Rimini ONE™幫助MYOB獲致系統可靠性和營運效率

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是端到端企業軟體支援、產品和服務的全球性提供商、Oracle和SAP軟體第三方支援服務的主要提供者，以及Salesforce和AWS的合作夥伴。該公司今天宣布，位於澳洲的一流SaaS提供商MYOB已選擇Rimini ONE™來簡化並增強對其一款核心平台的支援。這一決定使MYOB的內部開發團隊能夠專注於為公司提供更多的策略性成果。

MYOB 尋求策略性軟體支援和託管服務合作夥伴

MYOB是一個企業管理平台，它匯集了中小型企業的關鍵工作流程，涵蓋從財務和供應鏈到員工及專案管理的多個環節。自90年代初期以來，MYOB已成為澳洲和紐西蘭經商體系的一部分，幫助企業創業、生存和成功。

該公司的生態系統仰賴CRM和ERP解決方案，這些解決方案幾十年來一直是其營運的基礎。MYOB進行了廣泛的市場調查，以尋找能夠支援這些解決方案並真正了解其獨特需求的合作夥伴。

MYOB平台交付主管Catherine Quinn表示：「Rimini Street 是我們的明確選擇。他們不只是想把貨架上的貨品賣給我們。該團隊渴望了解我們的系統、流程和問題，以確保完美契合。」

MYOB工程經理Stefan Vargheese贊同她的觀點並表示：「這不是一體適用的解決方案。Rimini Street真的考慮到我們的需求和商業目標。在無縫的端到端解決方案中擁有託管服務和問題解決方案，不需要多個供應商或多個票據，這對我們來說是理所當然的選擇。」

MYOB利用Rimini ONETM來改善效率和人才留任率

MYOB選擇Rimini ONE來管理其Siebel平台。Rimini ONE是針對企業應用程式、資料庫和技術軟體的端到端外包解決方案。這提高了效率，確保無縫操作，促進協作式的問題解決方案，並促成專業量身打造的解決方案。

確保不間斷運行

業務連續性和系統正常運行對MYOB至關重要，因為他們的代理和客戶需要不間斷地存取他們的軟體。Quinn補充道：「Rimini Street讓我們放心，無論何時，只要有需要，我們的核心應用程式就可以使用。」

培養協作式問題解決方案

Rimini Street採取積極主動的方法，找出並糾正問題的根本原因，與MYOB工程師密切合作，以更快地解決問題。

提供專業知識和訂製解決方案

Rimini Street的方法為MYOB提供了專業知識和技能來處理任何情況。Quinn表示：「他們全力投入，理解問題並找出最佳解決方案。有一些他們以前沒有見過的東西，但這絕對不會讓他們感到困擾。」

切換至Rimini ONE為MYOB提供了更多機會，使團隊作業能夠更有效率且更靈活，並節省成本。Vargheese表示：「Rimini ONE提供真正獨一無二的解決方案，這是現代組織必須具有的。」

Rimini ONE令團隊無需在下班後仍花費時間提供支援，從而提高了生產力，改善了工作與生活的平衡，並且提升了人才留任率。Vargheese指出：「當團隊致力於策略性、著眼於未來的專案時，他們會更有生產力。這種合作關係肯定是有回報的。」

Rimini Street全球服務交付執行副總裁Craig Mackereth表示：「我們很高興與MYOB合作，幫助他們促使IT生態系統最佳化，並協助他們的開發團隊專注於策略創新。這種合作關係突顯Rimini Street致力提供量身打造的端到端支援解決方案，以符合客戶的獨特需求，並使他們能夠充滿信心地達成業務目標。」

可在此處存取有關Rimini Street如何為MYOB提供助力的更多詳細資訊。

探索完整的Rimini Street產品組合，包括超快回應、可信賴且經過驗證的支援、託管服務、安全、整合、可觀察性、專業服務以及Rimini ONE™端到端外包解決方案，這些解決方案適用於SAP、Oracle及 Salesforce應用程式，旨在支援競爭優勢、獲利能力和成長。

關於Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是被納入「羅素2000指數」®(Russell 2000®)的公司，是全球端對端企業軟體支援、產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品第三方支援服務的主要供應商，以及Salesforce和AWS合作夥伴。公司在全球發展業務，提供一系列全面的統一解決方案，用於執行、管理、支援、自訂、設定、連接、保護、監測企業應用程式、資料庫和科技軟體並促使其最佳化，讓客戶能夠創造更好的業績，大幅降低成本和重新分配資源以用於創新。截至目前，來自各行各業的5300多家《財星》500大企業、《財星》全球百大企業、中型企業、公共事業部門和其他機構都選擇Rimini Street做為其信賴的企業軟體解決方案供應商。如欲瞭解更多資訊，請造訪riministreet.com，亦可在Twitter、Instagram、Facebook和LinkedIn上關注Rimini Street。(IR-RMNI)

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些陳述並非是歷史事實，而是《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常含有以下字詞：「預期」、「相信」、「繼續」、「可以」、「當前」、「估計」、「預計」、「未來」、「打算」、「也許」、「或許」、「前景」、「計畫」 、「可能」、「潛力」、「預測」、「推測」、「似乎」、「尋求」、「應該」、「將」、「會」或其他類似字詞、片語或表述。這些前瞻性陳述包括但不限於我們對未來事件、未來機會、全球擴張及其他成長動議和我們關於此等動議投資之預期的陳述。這些陳述根據不同的假設以及管理階層目前的預期，並非是對實際業績的預測，也不是歷史事實。這些陳述取決於與Rimini Street業務有關的多個風險和不確定性因素，而且實際結果可能會發生重大變化。這些風險和不確定性因素包括但不限於：與應對未決訴訟或任何新訴訟有關的不利進展和成本，包括待決上訴動議和任何新主張的處理；為了遵守針對我們某些業務行為的禁制令而產生的額外費用，以及對未來期間營收和成本的影響；Rimini Street經營所在地商業環境的變化，包括任何經濟衰退趨勢的影響，例如外匯匯率和一般性金融、經濟、法規和政治條件的變化對Rimini Street所在產業和我們客戶所在產業的影響；企業軟體管理和支援格局的變化，以及我們吸引和留住客戶並進一步滲透我們客戶群的能力發生變化；軟體支援服務業的大量競爭；客戶對拓展後產品與服務的採用以及對我們有望引進的產品和服務的採用；我們維持或實現營收成長或獲利，管理營收成本以及準確預測營收的能力；我們對總目標市場的預估，以及對客戶使用其他供應商所節省資金額的預期；銷售週期時機的變化；與留存率相關的風險，包括我們准確預測留存率的能力；公司管理團隊失去一名或多名成員；我們吸引和留住合格員工和重要員工的能力；實現獲利性成長的挑戰；以有利條款募集額外股本或進行債務融資的需要和能力，以及我們能否從營運中產生現金流，以幫助為我們成長計畫中增加的投資提供資金；環境、社會和治理事務(ESG)的影響；與全球營運相關的風險；我們能否防止未經授權人員存取我們的資訊科技系統，以及防範其他網路安全威脅，從而保護員工和客戶的機密資訊，並遵守隱私規定；我們在財務報告過程中維持有效內部控制系統的能力；我們維護、保護和提升我們的品牌和智慧財產權的能力；法律法規的變化，包括稅法的變化或公司課稅情況的不利結果，或我們無法留出充足的納稅儲備金；公司信貸安排的持續債務服務義務以及涉及公司業務和相關利率風險的財務和營運契約，包括轉而採用SOFR或其他利率基準的不確定性；公司現金和現金等價物是否足以滿足其流動性需求；如有，按照我們的股票回購計畫進行回購的數額和時機，以及我們根據此類計畫提升股東價值的能力；涉及Rimini Street股本證券長期價值的不確定性；干擾我們業務或公司客戶業務的災難性事件；以及那些Rimini Street於2023年11月1日呈報的Form 10-Q季報所列標題「風險因素」項下所討論的內容，Rimini Street未來的Form 10-K年報、Form 10-Q季報和Form 8-K現狀報告不時對此等內容的更新，以及公司遞交給美國證券交易委員會的其他文件。此外，前瞻性陳述僅代表本新聞稿發布之日Rimini Street的預期、計畫或對未來事件的預測和觀點。Rimini Street預期後續事件和發展將導致Rimini Street的評估發生變化。然而，儘管Rimini Street可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述，但Rimini Street特別聲明，除法律規定之外，公司沒有任何這方面的義務。這些前瞻性陳述不應被視為代表Rimini Street在本新聞稿發布之日後任何日期的觀點。

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