Gazonor, filiale de FDE, signe un prêt ESG « Impulse » de 5,8 M€ avec Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, confirmant ainsi son activité vertueuse dans les Hauts-de-France

FDE (Euronext : FDE - ISIN : FR0013030152) (Paris:FDE), producteur d’énergie à empreinte carbone négative, annonce que sa filiale Gazonor vient de bénéficier du support d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, filiale du groupe Crédit Mutuel Arkéa, avec un prêt ESG « Impulse » de 5,8 M€.

Un financement dédié aux projets de transition 100 % ESG, permettant de couvrir les besoins du Groupe et d’accélérer sa stratégie de croissance

Gazonor est le principal producteur de gaz et d'électricité verte issue du gaz de mines en France et Belgique. Via ses 4 sites dédiés au captage du gaz de mines et à la production d'électricité, le Groupe valorise en circuits courts ce gaz fatal dans les anciens bassins miniers des Hauts-de-France.

Très impliquée sur la question de la transition environnementale, FDE fournit une énergie économiquement et écologiquement compétitive à destination des habitants, des collectivités et des industriels des territoires dans lesquels le Groupe opère. FDE permet ainsi d’éviter plus de 3,5 millions de tonnes de CO 2 eq par an, avec un portefeuille de 22,5 MW de capacité électrique installée, confirmant ainsi son rôle prépondérant dans la transition écologique de ces pays. L’objectif à horizon 2026 est de porter la capacité installée de production d’électricité verte à 100 MW, et de contribuer significativement à la réduction des émissions carbone, en évitant le rejet de plus de 10 millions de tonnes de CO 2 eq par an.

Pour aller plus loin dans sa démarche ESG, FDE a souscrit à un prêt « Impulse » de 5,8 M€ auprès d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, afin de renforcer l’activité de sa filiale via le refinancement de 4 unités de cogénération à Lens et Avion d’une puissance totale de 6 MW, et dont les fonds peuvent être déployés par le Groupe pour sa croissance.

« Impulse » repose sur une méthodologie et des indicateurs qui permettent de mesurer l’impact positif de projets de transition environnementale et sociétale bien identifiés. L’offre « Impulse » cible 42 objectifs de transition avec pour chacun un indicateur d’éligibilité associé. Cette méthodologie fait l’objet d’une revue annuelle par un tiers externe afin de garantir une sélection en phase avec les enjeux de transition et les standards de place.

Cette offre de crédit permet également au Groupe de bénéficier d’une bonification du coût de l’emprunt, malgré un contexte de taux d’intérêt soutenus. Cette bonification est en partie financée par le support de placement « Kéréa Terme Impulse » pour lequel les clients placeurs recherchent à la fois du rendement, de la sécurité et un engagement ESG.

Un partenariat qui s’inscrit dans le long-terme afin de réduire l'empreinte carbone de la France

Julien Moulin, président de FDE, déclare : « La sélection de notre société dans le cadre du prêt ESG « Impulse » d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels témoigne de la solidité des projets en développement du Groupe, de la qualité de ses actifs et des contributions tangibles aux niveaux économiques, écologiques et social des activités de FDE. L'ambition et le succès de notre Groupe permettent d'obtenir des financements compétitifs à long terme, de réaliser des économies d'échelle et de s'associer à des investisseurs légitimes sur les territoires où le Groupe opère, comme Arkéa Banque E&I, afin d’accélérer notre stratégie de croissance et de consolider la taille et le positionnement de FDE en tant que producteur à empreinte carbone négative. »

Romain Loiodice, directeur du centre d’affaires de Lille d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, souligne : « Nous sommes particulièrement fiers d’accompagner un acteur majeur de la transition énergétique comme FDE. Après avoir été les pionniers en matière de démocratisation du crédit à impact, nous avons mis en place un dispositif global ESG et renforcé notre offre avec le prêt « Impulse », entièrement basé sur des critères ESG et sur la performance extra-financière d’un projet. Notre ambition, à horizon 2024, est de consacrer 50 % de notre production annuelle de crédits moyen long terme à des projets de transition ou à des structures qui s’engagent dans une démarche ESG. L’accompagnement de FDE en est une parfaite illustration et un exemple à suivre. »

Des discussions de partenariat sont par ailleurs en cours sur d’autres financements de projets du Groupe.

FDE réitère ainsi ses objectifs de chiffre d'affaires annualisé de plus de 100 M€, un EBITDA supérieur à 50 M€, combinés à plus de 10 millions de tonnes d’émissions CO 2 eq évitées par an d’ici 2026.

