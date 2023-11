Rimini ONE™ wspiera MYOB w osiągnięciu niezawodności systemów i wydajności operacyjnej

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Firma Rimini Street, Inc. (oznaczenie w indeksie Nasdaq: RMNI), globalny dostawca kompleksowego wsparcia, produktów i usług programistycznych dla firm, czołowy dostawca wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce i AWS, ogłosiła dziś, że firma MYOB, czołowy dostawca produktów SaaS („oprogramowanie jako usługa”) z siedzibą w Australii, wybrała rozwiązanie Rimini ONE™ do optymalizacji i rozszerzenia wsparcia dla jednej ze swoich kluczowych platform. Decyzja ta umożliwia zespołowi firmy MYOB ds. rozwoju wewnętrznego skupienie się na uzyskaniu dla firmy bardziej strategicznych rezultatów.

Poszukiwanie przez MYOB’strategicznego wsparcia programistycznego i partnera w dziedzinie usług zarządzanych

MYOB to platforma do zarządzania działalnością biznesową, która łączy przepływy pracy kluczowe dla małych i średnich firm: od finansów i łańcuchów dostaw po zarządzanie pracownikami i projektami. Od początku lat 90-tych XX wieku platforma MYOB jest częścią struktury umożliwiającej prowadzenie biznesu w Australii i Nowej Zelandii, pomagając firmom w rozpoczęciu działalności, przetrwaniu i odniesieniu sukcesu.

Ekosystem firmy jest oparty o rozwiązania CRM i ERP, które od dziesięcioleci stanowią fundament jej działalności. Firma MYOB przeprowadziła kompleksową analizę rynku w poszukiwaniu partnera, który mógłby obsługiwać te rozwiązania i naprawdę rozumiałby związane z tym wyjątkowe potrzeby.

„Wybór Rimini Street był dla nas oczywisty. Nie dążyli do tego, by po prostu sprzedać nam swoje standardowe, dostępne produkty. Ich zespół naprawdę chciał zrozumieć nasze systemy, procesy i problemy, aby znaleźć dokładnie dopasowane rozwiązanie” – wyjaśnia Catherine Quinn, menedżer ds. dostarczania usług na platformie MYOB.

Stefan Vargheese, menedżer ds. inżynierii w MYOB, podziela jej odczucia: „Wybrane rozwiązanie nie było skrojone pod wszystkich odbiorców. W Rimini Street naprawdę wzięto pod uwagę nasze potrzeby i cele biznesowe. Połączenie usług zarządzanych i rozwiązywania problemów w jednym zintegrowanym, kompleksowym rozwiązaniu, bez angażowania wielu dostawców i wykupywania wielu licencji, było dla nas czymś oczywistym”.

MYOB zwiększa wydajność i lojalność talentów dzięki Rimini ONETM

Firma MYOB wybrała Rimini ONE, kompleksowe rozwiązanie outsourcingowe do biznesowych aplikacji, baz danych i oprogramowania technologicznego, do zarządzania swoją platformą Siebel. Zwiększa ono wskaźniki wydajności, zapewnia płynne funkcjonowanie, sprzyja współpracy nad rozwiązywaniem problemów i umożliwia tworzenie fachowo dobranych rozwiązań.

Zapewnienie ciągłości operacyjnej

Ciągłość działalności biznesowej i dostępność systemu to dla MYOB czynniki o decydującym znaczeniu, ponieważ agenci i klienci firmy wymagają nieprzerwanego dostępu do oprogramowania. „Rimini Street daje nam spokój płynący z pewności, że nasze kluczowe aplikacje będą zawsze dostępne wtedy, gdy to konieczne” – dodaje Quinn.

Wspieranie współpracy nad rozwiązywaniem problemów

Rimini Street stosuje podejście proaktywne, identyfikując i usuwając podstawowe przyczyny problemów oraz współpracując ściśle z inżynierami MYOB nad ich rozwiązaniem.

Dostarczanie specjalistycznej wiedzy i spersonalizowanych rozwiązań

Podejście stosowane w Rimini Street zapewnia firmie MYOB fachową wiedzę i zestawy umiejętności na każdy scenariusz. „Rzucają się na problem, poznają jego naturę i tworzą najlepsze rozwiązanie. Natrafili na kilka rzeczy, z którymi nie mieli do czynienia wcześniej, ale w ogóle nie zbiło ich to z tropu” – wyjaśnia Quinn.

Przejście na Rimini ONE otworzyło przed firmą MYOB nowe możliwości i nadało jej zespołowi podmiotowość, dzięki której mogą pracować bardziej wydajnie i elastycznie, jak również obniżać koszty. „Rimini ONE to naprawdę jedyne w swoim rodzaju rozwiązanie, niezbędne dzisiejszym organizacjom” – twierdzi Vargheese.

Rimini ONE wyeliminowało konieczność poświęcania czasu po godzinach pracy na wsparcie techniczne, czego skutkiem jest większa produktywność, lepsza równowaga między pracą a życiem prywatnym oraz większa lojalność uzdolnionych pracowników. Vargheese zauważa: „Zespół jest bardziej produktywny, gdy pracuje nad strategicznymi projektami zorientowanymi na przyszłość. Nasze partnerstwo z pewnością przynosi korzyści”.

„Z przyjemnością współpracujemy z MYOB, by pomóc im w optymalizacji ich ekosystemu informatycznego i nadać ich zespołowi programistów podmiotowość, by mogli skupić się na strategicznych innowacjach” – mówi Craig Mackereth, wiceprezes wykonawczy ds. globalnego świadczenia usług w Rimini Street. „To partnerstwo podkreśla zaangażowanie Rimini Street na rzecz dostarczania indywidualnie dobranych, kompleksowych rozwiązań z zakresu wsparcia, które są odpowiedzią na niepowtarzalne potrzeby naszych klientów i umożliwiają im niezawodne osiąganie ich celów biznesowych”.

Dowiedz się więcej o tym, jak Rimini Street zwiększa możliwości MYOB tutaj.

Poznaj kompletne portfolio oferowanych przez Rimini Street ultraresponsywnych, cieszących się zaufaniem i sprawdzonych usług wsparcia, usług zarządzanych, bezpieczeństwa, integracji, obserwowalności, usług profesjonalnych oraz kompleksowych rozwiązań outsourcingowych Rimini ONE™ dla aplikacji SAP, Oracle i Salesforce, sprzyjających osiąganiu przewagi nad konkurencją, rentowności i wzrostu.

