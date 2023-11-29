南方東英： 開拓香港跨境機遇，構建中沙資本市場橋梁

香港--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 南方東英資產管理有限公司（南方東英）很榮幸地宣佈南方東英沙特阿拉伯ETF上市，這是亞太首個追蹤沙特阿拉伯股票市場的交易所買賣產品1。我們很榮幸有機會與沙特公共投資基金（PIF）合作開展這項新業務，為亞洲投資者的海外投資和進入沙特充滿活力的多元化股票市場開闢了一條通道，提供了一個獨特的機會。

沙特公共投資基金是推動沙特阿拉伯和世界經濟增長的投資引擎。作為一個全球性的、長期的、有影響力的投資者和推動變化的催化劑，沙特公共投資基金在解鎖機遇、加速經濟增長方面發揮著至關重要的作用。今天，我們將沙特阿拉伯豐富的投資機會帶到亞洲投資者的家門口。沙特公共投資基金是南方東英沙特阿拉伯 ETF 的一位錨定投資者。

南方東英沙特阿拉伯ETF（港幣櫃檯：2830，人民幣櫃檯：82830）追蹤富時沙特阿拉伯指數，為投資者提供追蹤沙特交易所上市的50多家領先大中型公司表現的機會。該ETF全面覆蓋了沙特的金融、基礎材料、能源和電信等行業，捕捉沙特阿拉伯經濟的驅動力，同時提供多樣化的投資機會。富時沙特阿拉伯指數在過去 3 年中取得了 45.3% 的可觀回報2。

南方東英沙特阿拉伯ETF是一個實物ETF，採用實物代表性抽樣策略和合成代表性抽樣策略的組合，將其資產淨值的最多100%投資于與富時沙特阿拉伯指數高度相關的代表性證券組合，以實現其投資目標。該 ETF 將以超過億美元的初始投資額上市，是全球最大的沙特阿拉伯 ETF3。這個ETF 的上市價格約為每單位 78 港元，每手交易為 10 個單位，年管理費為 0.99%。

香港特別行政區財政司司長陳茂波先生表示：“推出南方東英沙特阿拉伯ETF是一個重要的里程碑。 它讓世界上的大眾市場投資者有機會投資和參與沙特阿拉伯的經濟發展，讓他們從沙特蓬勃和充滿希望的未來所帶來的巨大機遇中獲益。在‘一國兩制’框架下，香港擁有完善的金融和司法基礎設施，資本、商品、人才和信息自由流動，稅制簡單。在沙特阿拉伯奔赴 ‘2030願景’，特別是實現其第二大支柱‘成為全球投資強國’願景的過程中，香港處於獨特的戰略地位，是沙特阿拉伯的重要合作夥伴。我們可以預見到，香港和沙特市場將為各自的投資者群體提供更多產品。”

沙特公共投資基金副行長兼中東以及北非地區投資主管 Yazeed A. Al-Humied 說：“隨著我們繼續深化跨地域合作關係，南方東英沙特阿拉伯ETF的推出是公共投資基金的一個重要里程碑。這將在香港這個重要的資本市場樞紐，與當今世界最具吸引力的資本流入目的地之一——沙特股票市場之間開啟前所未有的機遇。該ETF的推出也反映出沙特公共投資基金對持續發展沙特資本市場以及向國際投資者開放的承諾，同時履行其使命及2030年願景目標。”

“我們很高興也很榮幸能在香港推出亞洲首個沙特阿拉伯 ETF，邁出連接香港與沙特資本市場的第一步，” 南方東英首席執行官丁晨表示，“南方東英一直致力於豐富香港的ETF生態系統，我們將繼續努力為我們在該地區的客戶帶來有趣和與眾不同的產品。我衷心感謝沙特公共投資基金委託南方東英作為其合作夥伴，將沙特投資機會引入亞洲。我還要感謝我們可信賴的合作夥伴 –香港證監會、香港交易所及滙豐，一直以來對香港 ETF 發展的支持和承諾。”

證券及期貨事務監察委員會（證監會）行政總裁梁鳳儀女士表示：“香港推出沙特ETF，標誌著歷史悠久的中沙友誼以及亞洲市場互聯互通的新起點。我們相信，隨著雙方在互掛上市、可持續發展、金融科技、資產管理和其他領域共同探索更多機遇，沙特與香港的夥伴關係將再創高峰。”

滙豐香港區行政總裁林慧虹表示：“滙豐很榮幸能參與促成南方東英資產管理有限公司與沙特公共投資基金的合作。我們憑藉龐大的環球網絡和行業專才等優勢，成為連接客戶與資本的橋樑，在當今瞬息萬變的投資環境中，持續推動產品創新，配合客戶的發展所需。”

關於 南方東英

南方東英是香港特別行政區領先的ETF發行商，提供股票、固定收益、槓桿與反向、主題、貨幣市場和虛擬資產等多種產品。2023年，在香港交易所交易量最大的10只ETF中，有6只為南方東英發行的產品*。創新和領導力深深植根于南方東英的基因中，我們努力為市場帶來創新產品，進行ETF交易投資者教育，並從未停止尋找提高交易效率的方法。

我們是唯一一家參與中國內地與香港特別行政區之間所有ETF互聯互通計畫的產品發行商，佔據了港股通南向資產管理總量89%的市場份額**，也是首家參與中國-新加坡ETF互通的發行商。

*數據來源：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日的日平均值，彭博。

**數據來源：截至2023年9月28日，港股通（南向）總資產管理規模的89%來自南方東英恒生科技指數ETF和南方東英恒生指數ETF，南方東英。

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1 資料來源：南方東英。^彭博，截至2023/10/31。“亞太”地區的劃分依據富時羅素（FTSE Global Equity Index Series, v12.2,June 2023），包括澳大利亞、中國香港、印度、印度尼西亞、馬來西亞、新西蘭、巴基斯坦、菲律賓、新加坡、韓國、中國台灣、泰國、中國內地、日本。

2 數據來源：富時集團, 2020年10月31日至2023年10月31日

3 資料來源：彭博，2023年11月28日