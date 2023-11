La Matmut a choisi le moteur de modélisation et de tarification d’Earnix

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Earnix, fournisseur mondial de solutions de tarification pour les assureurs et les banques, annonce aujourd’hui que la Matmut, acteur mutualiste majeur sur le marché français de l’assurance, l’a choisi comme partenaire, avec une collaboration déjà initiée.

La Matmut occupe une place significative, en France, dans le domaine de l’assurance dommages. Elle propose des gammes d’assurances particuliers et entreprises sur tout le territoire. Les solutions Earnix adressent les besoins métier et informatiques de la Matmut en s’intégrant facilement à leur éco-système technologique, afin de permettre des ajustements tarifaires rapides.

Avec Earnix, Matmut peut, dans le cadre de son processus tarifaire, intégrer de manière transparente soit des modèles Machine Learning soit ses propres modèles. Il est ainsi possible de créer, tester et déployer facilement des tarifs sur le marché, tout en bénéficiant également de l’automatisation, de la gouvernance et de l’auditabilité nécessaires.

Emeric Bellanger, Directeur Technique Indemnisation et Tarification au sein de la Matmut a déclaré : « Earnix a vocation à soulager les efforts de nos développeurs informatiques et à permettre à l’équipe de tarification d’éclairer plus rapidement la Direction Générale sur les modifications tarifaires à apporter ainsi qu’à simuler et mettre en œuvre plus facilement ces évolutions. »

Les solutions Earnix permettent de mettre en œuvre de nouveaux modèles, de lancer de nouveaux produits et de faire évoluer les stratégies de tarification plus rapidement.

Robin Gilthorpe, PDG d’Earnix, a ajouté : « Earnix s’enorgueillit de travailler avec des assureurs innovants dans le monde entier. Nous sommes ravis de collaborer avec la Matmut pour soutenir les initiatives stratégiques de marché nécessaires pour conserver et accroître ses parts de marché. »

Ce partenariat s’étend à l’ensemble de l’activité de la Matmut.

À propos d’Earnix

Earnix est le premier fournisseur de solutions intelligentes et stratégiques basées notamment sur le cloud, dans les domaines de l’analytique et moteurs tarifaires, de la souscription et de la personnalisation des produits. Ces solutions entièrement intégrées offrent un retour sur investissement ultra-rapide et sont conçues pour transformer le mode de fonctionnement des assureurs et des banques à travers le monde en créant de la valeur dans toutes les composantes de l’entreprise. Earnix innove depuis 2001 avec des clients dans plus de 35 pays sur six continents et des bureaux en Amérique, en Europe, en Asie-Pacifique et en Israël.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : earnix.com.

À propos du Groupe Matmut

Avec 4,5 millions de sociétaires et 8,2 millions de contrats d’assurance gérés, le Groupe Matmut est un acteur majeur sur le marché français de l’assurance. Il offre à tous – particuliers, professionnels, entreprises, associations – une gamme complète de produits d’assurance des personnes et des biens (auto, moto, bateau, habitation, responsabilités, protection de la famille, santé, prévoyance, protection juridique et assistance) et de services financiers et d’épargne (crédits auto, projet, assurance emprunteur, livret d’épargne, assurance vie, plan d'épargne retraite...). Le Groupe Matmut compte aujourd’hui 6 500 collaborateurs. La SGAM Matmut a réalisé un chiffre d’affaires de 2,5 milliards d’euros en 2022.