groupe Orano, le fournisseur de référence du cycle du combustible nucléaire, Orano DS est l’entité spécialisée dans les services aux exploitants nucléaires (logistique industrielle, maintenance spécialisée et sécurité radiologique), dans les métiers de l’assainissement-démantèlement et dans la gestion de déchets. Forte d’une expérience de plusieurs décennies constituées de références industrielles uniques, l’offre d’Orano DS s’appuie sur un savoir-faire humain et technologique éprouvé. Les 5000 salariés de l’entité s’impliquent au quotidien sur le terrain auprès des clients, exploitants nucléaires français et leurs partenaires, pour leur fournir toute l’expertise et la valeur ajoutée attendues, au meilleur niveau de qualité, au juste coût et dans les délais impartis.

A propos de COMETE-J. PARIS

COMETE-J. PARIS, qui fait partie de la division Fayat METAL, conçoit, fabrique, installe et rénove des équipements de levage spéciaux pour les marchés de la Défense, du Nucléaire et de l’Industrie. Pour assurer la réussite des projets, COMETE-J. PARIS compte 300 collaborateurs répartis sur trois sites à Nantes, Anthon et Brest.

COMETE-J. PARIS témoigne, par ses compétences multiples et ses réalisations majeures en France et à l’international, de sa capacité à innover et à maîtriser les techniques industrielles propres aux métiers de la manutention et du levage.

Comète J. Paris est le 1er constructeur de moyen de levage pour le parc EDF.

Pour en savoir plus https://comete-jparis.fayat.com/

A propos de l’expertise du groupe FAYAT dans le nucléaire

Le groupe FAYAT réalise des projets de construction nucléaire, des équipements, des projets de génie électrique, solutions digitales & réseaux, avec l’expertise nucléaire de ses filiales RAZEL-BEC, FAYAT FONDATIONS, COMETE-J. PARIS, FAYAT METAL G.P., VALIANCE, NXO, SEMERU, PERRIER SOREM.