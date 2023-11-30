LTIMindtree與Metasphere合作推出智慧下水道解決方案

倫敦和印度孟買--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球性技術顧問與數位解決方案公司LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005]宣布已被污水處理應用專家Metasphere選為策略合作夥伴，以擴充其智慧下水道管理平台。作為此次合作的一部分，LTIMindtree將改造Metasphere 的新一代污水監控解決方案組合，並為其客戶提供可擴充的交付和平台。

Metasphere是Grundfos旗下公司，為全球公用事業行業提供智慧網路管理解決方案。公司幫助客戶嚴防洩露，以創造一個更清潔、更環保的世界，並已為全球客戶部署了20多萬個感測器。公司利用尖端技術，提供智慧、創新、一體化的廢水應用解決方案。這些解決方案能夠實現全面的網路可視性、高效能和預測，縮減了客戶管理時序要求嚴格的遠端資產和系統的遙測所有權成本。

LTIMindtree總裁兼執行董事會成員Sudhir Chaturvedi表示：「我們很高興能加入Grundfos旗下Metasphere公司的現代化計畫。隨著全球對公用事業的日益關注，改善服務交付、減少事故並為客戶提供即時洞察已變得至關重要。經過我們專家團隊的深思熟慮，LTIMindtree採用Metasphere的雲端架構，並針對AWS的規模和成本進行最佳化。這一轉變讓Metasphere能夠最佳化高達25%的總成本，同時提供幾乎無限的規模和更高的效能。」

Metasphere執行長Tim O'Brien表示：「這項合作對於我們向全球所有公用事業客戶提供現代化、可擴充的解決方案至關重要。LTIMindtree是能夠支持我們多樣化需求的專業合作夥伴，並為我們帶來更多的創新產品，讓我們在未來可以將其整合到系統中。我們相信，這一合作關係將使我們更接近我們的願景，即到2040年，利用我們的解決方案，為全球至少10%的人口提供服務。」

由LTIMindtree設計並在AWS上建構的現代化解決方案將Metasphere的客戶引導時間從數天大幅縮短至數分鐘，並加快了新功能的推出速度。

AWS英國和愛爾蘭獨立軟體供應商（ISV）主管Paddy Fitzpatrick 表示：「我們很高興看到像LTIMindtree這樣的組織以AWS為基礎，為水務行業提供創新解決方案。LTIMindtree和Metasphere之間的合作將為公用事業行業提供包括實時網路可視性和廢水監控在內的全新解決方案，以幫助降低成本和提高效能。透過合作，我們能夠幫助公用事業行業利用雲端運算的力量來推動商業價值。」

關於 LTIMindtree:

LTIMindtree是一家提供技術顧問和數位解決方案的全球公司，利用數位技術，幫助各行各業的企業重新構想商業模式，加快創新，並最大限度地實現成長。作為700多家客戶的數位化轉型合作伙伴，LTIMindtree帶來了廣泛的領域及技術專業知識，幫助在融合的世界中推動卓越的競爭差異化、客戶體驗和業務成果。Larsen & Toubro集團旗下的LTIMindtree由30多個國家的83000多名才華橫溢的創業專業人士提供支援，在解決最複雜的業務挑戰和實現大規模轉型方面，融合了Larsen和Toubro Infotech以及Mindtree在業界廣受讚譽的優勢。若要瞭解更多資訊，請造訪https://www.ltimindtree.com/。

關於 Metasphere:

全球行業品牌Metasphere是卓越遙測技術的代名詞，幫助客戶嚴防洩露，以創造一個更清潔、更環保的世界。作為污水處理應用的專業企業，我們為全球公用事業行業提供監控解決方案，為超過25個主要公用事業、政府機構和系統整合商實施安裝。我們與行業中各類組織保持密切聯繫，包括大型公用事業公司、環保與監管機構等。在英國和澳洲，我們親切友善的專家團隊隨時準備提供與水務、污水、環境或瓦斯相關的遙測和監測服務。若要了解更多資訊，請造訪https://www.metasphere.co.uk/。

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