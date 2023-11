Bricorama et Accenture s’associent pour lancer pAInt, l’expert peinture alimenté par l’Intelligence Artificielle (IA) générative

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Bricorama et Accenture (NYSE : ACN) ont développé ensemble pAInt, un assistant d’achat génératif alimenté par l’Intelligence Artificielle (IA), pour accompagner avec innovation les clients dans leurs travaux de peintures. Disponible sur le site bricorama.fr, pAInt a été conçu pour inspirer et guider les clients dans chaque étape de leurs projets, de l’inspiration en proposant des styles tendances à l’achat de matériaux, jusqu’à comment réaliser la mise en œuvre. Ce nouveau service permet à l’enseigne d’offrir à ses clients une expérience unique en ligne et de les accompagner dans la réussite de leurs projets « Do It Yourself ».

L’Intelligence Artificielle générative au service de l’expérience client

Disponible sur bricorama.fr, pAInt est un outil conversationnel qui permet aux clients du site d’échanger librement sur leur projet, de leur besoin d’inspiration jusqu’à sa réalisation. Il offre de nombreuses fonctionnalités d’aide au choix et de conseils pratiques : couleurs, finitions, quantité de peinture nécessaire, pinceaux et accessoires complémentaires, etc. Les clients ont la possibilité d’ajouter les produits directement dans le panier en un clic. pAInt s’appuie aussi sur toute l’expertise décoration de Bricorama, en sélectionnant les contenus vidéos existants les plus pertinents de l’enseigne, proposant ainsi des démonstrations concrètes.

« Nous sommes fiers de proposer un service en ligne aussi innovant et pointu que pAInt. C’est une preuve supplémentaire de notre proposition de valeur : inspirer et accompagner avec pédagogie nos clients dans la réussite de leurs projets. Nos clients attendent une réponse professionnelle personnalisée, quel que soit le canal qu’ils choisissent. Avec pAInt, nous proposons une expérience en ligne « sur-mesure », qui pourra par la suite se décliner en magasin, dans le prolongement de sa logique omnicanale » commente Laurent Pussat, Président des enseignes de bricolage du Groupement Les Mousquetaires.

Un projet issu d’une étroite collaboration entre Bricorama et Accenture

Répondant à un besoin croissant d’accompagnement en « Do it Yourself » et décoration, pAInt a été développé grâce à une étroite collaboration entre Bricorama et Accenture Song, l’agence créative d'Accenture basée sur la technologie. Ensemble, les équipes ont analysé et cartographié la valeur et les opportunités que l’IA générative pourrait apporter au marché du bricolage. Elles ont ensuite exploité ces informations pour développer l’outil pAInt et les services qu’il peut offrir autour des produits de Bricorama. L’utilisation de l’IA générative a vocation à être étendue à d’autres catégories de produits. En point de vente, les collaborateurs pourront également utiliser l’outil pour conseiller les clients.

Le nouvel outil pAInt a été construit sur Microsoft Azure OpenAI Service, afin de bénéficier des garanties de la plateforme Microsoft en matière de sécurité, de stabilité et de performance comme de ses capacités d’interaction en langage naturel et de compréhension du contexte. Il a été entraîné avec du contenu breveté réalisé par Bricorama, ce qui lui a permis d'acquérir un niveau d'expertise extrêmement élevé.

« L’IA générative a le potentiel de changer la donne dans le commerce de détail. Elle réinvite la façon dont les entreprises gèrent leurs activités, servent leurs clients et accomplissent leur travail. C’est pourquoi il est particulièrement intéressant de voir Bricorama s’appuyer fortement sur cette nouvelle technologie passionnante et, grâce à une collaboration étroite et rapide avec notre équipe, concevoir et fournir un outil qui offre des suggestions de vente au détail hyper pertinentes à chaque client et à chaque moment de la prise de décision » déclare Laurent Thoumine, Directeur Exécutif, Responsable du secteur Retail pour Accenture Europe.

Les clients de l’enseigne peuvent dès à présent utiliser pAInt sur http://www.bricorama.fr/paint.

À propos d'Accenture

Accenture est un leader mondial de services professionnels qui aide les plus grandes entreprises, gouvernements et autres organisations à construire leur noyau numérique, à optimiser leurs opérations, à accélérer la croissance de leur chiffre d’affaires et à améliorer les services aux citoyens, créant ainsi une valeur tangible à grande vitesse et à grande échelle. Nous sommes une entreprise axée sur le talent et l’innovation, qui compte près de 733 000 personnes au service des clients dans plus de 120 pays. La technologie est aujourd’hui au cœur du changement, et nous sommes l’un des leaders mondiaux dans la conduite de ce changement, avec de solides relations avec notre écosystème. Nous combinons notre force technologique et notre leadership dans les domaines du cloud, des données et de l’IA avec une expérience sectorielle inégalée, une expertise fonctionnelle et une capacité de service globale. Notre large gamme de services, de solutions et d’actifs dans les domaines de la stratégie et du conseil, de la technologie, des opérations, de l’industrie du Futur et d’Accenture Song nous permet d’obtenir des résultats concrets. Ces capacités, associées à notre culture du succès partagé et à notre engagement à créer de la valeur à 360°, nous permettent d’aider nos clients à se réinventer et à construire des relations durables et de confiance. Nous mesurons notre succès par la valeur 360° que nous créons pour nos clients, les uns pour les autres, nos actionnaires, nos partenaires et nos communautés. Site Internet : www.accenture.fr

Accenture Song accélère la croissance et la valeur ajoutée pour les entreprises grâce à une démarche de soutien durable à ses clients. Nos capacités vont de l'idéation à l'exécution : croissance, conception de produit et d’expérience ; plateformes technologiques et d'expérience ; stratégie créative, médiatique et marketing ; et organisation de campagnes, de transformations commerciales, de contenus et de canaux. Grâce à nos relations étroites avec nos clients et à notre expertise sectorielle approfondie, nous aidons nos clients à opérer à la vitesse de la vie réelle grâce au potentiel illimité de l'imagination, de la technologie et de l'intelligence.

À propos d'ITM Équipement de la Maison - Bricomarché, Brico Cash et Bricorama

Bricomarché, Brico Cash et Bricorama sont les enseignes du Groupement Les Mousquetaires dédiées à l'équipement de la maison. Elles comptent plus de 850 points de vente en Europe – dont 679 Bricomarché, 49 Brico Cash et 142 Bricorama. En France, les trois enseignes de bricolage des Mousquetaires représentent le premier réseau d’indépendants avec plus de 15% de parts de marché. Les autres enseignes du Groupement Les Mousquetaires sont : Intermarché et Netto (alimentaire), Roady et Rapid Pare-Brise (mobilité). Pour en savoir plus : @BricoramaFR- Espace journaliste - @mousquetairesfr