TotalEnergies acquiert une participation minoritaire dans le projet Xlinks entre le Maroc et le Royaume-Uni

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) investit 20 millions £ pour acquérir une participation minoritaire dans Xlinks First Limited, une société fondée en 2019 au Royaume-Uni, et rejoint ainsi les investisseurs Octopus Energy et Abu Dhabi National Energy Company (TAQA).

L’ambition du projet Xlinks est de développer un projet renouvelable géant (combinant solaire et éolien) au Maroc, couplé à de grandes batteries de stockage, pour fournir de l’électricité verte au Royaume-Uni grâce à des câbles sous-marins. Une fois achevé, le projet pourrait fournir suffisamment d'électricité renouvelable, fiable et abordable, pour alimenter plus de 7 millions de foyers britanniques.

« Nous sommes ravis d’accueillir la plus grande compagnie d’énergie d’Europe pour accompagner notre ambitieuse vision : favoriser les échanges d'énergie à longue distance grâce à ce partenariat emblématique avec le Royaume-Uni et le Maroc », a déclaré Simon Morrish, CEO de Xlinks. « Au-delà de l’apport en capital, l’investissement de TotalEnergies nous fournira une expertise technique précieuse correspondant aux défis uniques que nous avons à relever. Cette opération est une belle réussite pour refermer l’année 2023, et nous donne une impulsion encore plus grande pour atteindre nos objectifs en 2024. »

« Nous sommes heureux de rejoindre le projet Xlinks et ses investisseurs pour soutenir le développement d’une entreprise aussi pionnière qu’ambitieuse. Ce projet novateur pourra bénéficier de notre savoir-faire dans le développement de projets énergétiques intégrés vastes et complexes », a déclaré Vincent Stoquart, directeur Renouvelables de TotalEnergies.

TotalEnergies et l’électricité

Dans le cadre de son ambition visant à atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050, TotalEnergies construit un portefeuille d’actifs renouvelables (solaire, éolien terrestre et offshore) et flexibles (CCGT, stockage) compétitif afin de fournir à ses clients une électricité bas-carbone disponible 24h/24. En 2022, TotalEnergies a généré plus de 33 TWh d’électricité et disposait d’une capacité brute de production d’électricité renouvelable de 17 GW. TotalEnergies entend poursuivre le développement de ces activités pour augmenter sa production d’électricité à plus de 100 TWh d’ici 2030, avec l’objectif de figurer dans le top 5 mondial des producteurs d’électricité d’origine éolienne et solaire.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus durable, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans près de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

À propos de Xlinks

Xlinks exploitera la puissance de la nature pour générer un approvisionnement énergétique quasi-constant et à faible coût et le connecter aux consommateurs en temps réel.

Le projet Xlinks Morocco-UK Power est un projet "unique en son genre" qui produira 11,5 GW d'électricité sans carbone à partir du soleil et du vent pour fournir 3,6 GW d'énergie fiable pendant plus de 19 heures par jour en moyenne. Les nouvelles installations de production d'électricité et de stockage de batteries, situées au Maroc, pays riche en énergies renouvelables, seront exclusivement reliées à la Grande-Bretagne par des câbles sous-marins CCHT de 3 800 km. Le projet fournira de l'électricité propre et peu coûteuse à plus de 7 millions de foyers britanniques à partir de la fin de la décennie. Une fois achevé, le projet sera en mesure de répondre à 8 % des besoins domestiques actuels au Royaume-Uni.

Parallèlement à la production des panneaux solaires et des éoliennes, une installation de batteries de 22,5 GWh/5 GW sur le site fournit un stockage suffisant pour fournir de manière fiable une source dédiée et quasi constante d'énergie propre flexible et prévisible pour le réseau national, conçue pour compléter l'énergie renouvelable déjà générée à travers le Royaume-Uni.

Le projet est soutenu par des investisseurs tels qu'Octopus Energy et Abu Dhabi National Energy Company (TAQA).

Les termes « TotalEnergies », « compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » qui figurent dans ce document sont utilisés pour désigner TotalEnergies SE et les entités consolidées que TotalEnergies SE contrôle directement ou indirectement. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence à ces entités ou à leurs collaborateurs. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. Ce document peut contenir des déclarations prospectives. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. Les informations concernant les facteurs de risques susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur les résultats financiers ou les activités de TotalEnergies sont par ailleurs disponibles dans les versions les plus actualisées du Document d’Enregistrement Universel déposé par TotalEnergies SE auprès de l’Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission (« SEC »).