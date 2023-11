ACI Worldwide e Mexipay capacitam inovação em pagamentos no México

MIAMI E CIDADE DO MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--ACI Worldwide (NASDAQ: ACIW), líder mundial em missão crítica com software de pagamentos em tempo real, anunciou hoje uma parceria com a empresa de tecnologia financeira Mexipay para impulsionar a inovação em pagamentos no México. A Mexipay, um novo participante de fintech no ecossistema do México, quer aproveitar a ACI Enterprise Payments Platform para implantar pagamentos em tempo real conforme ISO 20022 e outros serviços de pagamento inovadores no México.

O México foi um dos primeiros a adotar pagamentos em tempo real, com seu Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios em operação desde 2004, sendo que o crescimento dos pagamentos em tempo real ganhou força nos últimos anos, com adoção entre a população bancária em cerca de um em cada cinco, apesar de grande parte da população não ter contas bancárias no país. Segundo o relatório Prime Time for Real-Time da ACI de 2023, o México teve uma média de 3,9 transações em tempo real por pessoa, por mês em 2022, o terceiro na região da América Latina e 27o lugar a nível mundial. É previsto que o volume de pagamentos instantâneos no México experimente uma taxa composta de crescimento anual de 13,1%, sendo 35% de todos os pagamentos eletrônicos, de 2022 a 2027.

É esperado que a nova tecnologia de pagamentos em tempo real da Mexipay entre em operação no início de 2024, a qual irá acelerar a inclusão financeira para uma parcela mais ampla da população sem contas bancárias no México. Ao aproveitar os pagamentos em tempo real conforme ISO 20022, a Mexipay irá complementar as atuais capacidades em tempo real no país com novos serviços de pagamento inovadores e um tempo de inserção no mercado imbatível.

"Estamos muito empolgados por sermos parceiros da ACI Worldwide no México para pagamentos em tempo real, pois nossa parceria irá nos permitir impulsionar a tecnologia ISO 20022 no país, ao facilitar a modernização, inovação e tempo de inserção no mercado para os participantes do ecossistema", comentou Fabian Uribe, Cofundador e Diretor Executivo da Mexipay. “Com a ACI Enterprise Payments Platform, iremos aproveitar nossa vantagem competitiva no mercado e enfrentar a imensa necessidade de inclusão financeira e de evolução da tecnologia legada nos pagamentos mexicanos. Com esta parceria, a Mexipay será capaz de oferecer acesso ao segmento de pequenos e médios bancos não atendidos, bem como ao setor de negociação, ao implementar e operar nossa plataforma criada em torno de soluções da ACI, entregando gestão de serviços ao mercado, algo que antes não era possível no México. "Isto significa um conjunto completo de novas oportunidades."

A ACI Enterprise Payments Platform é uma solução de centro de pagamentos de ponta a ponta, que irá oferecer à Mexipay orquestração de pagamentos através de recursos da solução ACI Low Value Real-Time Payments. É possível implantar a ACI Enterprise Payment Platform no local ou em nuvem, tornando possível que os bancos preparem sua infraestrutura de pagamentos para o futuro e orquestrem de modo inteligente todos os tipos de pagamento em pagamentos de clientes, comerciantes e corporativos, podendo ser expandida com soluções adicionais para ACI High-Value Real-Time Payments, ACI Issuing, ACI Acquiring, ATM and Self-Service Banking e a melhor ACI Fraud Management de sua categoria, baseada em inteligência artificial.

"Estamos animados em anunciar esta aliança e dar suporte à Mexipay para garantir o sucesso da estratégia de pagamentos em tempo real no México", disse Leonardo Escobar, Vice-Presidente Sênior e Diretor da ACI Worldwide na América Latina. "O México tem uma imensa oportunidade singular de ter um dos maiores sistemas em tempo real da região. Encorajamos esta iniciativa para causar disrupção no ecossistema e permitir serviços de pagamentos em tempo real de classe internacional."

Sobre a Mexipay

A Mexipay é um provedor de serviços de pagamentos de nova geração especializado em oferecer serviços de implementação e gestão de soluções da ACI Worldwide com foco em impulsionar pagamentos em tempo real conforme ISO 20022, promover a inclusão financeira e evoluir a tecnologia legada. Mediante nossa plataforma omnicanal criada em torno de Base24-eps, estrutura UP e pagamentos imediatos, a Mexipay proporciona acesso como nunca antes a pequenos e médios bancos, comerciantes e outros participantes de pagamentos, ao inaugurar uma nova era de alternativas e oportunidades para o ecossistema completo de pagamentos no México.

Sobre a ACI Worldwide

A ACI Worldwide é líder mundial em missão crítica com software de pagamentos em tempo real. Nossas soluções de software comprovadas, seguras e escaláveis permitem que corporações, fintechs e disruptores financeiros de liderança processem e gerenciem pagamentos digitais, potencializem pagamentos omni-comércio, apresentem e processem pagamento de contas e gerenciem fraudes e riscos. Combinamos nossa presença internacional com uma presença local para impulsionar a transformação digital em tempo real de pagamentos e comércio.

