M1选择CSG Ascendon为其数字B2B提供支持

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 在第一个独立5G网络和超高无线宽带渗透率的推动下，新加坡电信市场已成为全球最具竞争力和最成熟的市场之一。为了提供差异化​​的客户体验，新加坡第一家数字网络运营商M1 Limited（M1）选择CSG®（NASDAQ: CSGS）的高度可扩展云原生平台提高效率并挖掘跨行业的新收入流。这一转型强化了M1的企业业务并为未来做好充分准备，同时提升了客户体验。

M1首席数字官Jan Morgenthal表示：“ M1正在进行数字化转型，以确保我们为未来做好准备。CSG的创新SaaS平台将为M1提供云功能，加快我们的创新步伐，提高敏捷性，从而满足不断变化的市场需求并实现企业领域的可持续增长。CSG对客户需求有其独到见解，并掌握企业货币化方面的专精知识，将帮助我们获得业务优势，并增强企业客户体验。”

CSG Ascendon托管在Amazon Web Services (AWS) 上，使M1能够通过云驱动的客户体验重塑B2B最佳实践，获得与消费者体验相同水平的便捷性和定制化。每季度软件更新使M1能够轻松跟上变化节奏，而简化的产品管理可快速发布新服务。这些改进使M1能够管理不断扩大的B2B2X关系生态系统，并通过National Heritage Board（国家遗产委员会）等合作伙伴关系推动增长，从而将艺术、娱乐和休闲领域对沉浸式体验的需求货币化。在此过程中，M1为未来的可扩展增长奠定了基础，并发展和改变了新加坡的电信格局。

CSG高级副总裁兼亚太区负责人Ian Watterson表示：“ 企业希望获得与消费者相同水平的轻松和个性化体验，所有行业都感受到了这种压力。CSG的SaaS平台与M1高瞻远瞩的方法相结合，使他们能够重新构想新加坡电信市场中的企业体验最佳做法，并超越与消费者体验相似的期望，让企业获得愿意拥有更多服务体验。我们很荣幸能够得到M1的信任，成为他们唯一的企业计费提供商及其产品组合中面向未来的增长引擎，因为我们在超过15年的合作中开启了一个变革的新时代。”

CSG Ascendon使全球领先品牌能够比竞争对手更快地向任何客户实现任何服务的货币化、管理和营销。CSG Ascendon帮助品牌推出、学习和扩展产品，以保持相关性、建立品牌忠诚度并在B2C、B2B 和B2B2X环境中维持长久的客户群。

关于 CSG

CSG 助力企业打造难忘的体验，使人与企业更容易连接、使用和支付他们重视的服务。CSG 的客户体验、计费和支付解决方案可帮助任何规模的企业营利并对行业产生影响力。借助 SaaS 解决方案，企业领导者可以掌控企业的未来，并从全球极具专业素养和具有前瞻性思维的 CSG 员工那里获得指导。

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