南方东英： 开拓香港跨境机遇，构建中沙资本市场桥梁

香港--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 南方东英资产管理有限公司（南方东英）很荣幸地宣布南方东英沙特阿拉伯ETF上市，这是亚太首个追踪沙特阿拉伯股票市场的交易所买卖产品1。我们很荣幸有机会与沙特公共投资基金（PIF）合作开展这项新业务，为亚洲投资者的海外投资和进入沙特充满活力的多元化股票市场开辟了一条通道，提供了一个独特的机会。

沙特公共投资基金是推动沙特阿拉伯和世界经济增长的投资引擎。作为一个全球性的、长期的、有影响力的投资者和推动变化的催化剂，沙特公共投资基金在解锁机遇、加速经济增长方面发挥着至关重要的作用。今天，我们将沙特阿拉伯丰富的投资机会带到亚洲投资者的家门口。沙特公共投资基金是南方东英沙特阿拉伯 ETF 的一位锚定投资者。

南方东英沙特阿拉伯ETF（港币柜台：2830，人民币柜台：82830）追踪富时沙特阿拉伯指数，为投资者提供追踪沙特交易所上市的50多家领先大中型公司表现的机会。该ETF全面覆盖了沙特的金融、基础材料、能源和电信等行业，捕捉沙特阿拉伯经济的驱动力，同时提供多样化的投资机会。富时沙特阿拉伯指数在过去 3 年中取得了 45.3% 的可观回报2。

南方东英沙特阿拉伯ETF是一个实物ETF，采用实物代表性抽样策略和合成代表性抽样策略的组合，将其资产净值的最多100%投资于与富时沙特阿拉伯指数高度相关的代表性证券组合，以实现其投资目标。该 ETF 将以超过 10 亿美元的初始投资额上市，是全球最大的沙特阿拉伯 ETF3。这个ETF 的上市价格约为每单位 78 港元，每手交易为 10 个单位，年管理费为 0.99%。

香港特别行政区财政司司长陈茂波先生表示：“推出南方东英沙特阿拉伯ETF是一个重要的里程碑。 它让世界上的大众市场投资者有机会投资和参与沙特阿拉伯的经济发展，让他们从沙特蓬勃和充满希望的未来所带来的巨大机遇中获益。在 ‘一国两制 ’框架下，香港拥有完善的金融和司法基础设施，资本、商品、人才和信息自由流动，税制简单。在沙特阿拉伯奔赴 ‘2030愿景’，特别是实现其第二大支柱 ‘成为全球投资强国’愿景的过程中，香港处于独特的战略地位，是沙特阿拉伯的重要合作伙伴。我们可以预见到，香港和沙特市场将为各自的投资者群体提供更多产品。”

沙特公共投资基金副行长兼中东以及北非地区投资主管 Yazeed A. Al-Humied 说： “随着我们继续深化跨地域合作关系，南方东英沙特阿拉伯ETF的推出是公共投资基金的一个重要里程碑。这将在香港这个重要的资本市场枢纽，与当今世界最具吸引力的资本流入目的地之一——沙特股票市场之间开启前所未有的机遇。该ETF的推出也反映出沙特公共投资基金对持续发展沙特资本市场以及向国际投资者开放的承诺，同时履行其使命及2030年愿景目标。”

“我们很高兴也很荣幸能在香港推出亚洲首个沙特阿拉伯 ETF，迈出连接香港与沙特资本市场的第一步，”南方东英首席执行官丁晨表示。“南方东英一直致力于丰富香港的ETF生态系统，我们将继续努力为我们在该地区的客户带来有趣和与众不同的产品。我衷心感谢沙特公共投资基金委托南方东英作为其合作伙伴，将沙特投资机会引入亚洲。我还要感谢我们可信赖的合作伙伴 –香港证监会、香港交易所及汇丰，一直以来对香港 ETF 发展的支持和承诺。”

证券及期货事务监察委员会（证监会）行政总裁梁凤仪女士表示：“香港推出沙特ETF，标志着历史悠久的中沙友谊以及亚洲市场互联互通的新起点。我们相信，随着双方在互挂上市、可持续发展、金融科技、资产管理和其他领域共同探索更多机遇，沙特与香港的伙伴关系将再创高峰。”

汇丰香港区行政总裁林慧虹表示：“汇丰很荣幸能参与促成南方东英资产管理有限公司与沙特公共投资基金的合作。我们凭借庞大的环球网络和行业专才等优势，成为连接客户与资本的桥梁，在当今瞬息万变的投资环境中，持续推动产品创新，配合客户的发展所需。”

关于 南方东英

南方东英是香港特别行政区领先的ETF发行商，提供股票、固定收益、杠杆与反向、主题、货币市场和虚拟资产等多种产品。2023年，在香港交易所交易量最大的10只ETF中，有6只为南方东英发行的产品*。创新和领导力深深植根于南方东英的基因中，我们努力为市场带来创新产品，进行ETF交易投资者教育，并从未停止寻找提高交易效率的方法。

我们是唯一一家参与中国内地与香港特别行政区之间所有ETF互联互通计划的产品发行商，占据了港股通南向资产管理总量89%的市场份额**，也是首家参与中国-新加坡ETF互通的发行商。

*数据来源：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日的日平均值，彭博。

**数据来源：截至2023年9月28日，港股通（南向）总资产管理规模的89%来自南方东英恒生科技指数ETF和南方东英恒生指数ETF，南方东英。

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1 资料来源：南方东英。^彭博，截至2023/10/31。“亚太”地区的划分依据富时罗素（FTSE Global Equity Index Series, v12.2,June 2023），包括澳大利亚、中国香港、印度、印度尼西亚、马来西亚、新西兰、巴基斯坦、菲律宾、新加坡、韩国、中国台湾、泰国、中国内地、日本。

2 数据来源：富时集团, 2020年10月31日至2023年10月31日。

3 资料来源：彭博，2023年11月28日。