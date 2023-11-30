M1選擇CSG Ascendon為其數位B2B提供支援

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 新加坡電信市場是全球最具競爭力且最成熟的市場之一，其驅動力源於首個獨立執行的5G網路和龐大的無線寬頻普及率。為了提供與眾不同的客戶體驗，新加坡首家數位網路營運商M1 Limited(M1)選擇了CSG®(NASDAQ: CSGS)高度可擴展的雲端原生平台，以提高效率並開拓跨行業的新收入來源。這次轉型提升了M1的企業業務並增強了其在未來的競爭力，同時提升了客戶體驗。

M1首席數位官Jan Morgenthal表示：「M1正在執行數位轉型，以確保我們能夠迎接未來的挑戰。CSG的創新SaaS平台將賦予M1雲端能力，提升我們的創新速度，並在應對不斷變化的市場需求以及在企業領域實現永續增長時提高我們的靈活性。憑藉CSG對客戶需求的獨特了解以及在企業盈利方面的專業知識，它還將幫助我們實現業務差異化，提升企業客戶體驗。」

CSG Ascendon託管於Amazon Web Services (AWS)之上，讓M1能夠透過以雲端為動力的客戶體驗重新塑造B2B最佳做法，這種體驗與消費者體驗具有相同的便利性和個人化水平。每季度一次的軟體更新，確保M1能夠輕鬆跟上市場的變化，而簡化的產品管理則可快速推出新服務。這些改進讓M1能夠管理不斷擴大的B2B2X關係生態系統，並推動增長與國家/地區文物局等機構的夥伴關係，透過藝術、娛樂和娛樂體驗方面的需求來盈利。透過這些改進，M1為可擴展增長的未來奠定基礎，並推動了新加坡電信格局改變。

CSG亞太區高級副總裁兼主管Ian Watterson表示：「企業期望獲得於消費者相同層級的的便利性和個人化，所有行業都感受到了這種壓力。CSG的SaaS平台與M1的願景相結合，在新加坡電信市場企業重新塑造了企業體驗方面的最佳做法，並以超越消費者期望的體驗吸引他們回頭再次消費。很榮幸成為M1在企業計費方面的唯一供應商，並在我們超過15年的合作中，共同啟航新時代的變革，為其產品組合的增長提供未來的保障。」

CSG Ascendon 幫助領先的全球品牌在競爭中更快地將任何針對客戶的服務轉化為盈利並開展管理和行銷工作。協助這些品牌在B2C、B2B和B2B2X環境中更快地推出產品、吸取產品相關經驗和擴大產品規模，以保持相關性、建立品牌忠誠度，並維持長久的客戶群。

關於 CSG

CSG 幫助企業建立難忘的體驗，讓人們和企業能夠更容易互連、使用和購買他們最重視的服務。我們的客戶體驗、計費和支付解決方案協助任何規模的企業賺錢並創造不同。借助我們的軟體即服務解決方案，企業領導人可以掌控未來，並從我們擁有堅定承諾和前瞻性思維的全球 CSG 服務團隊中獲得指導。

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