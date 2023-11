Bibby Financial Services choisit FGI T.R.U.S.T.™ pour un partenariat stratégique

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--FGI Worldwide LLC (“FGI”), un leader mondial du financement commercial, a annoncé aujourd'hui que Bibby Financial Services (“BFS”), le plus important fournisseur indépendant de financement de facture au Royaume-Uni, a choisi FGI T.R.U.S.T.™ comme plateforme logicielle pour l’administration et la gestion de la protection contre les créances irrécouvrables.

FGI T.R.U.S.T.™ est une plateforme infonuagique qui associe la technologie à des fonctionnalités pour permettre aux entreprises, aux courtiers et aux prêteurs de maximiser et d’automatiser l’administration des polices d’assurance-crédit. BFS a préféré T.R.U.S.T.™ aux autres plateformes en raison de ses fonctionnalités robustes et de l’approche flexible et orientée solutions de l’équipe vis-à-vis du partenariat. D’une durée de plusieurs mois, le processus de mise en œuvre collaboratif a été finalisé plus tôt que prévu.

« BFS est un leader mondialement reconnu dans le secteur des services financiers, et FGI est fier de soutenir ses progrès continus avec sa technologie T.R.U.S.T.™ », a déclaré Sami Altaher, président de FGI. « Ce partenariat est la plus récente initiative dans le cadre de l’expansion mondiale de FGI alors que les prêteurs reconnaissent la nécessité d’optimiser la gestion de leur assurance-crédit et de leur protection contre les créances irrécouvrables. Nos équipes ont travaillé ensemble afin de garantir une mise en œuvre sans heurt du logiciel, et nous nous réjouissons à l’idée de développer ce partenariat. »

James Cooper, directeur de la technologie chez BFS, a ajouté : « Nous sommes ravis que BFS ait réussi la migration vers la plateforme T.R.U.S.T.™. Ce fût une immense joie de travailler avec l’équipe de FGI, et nous avons trouvé que son niveau de professionnalisme était hors pair. Nous nous réjouissons à l’idée d’un partenariat stratégique de long terme. »

À propos de FGI

FGI Worldwide LLC (FGI) est un leader mondial dans le secteur du financement commercial, fournissant aux petites et moyennes entreprises les outils dont elles ont besoin pour renforcer leur activité. Par l’entremise de ses trois principales unités commerciales, FGI Finance, FGI Risk et FGI Technology, FGI fournit à ses clients des solutions d’assurance-crédit et de financement sur actifs flexibles et personnalisées, conçues pour soutenir la croissance internationale et domestique. T.R.U.S.T.™, le logiciel phare de FGI, est une puissante plateforme de gestion de l’assurance-crédit basée sur le web, qui permet d’automatiser la gestion et l’administration des polices d’assurance-crédit en temps réel. Ayant son siège à New York et disposant de bureaux aux États-Unis, au Canada, au Mexique et au Royaume-Uni, FGI fournit à ses clients, partout dans le monde, des solutions uniques et axées sur les relations.

Pour de plus amples informations à propos de FGI Worldwide, veuillez consulter le site www.fgiww.com

À propos de Bibby Financial Services

Bibby Financial Services (BFS) est l’un des principaux partenaires de services financiers indépendants pour plus de 8 500 PME dans le monde.

BFS fournit des solutions de fonds de roulement, de financement d’actifs et de change spécialisées pour aider les entreprises à se développer et à prospérer sur les marchés nationaux et internationaux.

Créé en 1982, BFS fait partie de Bibby Line Group (BLG), une entreprise familiale diversifiée et tournée vers l’avenir qui propose des solutions client personnelles, adaptées et flexibles depuis plus de 200 ans.

Pour de plus amples informations à propos de Bibby Financial Services, veuillez consulter le site www.bibbyfinancialservices.com

