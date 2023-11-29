HID贏得合約，將為芬蘭提供新型駕照及歐洲第二代智慧行車記錄儀解決方案

德州，奧斯汀--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 身分驗證解決方案的全球翹楚HID喜獲一份合約，將為芬蘭提供結合了歐洲第二代智慧行車記錄儀的全新高安全性駕照卡和個人化服務解決方案。這一合作足證HID為芬蘭提升交通系統安全及效率的決心。

這一綜合性、量身訂製的可配置解決方案整合了軟體、硬體和裝置，將令芬蘭受益匪淺，並符合該國交通管理當局簡化數位證件發放系統、提高效率這一願景。在該合作計劃中，HID將與信譽優良的CardPlus Systems合作，後者提供安全的身分證件、服務和系統，以確保最終的駕照解決方案不同凡響，具有領先同業的功能。

芬蘭交通和通信局 (Traficom) 駕照與考試服務主任Max Fogdell表示：「芬蘭交通和通信局很高興能與HID建立合作關係。憑藉HID在身分驗證解決方案領域的豐富經驗，相信我們將能夠確保駕照服務繼續維持最高標準的安全性及效率，並符合歐盟的安全法規。」

高級副總裁兼公民身分和安全發卡主任Craig Sandness衷心支持這項合作計劃，他說：「我們很榮幸能與芬蘭政府合作，為加強該國的駕照和行車記錄儀系統做出貢獻。我們對安全和創新的承諾堅定不移，這份合約證明了我們為保護公民和基礎設施安全付出的心力。」

根據歐盟新的安全標準和行車記錄儀規定，到2026年前，該地區的商用車必須安裝第二代行車記錄儀。HID的先進解決方案完全符合這些嚴格的法規，包括為駕駛者、執法部門、企業和廠房提供安全存取裝置資料的智慧卡。

如需HID身分證件發證解決方案的進一步資訊，請瀏覽該公司官網。

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HID 致力於為全球人士、場所和物品提供可信身分。我們使人們能夠安全交易、高效工作和自由旅行。我們的可信身分解決方案使人們能夠方便地存取物理和數字場所，並將可透過數位方式識別、驗證和跟蹤的物體連接起來。 全球數以百萬計的人使用HID的產品和服務來駕馭他們的日常生活，數十億的物體透過HID的技術連接。我們與世界各國的政府、教育機構、醫院、金融機構、工業企業和一些最具創新性的公司開展合作。

HID總部位於美國德克薩斯州奧斯汀，在全球擁有4500多名員工，並在100多個國家和地區設有國際辦事處。HID是亞薩合萊集團旗下品牌。欲了解更多資訊，請瀏覽：www.hidglobal.com。

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CardPlus 是一家北歐安全身分證件分銷商及服務和系統提供商，其主要產品包括各種類型的塑膠卡、接觸式和非接觸式智慧卡、專用軟體解決方案、卡片印表機和其他個人化裝置。作為解決方案合作伙伴，CardPlus選擇了一種與技術無關的方法，這意味著它仍然可以自由選擇最適合客戶需求和應用的最佳技術。

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